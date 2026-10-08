Con il saggio autobiografico edito da Graus Edizioni, l'avvocata racconta carriera, parità di genere e nuove vulnerabilità digitali, e arriva davanti alle telecamere di Gigi Marzullo.

Micaela Ottomano è un'avvocata con oltre vent'anni di esperienza e l'autrice di Codice di libertà, saggio autobiografico pubblicato da Graus Edizioni. Nel libro intreccia carriera forense, parità di genere e diritti nella società digitale. Il percorso del volume l'ha portata anche ospite di Gigi Marzullo, storico volto della Rai.

Un libro nato dalle aule di tribunale

Il titolo completo è Codice di libertà. Storie di diritto, coraggio e libertà. Il percorso di una donna avvocato tra carriera, diritti e nuove sfide della società digitale. Graus Edizioni lo presenta come un saggio autobiografico: Ottomano mette insieme esperienza personale, battaglie professionali e una riflessione sulla condizione delle donne e sul diritto di oggi.

Il punto di partenza è una domanda insieme professionale e civile. Che cosa significa essere una donna in una professione considerata a lungo maschile? E quanta strada resta per trasformare la parità scritta nelle norme in una parità vissuta ogni giorno?

Ottomano risponde con la propria storia. Racconta una carriera costruita senza scorciatoie, con lo studio e la determinazione, misurata nelle aule di tribunale e nelle cause dei suoi assistiti. La scrittura diventa così la prosecuzione della voce usata in udienza.

Il diritto senza manuale e le donne senza stereotipi

Chi ha letto il libro ne ha apprezzato il registro. Ottomano parla di diritto evitando il tono del manuale e parla di donne rifiutando il ruolo stereotipato della vittima. La libertà, nel suo racconto, è una conquista quotidiana: scegliere, lavorare, essere indipendenti sul piano economico, conoscere i propri diritti e difendersi.

C'è poi una convinzione che attraversa tutto il volume. Nessuno deve poter stabilire al posto di una donna quanto valga la sua voce.

Le nuove violenze della società digitale

Una parte del saggio guarda alle vulnerabilità nate con la tecnologia. La violenza oggi può passare da un telefono, da un social network, da una foto pubblicata senza consenso, da una campagna diffamatoria, dal controllo digitale o dal cyberstalking. La stessa tecnologia che libera può diventare uno strumento di sopraffazione, e il diritto deve inseguirla.

Ottomano osserva questo cambiamento dal punto di vista di chi difende persone, diritti e patrimoni reali. Il suo lavoro spazia dal diritto di famiglia al settore assicurativo, dal contenzioso civile e penale alle controversie societarie e commerciali. La biografia diffusa dall'editore le attribuisce oltre vent'anni di esperienza e specializzazioni in più settori del diritto.

L'ospitata da Gigi Marzullo

Con Codice di libertà, Ottomano è arrivata anche davanti alle telecamere di Gigi Marzullo. Il giornalista e conduttore Rai ha costruito buona parte della sua carriera televisiva sul dialogo con personalità della cultura, dello spettacolo e delle professioni.

Per un'avvocata che usa il proprio mestiere anche come strumento di divulgazione e impegno civile, l'invito segna un passaggio importante. Ottomano esce dal perimetro della professione forense e porta il suo racconto davanti a un pubblico più ampio. Senza chiedere spazio: se lo prende, perché ha qualcosa da dire.

Domande frequenti

Chi è Micaela Ottomano?

Micaela Ottomano è un'avvocata con oltre vent'anni di esperienza nel mondo giuridico. Si occupa di diritto di famiglia, settore assicurativo, contenzioso civile e penale e controversie societarie e commerciali. È autrice del saggio autobiografico Codice di libertà, pubblicato da Graus Edizioni, dedicato a diritto, parità di genere e società digitale.

Di cosa parla il libro Codice di libertà?

Codice di libertà è un saggio autobiografico in cui Micaela Ottomano racconta il suo percorso di donna avvocato. Il libro intreccia carriera, diritto, coraggio e parità di genere, con un'attenzione particolare alle nuove forme di violenza digitale come cyberstalking, diffamazione online e diffusione di immagini senza consenso.

Chi è l'editore di Codice di libertà?

Il libro di Micaela Ottomano è pubblicato da Graus Edizioni. La casa editrice lo presenta come un saggio autobiografico che unisce esperienza personale, professionale e riflessione civile, in cui la scrittura prosegue la voce che l'autrice usa ogni giorno nelle aule giudiziarie.

Perché Micaela Ottomano è stata ospite di Gigi Marzullo?

Micaela Ottomano è stata ospite di Gigi Marzullo per parlare di Codice di libertà, il suo saggio su diritto, libertà e parità di genere. Il giornalista Rai dedica da anni i suoi programmi al dialogo con personalità della cultura e delle professioni, e il libro dell'avvocata rientra in questo tipo di racconto.