Dopo un'estate torrida torna la voglia d'inverno e l'Avvento ceco si prepara ad accendere città e borghi. Dal mercatino diffuso di Praga, aperto fino al 6 gennaio, alla tradizione dei doni agli orsi del castello di Český Krumlov: ecco dove andare e quando.

L'Avvento in Cechia è pronto a tornare. Da metà novembre i mercatini di Natale animano città e borghi con luci, musica, profumi e sapori di stagione. Praga apre le bancarelle in più piazze, con alcune aperte fino al 6 gennaio, mentre Brno parte già il 13 novembre. Poi Olomouc, Pilsen e Český Krumlov, tra artigianato, presepi viventi e antiche tradizioni.

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L'atmosfera dei mercatini cechi

Dopo la canicola estiva e l'ennesima ottobrata, cresce la voglia di inverno, di temperature frizzanti e paesaggi imbiancati. E del Natale, che in Cechia ha radici profonde.

Le casette di legno dei mercatini dell'Avvento cechi sono un concentrato di tradizione, tipicità e creatività, dove a contare sono ancora le mani e il talento degli artigiani. Il mix è quello delle Feste di fine anno: riti religiosi, tradizioni popolari e uno shopping che resta consapevole e responsabile.

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Praga, il grande mercatino diffuso

A Praga il Natale si vive in un mercatino diffuso, con un circuito di bancarelle che attraversa la città. Le date 2026:

Mercatino Date Piazza della Città Vecchia 28 novembre - 6 gennaio Piazza Venceslao 28 novembre - 6 gennaio Piazza della Repubblica 25 novembre - 24 dicembre Piazza della Pace 20 novembre - 24 dicembre Piazza Tyl 26 novembre - 24 dicembre Castello di Praga 29 novembre - 6 gennaio

Da non perdere l'acquisto di una marionetta artigianale e l'assaggio del famoso prosciutto di Praga, servito fumante.

Brno, il Natale più lungo

A Brno bancarelle e iniziative a tema si concentrano in piazza della Libertà, in piazza Dominicana davanti al Municipio Nuovo e alla chiesa di San Michele e al celebre Mercato dei Cavoli. Il mercatino resta aperto dal 13 novembre al 31 dicembre.

Olomouc e il ponce caldo

A Olomouc tappa obbligata per un buon ponce caldo, che qui si gusta nella versione originale di Norimberga, in tante varianti. Dal 20 novembre al 23 dicembre la piazza centrale, dominata dalla colonna della Peste tutelata dall'Unesco, si riempie di luci e colori, con un ricco programma di spettacoli e la pista di ghiaccio.

Pilsen, il mercatino da fiaba

I mercatini di Pilsen, dal 21 novembre al 23 dicembre, sembrano usciti da una fiaba. Davanti alla torre della cattedrale gotica illuminata a festa si alternano cori, concerti, artigianato, dolci, antichi mestieri, appuntamenti culturali e visite guidate. C'è anche il presepe vivente, e non manca la birra per cui la città è famosa nel mondo.

Český Krumlov e il Natale degli Orsi

A Český Krumlov, perla Unesco di vicoli stretti e atmosfere romantiche, il Natale è soprattutto dei bambini. Tra il tipico pan speziato e il presepe vivente, possono incontrare San Nicola, imbucare la letterina per Gesù Bambino e attraversare il fiume su una zattera.

Il momento più curioso è il Natale degli Orsi: il 24 dicembre la tradizione vuole che si portino doni agli orsi che vivono nel fossato del castello fin dal 1707. Il mercatino è aperto dal 21 novembre al 3 gennaio.

Domande frequenti

Quando aprono i mercatini di Natale di Praga nel 2026?

I mercatini di Natale di Praga 2026 aprono in date diverse a seconda della piazza: piazza della Pace dal 20 novembre, piazza della Repubblica dal 25, piazza Tyl dal 26, piazza della Città Vecchia e Venceslao dal 28 novembre e il Castello dal 29. Città Vecchia, Venceslao e Castello restano aperti fino al 6 gennaio.

Quali sono i mercatini di Natale più belli della Cechia?

Oltre a Praga, con il suo mercatino diffuso, in Cechia meritano una visita i mercatini di Brno, aperti dal 13 novembre al 31 dicembre, di Olomouc, dal 20 novembre al 23 dicembre, di Pilsen, dal 21 novembre al 23 dicembre, e di Český Krumlov, dal 21 novembre al 3 gennaio.

Cos'è il Natale degli Orsi di Český Krumlov?

Il Natale degli Orsi è una tradizione di Český Krumlov: il 24 dicembre si portano doni agli orsi che vivono nel fossato del castello fin dal 1707. È uno dei momenti più amati del Natale cittadino, insieme al presepe vivente, all'incontro con San Nicola e alla letterina per Gesù Bambino.