Maurizio Ferrini ha celebrato un'unione civile con Sara Guglielmi, sua manager, per tutelare i diritti di Jacopo, uno dei due figli di lei, che si trova nello spettro autistico. Lo ha raccontato a "Il Cacciatore di Sogni", il programma di Rai 3 condotto da Stefano Buttafuoco. «Io e Sara non siamo una coppia sentimentale», ha spiegato.

«Una scelta d'amore, di legalità e di tutela»

«Io e Sara non siamo una coppia sentimentale. La nostra unione è nata per tutelare i diritti di Jacopo e garantirgli anche una sicurezza economica», ha detto Ferrini. Una decisione che l'attore definisce «una scelta d'amore, di legalità e di tutela».

Nel corso dell'intervista Ferrini ha spiegato di aver voluto assicurare un futuro al ragazzo e affiancare Sara in modo concreto nella sua tutela. «Soprattutto una sicurezza economica», ha precisato, indicando l'unione civile come uno strumento per garantire più serenità e protezione negli anni a venire.

Il legame con Jacopo

Ferrini ha raccontato anche il rapporto che lo lega a Jacopo, costruito nella quotidianità tra musica, gioco e piccoli gesti. «Quando vede me sbrodola amore da ogni poro. Mi guarda, mi fissa e mi abbraccia ogni volta che ci rivediamo».

Poi un dettaglio che racconta la loro sintonia: «Ultimamente cammino più piano e Sara mi ha fatto notare che anche lui rallenta il passo, mi aspetta e cerca di prendere il mio ritmo».

«La disabilità è una diversa abilità»

Ampio spazio dell'intervista è dedicato alla disabilità e all'inclusione. «La gente deve accettare che la disabilità è una diversa abilità», ha affermato Ferrini. «Si pensa sempre che una persona con disabilità debba essere aiutata. Va aiutata, certo, ma probabilmente ne sa più di te su molte cose».

Per il comico e attore romagnolo la sfida è superare pregiudizi e stereotipi, riconoscendo il valore delle differenze. «Più diversità ci sono, più ti piacerebbe includerle, perché ti insegnano». Un'idea che si lega alla sua visione della solidarietà: «Nel momento in cui vuoi bene agli altri trovi da solo la strada».

Secondo Ferrini ogni persona ha un talento che merita di essere scoperto e valorizzato, qualunque siano le sue fragilità o le sue condizioni di vita. Da qui l'invito a costruire una società capace di guardare oltre le etichette, senza barriere né pregiudizi, facendo dell'inclusione una ricchezza per tutti. «Impari dal diverso», ha concluso.

Il programma

"Il Cacciatore di Sogni" è condotto da Stefano Buttafuoco ed è realizzato dalla direzione Rai Approfondimento in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. La puntata con Maurizio Ferrini è disponibile su RaiPlay.

Domande frequenti

Perché Maurizio Ferrini ha scelto l'unione civile con Sara Guglielmi?

Maurizio Ferrini ha spiegato a "Il Cacciatore di Sogni" su Rai 3 di aver scelto l'unione civile con Sara Guglielmi, sua manager, per tutelare i diritti di Jacopo, figlio di lei nello spettro autistico, e garantirgli una sicurezza economica. I due non sono una coppia sentimentale: per l'attore è una scelta d'amore e di tutela.

Chi è Sara Guglielmi?

Sara Guglielmi è la manager di Maurizio Ferrini e madre di due figli, tra cui Jacopo, che si trova nello spettro autistico. L'attore romagnolo ha celebrato con lei un'unione civile per tutelare il ragazzo e garantirgli un futuro, come ha raccontato nell'intervista a "Il Cacciatore di Sogni" di Stefano Buttafuoco su Rai 3.

Dove vedere l'intervista di Maurizio Ferrini a Il Cacciatore di Sogni?

L'intervista di Maurizio Ferrini a "Il Cacciatore di Sogni", il programma di Rai 3 condotto da Stefano Buttafuoco, è disponibile in streaming su RaiPlay. Il programma racconta storie legate alla disabilità ed è realizzato da Rai Approfondimento con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio.