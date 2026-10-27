Enrico Mentana tornerà a Mediaset dopo l'addio al Tg La7? Paolo Liguori non ci crede. «Mentana a Mediaset? Non credo, credo avrà altri progetti magari anche con il suo editore», ha detto il direttore editoriale di Mediaset a Francesco Fredella di RTL 102.5, a margine del Salone della Giustizia. Mentana lascerà il Tg La7 il 23 dicembre 2026.

Le parole di Paolo Liguori

Ad avvicinare Liguori, volto noto del Biscione, è stato Francesco Fredella di RTL 102.5, al termine dei lavori del Salone della Giustizia. Alla domanda su un possibile approdo di Mentana a Mediaset, Liguori ha risposto: «Non credo, credo avrà altri progetti magari anche con il suo editore».

Incalzato sul futuro del direttore, Liguori ha scherzato: «Lo sento apposta, altrimenti gli devo chiedere: dove vai? E poi lo devo dire a voi», ha detto ridendo.

Pubblicità

L'addio al Tg La7 il 23 dicembre

Mentana, alla guida del Tg La7 da 15 anni, lascerà a dicembre 2026: il 23 sarà il suo ultimo giorno, come ha annunciato lui stesso. Sul futuro restano tante ipotesi, da Rai 1 a un ritorno a Canale 5. Le parole di Liguori sembrano allontanare la seconda e lasciano aperta la strada di nuovi progetti con Urbano Cairo, il suo editore.

Da Cenerentola ad ammiraglia: Mentana e La7

Quindici anni fa Mentana arrivò al Tg di Urbano Cairo, in una rete che allora era un po' la Cenerentola della tv italiana. Oggi La7 viaggia ad alti regimi con prodotti televisivi di qualità, e il rilancio del telegiornale porta la firma del direttore.

Mentana è l'uomo dei miracoli televisivi. Ha fondato il Tg5, sfidando in diretta il Tg1 nel 1992, e ha condotto Matrix su Mediaset. Poi l'addio a Canale 5 e l'arrivo da Cairo: una nuova vita professionale dopo il Tg1 e il Tg5, con le celebri maratone, ore e ore in diretta per raccontare i grandi eventi.

Fino all'ultimo giorno, a ridosso del Natale. Solo dopo si saprà quale sarà il suo futuro televisivo.

Domande frequenti

Mentana andrà a Mediaset?

Secondo Paolo Liguori, direttore editoriale di Mediaset, Enrico Mentana non tornerà al Biscione: «Non credo, credo avrà altri progetti magari anche con il suo editore», ha detto a Francesco Fredella di RTL 102.5. Mentana lascerà la direzione del Tg La7 il 23 dicembre 2026 e il suo futuro non è ancora noto.

Quando lascia Mentana il Tg La7?

Enrico Mentana lascerà il Tg La7 a dicembre 2026: il suo ultimo giorno sarà il 23 dicembre, come ha annunciato lui stesso. Il direttore, che ha rilanciato il telegiornale di Urbano Cairo negli ultimi quindici anni, non ha ancora svelato i suoi prossimi progetti televisivi.