Il primo weekend di ottobre sarà ancora da fine estate. Sabato 3 e domenica 4 ottobre l'anticiclone continuerà a garantire tempo stabile su quasi tutta l'Italia, con sole prevalente e massime fino a 25-27 gradi, soprattutto al Centro-Sud. Sono valori sopra la media del periodo. Le uniche eccezioni saranno le foschie del mattino in Val Padana e qualche breve piovasco sulle Alpi.

Sabato 3 ottobre

Giornata in gran parte soleggiata. Al Nord potrà esserci qualche nuvola in più, soprattutto lungo l'arco alpino, dove non si escludono isolati rovesci vicino ai confini. Di notte e al primo mattino in Val Padana l'aria ferma favorirà foschie anche dense, che si dissolveranno in tarda mattinata.

Nelle ore centrali le temperature saliranno fino a 25-27 gradi, con i valori più alti al Centro-Sud.

Domenica 4 ottobre

Tempo ancora stabile e cieli in prevalenza sereni su gran parte del Paese. Nel pomeriggio le nuvole aumenteranno sulle Alpi, con brevi piovaschi possibili solo nelle zone di montagna più esposte. Le temperature resteranno sopra la norma per l'inizio di ottobre.

Giorno Nord Centro Sud e isole Massime Sabato 3 Sole, foschie in Val Padana, nubi sulle Alpi Sole Sole 25-27 °C Domenica 4 Sole, piovaschi isolati sulle Alpi nel pomeriggio Sereno Sereno Sopra la media

Il caldo continua? Cosa succede dopo il weekend

Sì, almeno all'inizio della settimana. L'anticiclone perderà forza a poco a poco, ma questo indebolimento non basterà subito a cambiare lo scenario.

Sulla data della svolta le tendenze non sono ancora concordi. Lo scenario più anticipato vede un primo cambiamento già lunedì 5 o martedì 6 ottobre, con le prime piogge e un calo delle temperature. Quello più tardivo prevede invece ancora caldo quasi estivo fino a mercoledì 7, con circa 28 gradi a Roma e 26-28 tra Milano e Torino, e poi un crollo tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. In quei giorni l'aria fresca da nord potrebbe far scendere le temperature di 10-12 gradi al Centro-Nord, con temporali al Nord-Est, in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e al Centro, venti forti di Bora e Grecale e le prime nevicate significative in alta quota.

Le tendenze oltre i cinque giorni restano incerte e vanno ricontrollate nei prossimi giorni. Per il weekend, invece, il quadro è chiaro: si può ancora programmare una gita all'aperto.

Domande frequenti

Che tempo farà nel weekend del 3 e 4 ottobre 2026?

Nel weekend del 3 e 4 ottobre 2026 il tempo sarà stabile su quasi tutta l'Italia grazie all'anticiclone, con sole prevalente e massime fino a 25-27 gradi al Centro-Sud. Al Nord possibili foschie mattutine in Val Padana e brevi piovaschi solo sulle Alpi.

Continua il caldo a inizio ottobre 2026?

Sì. Nel primo weekend di ottobre le temperature restano sopra la media del periodo, fino a 25-27 gradi. Secondo le tendenze il caldo dovrebbe proseguire nei primi giorni della settimana successiva, prima di un calo che i centri meteo collocano tra il 5 e il 9 ottobre.

Quando arriva il freddo autunnale nel 2026?

Le tendenze indicano un cambiamento nella settimana dal 5 all'11 ottobre. Un primo calo potrebbe arrivare già il 5-6 ottobre, ma la svolta più netta è attesa tra l'8 e il 9 ottobre, quando le temperature potrebbero scendere di 10-12 gradi al Centro-Nord, con temporali e venti forti.