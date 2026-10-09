Il weekend del 10 e 11 ottobre 2026 si apre con un'Italia divisa. Sabato il Nord torna al sole, mentre il Sud, la Sicilia e il medio Adriatico fanno ancora i conti con piogge e temporali, a tratti intensi tra Campania e Calabria. Domenica l'alta pressione in arrivo da ovest porta un miglioramento quasi ovunque, con temperature in lieve rialzo.

Perché arriva il cambiamento

La seconda perturbazione di ottobre, accompagnata da un vortice ciclonico sulle regioni centrali, ha portato piogge e temporali tra giovedì e venerdì. Venerdì 9 la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su parte di Lazio e Campania e l'allerta gialla su gran parte del Centro-Sud.

Nel fine settimana il vortice scivola verso i Balcani e da ovest si avvicina un campo di alta pressione. Il passaggio non è immediato: sabato la coda della perturbazione insiste ancora sul Mezzogiorno, con aria più fresca in discesa sulle regioni meridionali.

Sabato 10 ottobre: Nord al sole, Sud ancora instabile

Nord. È l'area che migliora prima. Ampie schiarite già dal mattino, soprattutto a ovest, con qualche nube in più sulle Alpi orientali e in serata sulla Romagna.

Centro. Tempo variabile sul versante adriatico, con rovesci al mattino tra Marche e Abruzzo. Sul Tirreno più spazio al sole, con qualche piovasco residuo sul Lazio.

Sud e Sicilia. Restano le zone più esposte. Rovesci e temporali sparsi interessano le regioni peninsulari, in particolare al mattino. I modelli indicano i fenomeni più intensi su Cilento e Calabria tirrenica, con accumuli che in alcune simulazioni superano i 100 millimetri in 24 ore. Temporali possibili anche su Sicilia settentrionale e orientale e Puglia meridionale. Dal pomeriggio le piogge tendono ad attenuarsi.

Sardegna. Condizioni in generale migliori, con qualche rovescio isolato sul settore occidentale.

Temperature e venti. Minime in calo quasi ovunque, massime in diminuzione soprattutto sull'Adriatico centrale e al Sud, dove tornano su valori stagionali, tra 18 e 24 gradi. Venti forti meridionali sul Canale d'Otranto e maestrale sui canali di Sicilia e Sardegna.

Domenica 11 ottobre: alta pressione e più sole

Nord. Giornata in prevalenza soleggiata, con nubi irregolari. Possibili piogge deboli sulla Liguria di Levante e, dalla sera, aumento della nuvolosità su pianura padana centro-orientale e Alpi orientali, con qualche goccia tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Centro. Sole e nubi sparse, con qualche pioggia sulla Toscana settentrionale.

Sud e isole. Netto miglioramento. Possibili piovaschi isolati su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale, dove l'instabilità resiste più a lungo.

Temperature. In lieve aumento, su valori vicini alle medie del periodo: massime fino a 23-24 gradi al Centro-Sud e 21-22 gradi al Nord. Venti in generale deboli.

Cosa aspettarsi a inizio settimana

Per l'inizio della prossima settimana i modelli vedono un anticiclone sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale. Il Sud e il versante adriatico potrebbero restare esposti a correnti più fresche e a una certa instabilità.

Per aggiornamenti e allerte ufficiali conviene consultare il sito dell'Aeronautica Militare e i bollettini della Protezione Civile, pubblicati ogni giorno nel pomeriggio per il giorno successivo.

Domande frequenti

Che tempo farà sabato 10 ottobre 2026 in Italia?

Sabato 10 ottobre 2026 il Nord torna al sole, mentre Sud, Sicilia e medio Adriatico restano instabili. Rovesci e temporali interessano soprattutto Campania e Calabria tirrenica al mattino, con accumuli elevati in alcune zone. Dal pomeriggio le piogge si attenuano e le temperature scendono su valori stagionali.

Domenica 11 ottobre pioverà?

Domenica 11 ottobre 2026 l'alta pressione porta sole su gran parte d'Italia. Restano possibili piovaschi isolati su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale, e qualche pioggia debole su Liguria di Levante, Toscana settentrionale e, in serata, tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Quali temperature sono previste nel weekend?

Sabato le temperature calano, soprattutto al Sud e sull'Adriatico centrale, con massime tra 18 e 24 gradi. Domenica è atteso un lieve aumento: fino a 23-24 gradi al Centro-Sud e 21-22 gradi al Nord, su valori vicini alle medie stagionali di metà ottobre.

Ci sono allerte meteo per il weekend?

Venerdì 9 ottobre la Protezione Civile ha emesso allerta arancione su parte di Lazio e Campania e allerta gialla su gran parte del Centro-Sud. Le allerte per sabato vengono pubblicate nel pomeriggio di venerdì sul sito della Protezione Civile, da consultare prima di mettersi in viaggio.