A San Siro i rossoneri dominano per un'ora e vanno sul 3-0, nonostante un gol annullato a Pulisic e un rigore parato a Gonçalo Ramos. Poi l'Atalanta riapre la partita e il finale diventa una sofferenza. Il Milan resta imbattuto e sale a 15 punti.

Il Milan batte 3-2 l'Atalanta domenica 18 ottobre 2026 a San Siro, nella settima giornata di Serie A. Gonçalo Ramos segna su rigore al 24', Adrien Rabiot raddoppia al 43', Mario Gila fa 3-0 di testa al 57'. L'Atalanta di Maurizio Sarri accorcia con Gaetano al 66' e Krstovic all'81'. Il Milan di Rúben Amorim sale al quarto posto con 15 punti.

Il gol annullato a Pulisic e il rigore di Ramos

Il Milan parte forte. Christian Pulisic trova presto la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo il controllo del Var. L'Atalanta risponde con un'occasione per Nikola Krstovic, che non trova la porta.

Al 24' arriva il vantaggio rossonero. Un tiro di Yunus Musah viene toccato con la mano da Obric, entrato da pochi minuti al posto dell'infortunato Kolasinac. L'arbitro Chiffi rivede l'azione al monitor e assegna il rigore: Gonçalo Ramos trasforma per l'1-0.

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Rabiot raddoppia prima dell'intervallo

Il Milan continua a spingere e al 43' trova il 2-0 con Rabiot, che batte Carnesecchi dall'interno dell'area. Si va all'intervallo con i rossoneri avanti di due gol.

Gila di testa, poi il rigore parato

A inizio ripresa il Milan ha l'occasione per chiudere i conti con un secondo rigore, ma questa volta Carnesecchi para il tiro di Gonçalo Ramos. Il 3-0 arriva comunque al 57': su un calcio d'angolo Gila svetta più in alto di tutti e di testa firma il tris.

La reazione dell'Atalanta

Sarri cambia la partita dalla panchina con gli ingressi di Gaetano e Zalewski. Al 66' proprio Gaetano accorcia, e all'81' Krstovic firma il 3-2 riaprendo del tutto la sfida.

Nel finale Amorim corre ai ripari con un triplo cambio. Il Milan soffre fino all'ultimo, ma porta a casa i tre punti.

I numeri della partita

Il Milan ha tenuto il pallone per il 56% del tempo e ha tirato 12 volte, sette nello specchio. L'Atalanta ha chiuso con 11 conclusioni, quattro in porta. Tre gli ammoniti: Rabiot per il Milan, due giocatori per l'Atalanta.

Classifica: Milan quarto e imbattuto

Con la quarta vittoria in sette giornate, senza sconfitte, il Milan sale a 15 punti e si prende il quarto posto, a quattro lunghezze dall'Inter capolista. L'Atalanta resta a 9 punti.

Nel prossimo turno di campionato i rossoneri giocano a Udine, domenica 25 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Milan-Atalanta?

Milan-Atalanta è finita 3-2, domenica 18 ottobre 2026 a San Siro, nella settima giornata di Serie A. Per il Milan hanno segnato Gonçalo Ramos su rigore al 24', Rabiot al 43' e Gila di testa al 57'. Per l'Atalanta sono andati a segno Gaetano al 66' e Krstovic all'81'.

Quanti rigori ha avuto il Milan contro l'Atalanta?

Contro l'Atalanta, il 18 ottobre 2026, il Milan ha avuto due rigori. Il primo, al 24' per un tocco di mano di Obric, è stato trasformato da Gonçalo Ramos. Il secondo, a inizio ripresa, è stato parato dal portiere dell'Atalanta Carnesecchi, sempre sul tiro di Ramos. A Pulisic è stato annullato un gol per fuorigioco.

In che posizione è il Milan in classifica?

Dopo il 3-2 all'Atalanta del 18 ottobre 2026 il Milan di Rúben Amorim è quarto in classifica con 15 punti, a quattro lunghezze dall'Inter capolista. I rossoneri sono ancora imbattuti in campionato, con quattro vittorie e tre pareggi. Nel prossimo turno giocano a Udine, domenica 25 ottobre.