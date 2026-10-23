Una perturbazione porta acquazzoni sul Nord-Est, sul versante adriatico e al Sud, accompagnata da venti freddi da nord e temperature in calo. Domenica, giorno del ritorno all'ora solare, l'alta pressione riporta schiarite quasi ovunque. Da lunedì arriva l'anticiclone.

Il weekend del 24 e 25 ottobre 2026 si apre con il maltempo. Sabato una perturbazione porta piogge e temporali sul Nord-Est, sulle regioni adriatiche e al Sud, con temperature in calo e venti freddi da nord. Domenica l'alta pressione riporta il sole su gran parte d'Italia, con qualche pioggia residua al Sud.

Sabato 24 ottobre: piogge al Nord-Est, sull'Adriatico e al Sud

Sabato la giornata parte instabile su parte del Nord-Est. Piogge e rovesci interessano il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Romagna, mentre il Nord-Ovest gode di maggiori schiarite.

Al Centro il tempo peggiora soprattutto sul versante adriatico: Marche, Abruzzo e Molise sono le regioni più esposte a piogge e temporali, anche intensi.

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Nel corso della giornata il maltempo scende verso il Sud. Entro sera le piogge raggiungono Campania, Puglia e Calabria, con qualche rovescio anche sulla Sicilia tirrenica.

Domenica 25 ottobre: torna il sole, pioggia solo all'estremo Sud

Domenica l'alta pressione si fa strada da ovest e riporta ampie schiarite sul Centro-Nord. Al Nord prevale il sole, con qualche nuvola di passaggio e possibili piogge solo sulle Alpi di confine.

Al Sud resta un po' di instabilità, con gli ultimi rovesci concentrati tra Calabria e Puglia meridionale, in attenuazione nel corso della giornata.

Temperature in calo e venti freddi da nord

Il weekend porta un deciso calo termico. Le temperature scendono anche sotto la media del periodo, con massime per lo più sotto i 20 gradi.

I venti freddi dai quadranti settentrionali fanno percepire un clima ancora più fresco di quello reale. Nella notte tra domenica e lunedì le minime possono scendere fino a 4-6 gradi nelle campagne del Centro-Nord e in Pianura Padana.

Domenica il ritorno all'ora solare

Il weekend coincide con il ritorno dell'ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette si spostano indietro di un'ora, dalle 3 alle 2: si dorme un'ora in più e al mattino fa luce prima, mentre il buio arriva prima la sera.

La tendenza: da lunedì arriva l'anticiclone

Da lunedì 26 ottobre un anticiclone si estende su gran parte dell'Italia. Il tempo torna stabile e le temperature risalgono, soprattutto nei valori massimi, fino a portarsi sopra le medie stagionali.

Il meteo del weekend in sintesi

Giorno Nord Centro Sud e isole Sabato 24 ottobre piogge al Nord-Est e in Romagna, schiarite al Nord-Ovest piogge e temporali sul versante adriatico piogge in estensione fino a Campania, Puglia e Calabria, rovesci sulla Sicilia tirrenica Domenica 25 ottobre sole, nubi sulle Alpi di confine schiarite, mattino fresco ultimi rovesci tra Calabria e Puglia meridionale Da lunedì 26 ottobre anticiclone e temperature in aumento anticiclone e temperature in aumento anticiclone e temperature in aumento

Domande frequenti

Che tempo farà nel weekend del 24 e 25 ottobre 2026?

Nel weekend del 24 e 25 ottobre 2026 sabato porta piogge e temporali sul Nord-Est, sulle regioni adriatiche del Centro e al Sud, con temperature in calo e venti freddi da nord. Domenica l'alta pressione riporta il sole su gran parte d'Italia, con gli ultimi rovesci tra Calabria e Puglia meridionale.

Farà freddo nel weekend del 24 e 25 ottobre?

Sì, nel weekend del 24 e 25 ottobre 2026 le temperature scendono anche sotto la media del periodo, con massime per lo più sotto i 20 gradi e venti freddi da nord. Nella notte tra domenica e lunedì le minime possono toccare i 4-6 gradi nelle campagne del Centro-Nord e in Pianura Padana.

Quando torna il bel tempo dopo il weekend?

Il bel tempo torna già domenica 25 ottobre 2026 su gran parte del Centro-Nord. Da lunedì 26 ottobre un anticiclone si estende sull'Italia, con tempo stabile e temperature in risalita, soprattutto nelle massime, fino a valori sopra le medie stagionali.