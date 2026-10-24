Sabato 24 ottobre alle 17.05 su Rai 1 il cantante torna con Nunzia De Girolamo sulle frasi su Sal Da Vinci all'Eurovision e sull'esclusione dall'ultimo Festival: «Ha fatto bene Carlo». Poi le bugie della discografia e un pizzico di autoironia.

Mario Biondi è ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 24 ottobre 2026 alle 17.05 su Rai 1. Il cantante torna sulle sue parole su Sal Da Vinci all'Eurovision, commenta l'esclusione dall'ultimo Sanremo decisa da Carlo Conti e rivela di voler proporre una nuova canzone al prossimo Festival.

«Pizza e mandolino? No, assolutamente no»

Nunzia De Girolamo gli chiede se si sia mai pentito di aver evocato l'immagine dell'Italia «pizza e mandolino» parlando di Sal Da Vinci all'Eurovision. Biondi non ha dubbi: «No, assolutamente no, ma anche perché l'avevo contestualizzata in una certa maniera. Ho detto solo che all'estero piace vederci tutti pizza e mandolino, ma noi non siamo più quello. Poi qualcuno ha estrapolato solo pizza e mandolino».

Sanremo e Carlo Conti: «Ha fatto bene»

Si passa al Festival. La conduttrice gli domanda se, dopo aver visto Sanremo, pensi che Carlo Conti abbia sbagliato a scartare la sua canzone. «Penso che egoisticamente dovrei dire di sì, ma siccome mi piace guardare sempre il quadro completo nelle cose, devo dire che lui ha fatto un Sanremo coerente con le sue idee. Ha fatto bene Carlo, è andato benissimo», risponde.

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Biondi riconosce al direttore artistico la libertà di scelta, senza rinunciare all'ironia: «Se fossi stato io avrei detto: no, Mario Biondi ci vuole per forza». E sulla serata preferita scherza: «Per me la puntata più bella è stata quella degli ospiti, ma perché c'era Mario Biondi soprattutto».

Il prossimo Festival: «Voglio presentare una canzone»

Quando il discorso si sposta su Stefano De Martino e sul prossimo Festival, il cantante svela le sue intenzioni: «Siccome voglio presentare anche una canzone, non mi fare parlare mai di Sanremo».

Le bugie della discografia

L'intervista tocca anche le difficoltà incontrate nel mondo della discografia. Alla domanda su quale bugia gli abbia raccontato quel mondo, Biondi risponde: «Tu non farai mai niente, oppure devi andare in America». Parole che, racconta, si è sentito ripetere «un sacco di volte».

L'autoironia sui capelli

Non manca l'autoironia. Quando Nunzia De Girolamo gli chiede quale sia la bugia che si è raccontato più a lungo nella vita, Biondi risponde: «I tuoi capelli ti ricrescono».

Quando vedere l'intervista

Ciao Maschio Data e orario sabato 24 ottobre 2026, ore 17.05 Canale Rai 1 Conduttrice Nunzia De Girolamo Ospite Mario Biondi

Domande frequenti

Cosa ha detto Mario Biondi su «pizza e mandolino»?

A Ciao Maschio, sabato 24 ottobre 2026 su Rai 1, Mario Biondi spiega di non essersi pentito della frase su Sal Da Vinci all'Eurovision: «Ho detto solo che all'estero piace vederci tutti pizza e mandolino, ma noi non siamo più quello». Secondo il cantante, qualcuno ha estrapolato solo l'espressione.

Mario Biondi andrà a Sanremo 2027?

Mario Biondi rivela a Ciao Maschio di voler proporre un brano per il prossimo Festival: «Siccome voglio presentare anche una canzone, non mi fare parlare mai di Sanremo». Sull'esclusione dall'ultima edizione decisa da Carlo Conti dice: «Ha fatto bene Carlo, è andato benissimo».