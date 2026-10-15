L'anticiclone regge fino a sabato, poi una saccatura dal Nord Europa porta nuvole, piogge e qualche temporale. Ecco le previsioni per Nord, Centro e Sud e le regioni dove servirà l'ombrello.

Il weekend del 17 e 18 ottobre 2026 avrà due facce. Sabato resta in gran parte soleggiato e mite grazie all'alta pressione. Domenica una perturbazione in arrivo dal Nord Europa porta pioggia e temporali su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia occidentale e Toscana, con rovesci anche tra Sicilia orientale e Calabria ionica. Le temperature calano di poco.

Che tempo fa venerdì 16 ottobre

Venerdì l'anticiclone protegge ancora tutta Italia. Il cielo resta sereno o velato da nubi alte e sottili, da Nord a Sud. Nelle ore notturne e al primo mattino possono formarsi nebbie e foschie, soprattutto in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro.

Meteo sabato 17 ottobre: ancora stabile e mite

Sabato è la giornata migliore del fine settimana. L'alta pressione resiste sulla gran parte del Paese e le temperature restano sopra la media del periodo.

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Nord: sole e qualche nube. Verso sera il cielo si copre sul Nord-Ovest e in Lombardia.

sole e qualche nube. Verso sera il cielo si copre sul Nord-Ovest e in Lombardia. Centro: tempo stabile, con nubi alte sulle regioni tirreniche.

tempo stabile, con nubi alte sulle regioni tirreniche. Sud e Isole: aumento della nuvolosità su Sardegna e Sicilia. Tra pomeriggio e sera sono possibili rovesci sulla Sicilia, con lo Scirocco in rinforzo sull'isola.

Meteo domenica 18 ottobre: torna la pioggia

Domenica la saccatura scesa dal Nord Europa raggiunge l'Italia da ovest e il cielo si copre su gran parte del Paese.

Nord-Ovest: è l'area più esposta. Piogge e rovesci, anche intensi e a tratti temporaleschi, interessano Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e parte della Lombardia.

è l'area più esposta. Piogge e rovesci, anche intensi e a tratti temporaleschi, interessano Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e parte della Lombardia. Centro: la pioggia si estende alle regioni tirreniche, in particolare alla Toscana, dove sono possibili temporali. Sul Lazio solo fenomeni marginali.

la pioggia si estende alle regioni tirreniche, in particolare alla Toscana, dove sono possibili temporali. Sul Lazio solo fenomeni marginali. Sud: rovesci sulla Sicilia orientale e sulla costa ionica della Calabria. Il resto del Sud, compreso il basso Adriatico, resta più asciutto, con nubi in aumento.

Le temperature scendono di poco, in modo più sensibile dove piove e dove le nuvole sono più compatte.

Perché cambia il tempo

Fino a sabato l'Italia resta sotto un anticiclone che garantisce sole e clima mite, la cosiddetta ottobrata. Nel frattempo una saccatura scende dal Nord Europa e porta una perturbazione verso il Mediterraneo occidentale. La sua posizione spostata a ovest spiega perché a pagare il conto maggiore siano le regioni nord-occidentali e tirreniche.

Dove pioverà nel weekend: le regioni a rischio

Regione Sabato 17 Domenica 18 Piemonte, Valle d'Aosta Nubi in aumento in serata Piogge e rovesci, anche intensi Liguria Nubi in aumento Piogge diffuse Lombardia Nubi in aumento in serata Piogge sui settori occidentali Toscana Nubi alte Piogge e possibili temporali Sicilia Rovesci tra pomeriggio e sera Rovesci sul versante orientale Calabria Nubi in aumento Rovesci sulla costa ionica Resto d'Italia Sole e nubi sparse Nuvoloso, poche piogge

La traiettoria della perturbazione può ancora variare: intensità e distribuzione delle piogge saranno precisate nei prossimi aggiornamenti.

Domande frequenti

Che tempo farà nel weekend del 17 e 18 ottobre 2026?

Nel weekend del 17 e 18 ottobre 2026 sabato sarà in prevalenza soleggiato e mite grazie all'anticiclone, con nubi in aumento al Nord-Ovest e qualche rovescio in Sicilia. Domenica una perturbazione dal Nord Europa porterà piogge e temporali al Nord-Ovest e in Toscana, con temperature in leggero calo.

Dove pioverà domenica 18 ottobre?

Domenica 18 ottobre le piogge più intense sono attese in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, poi in Toscana, dove sono possibili temporali. Rovesci anche sulla Sicilia orientale e sulla costa ionica della Calabria. Il resto del Sud e il basso Adriatico restano più asciutti, con cielo nuvoloso.

Sabato 17 ottobre pioverà?

Sabato 17 ottobre sarà la giornata più stabile del weekend, con sole e temperature sopra la media su gran parte d'Italia. Le nubi aumentano verso sera al Nord-Ovest, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori. Gli unici rovesci sono previsti tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, con venti di Scirocco.