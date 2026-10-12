Il primo singolo del nuovo progetto discografico di Mengoni è un dialogo con sé stesso, scritto con Jacopo Ettorre e dedicato al mondo di Lucio Dalla.

Giornate perse è il nuovo singolo di Marco Mengoni, uscito il 9 ottobre 2026 per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Apre il nuovo progetto discografico del cantautore e racconta il silenzio dopo una perdita, tra pensieri che si accavallano e domande senza risposta. Il brano rende omaggio a Lucio Dalla e anticipa le 26 serate di Allo Sbagliato a Milano.

Giornate perse: uscita, autori e produzione

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download ed è in rotazione radiofonica da venerdì 9 ottobre. È il primo estratto del nuovo progetto discografico di Mengoni.

La scheda del brano:

testo : Marco Mengoni e Jacopo Ettorre;

: Marco Mengoni e Jacopo Ettorre; musica : Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts;

: Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts; produzione : Giovanni Pallotti e Marco Mengoni, con la coproduzione di Vanegas;

: Giovanni Pallotti e Marco Mengoni, con la coproduzione di Vanegas; etichetta: Epic Records Italy/Sony Music Italy.

Il lancio descrive il pezzo come pop sofisticato dalla scrittura intima, in cui Marco dialoga con sé stesso. Dentro c'è anche un'idea precisa dell'uso della voce: uno strumento da usare con onestà, senza lasciare che il mondo esterno decida cosa sia giusto e cosa sbagliato.

Il legame con Allo Sbagliato e con Lucio Dalla

Il singolo esce a pochi giorni dall'annuncio di Allo Sbagliato, lo spazio milanese di cui Mengoni firma la direzione creativa, al suo primo incarico in questo ruolo. Il club vive dentro il Teatro Principe di viale Bligny 52 dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, con 26 serate live: quindici a novembre e undici a dicembre.

Sul palco Mengoni avrà la sua band: Giovanni Pallotti al basso, Davide Sollazzi alla batteria, Peter Cornacchia alla chitarra, Benjamin Ventura al pianoforte e Nicola Peruch all'organo. Lo show punta su soul e blues, tutto suonato dal vivo, senza sequenze né click. Mengoni ha già avvertito il pubblico: niente grandi hit, spazio ai brani che contano per lui, i lati B.

Il legame con Dalla ha radici lontane. Il cantautore bolognese aveva pronosticato il successo di Mengoni agli esordi, e nel 2022 Marco ha aperto DallArenaLucio all'Arena di Verona cantando Vita con Fiorella Mannoia e poi L'anno che verrà da solo.

Il significato di Giornate perse: analisi del testo

Giornate perse parla di una mancanza che non si può riparare e del tentativo di farci i conti senza filtri. La persona perduta resta senza nome. Il testo lascia aperte più letture: un amore finito, un legame spezzato, qualcuno che non c'è più. Mengoni sceglie di non chiarirlo, e la scelta funziona perché sposta il centro della canzone su chi resta.

La prima strofa: i muri e i vetri in gola

L'attacco ha la secchezza di una constatazione. Chi canta sa che non rivedrà l'altra persona e lo dice subito, senza giri. Poi arriva un'ammissione contraddittoria: la mancanza c'è, ma lui non la vuole. È il punto in cui il lutto e il rifiuto del lutto convivono nella stessa frase.

L'immagine più forte della strofa è fisica. Mengoni descrive il dolore come vetro in gola, un'immagine che pesa doppio in bocca a un cantante: la gola è lo strumento, e la sofferenza la rende inservibile. Chi ha ascoltato il lancio del brano, centrato sull'uso onesto della propria voce, coglie il collegamento.

Ora, Marco: il cantautore che si parla da solo

La trovata più riconoscibile del pezzo è l'apostrofe a sé stesso. Nel pre-ritornello Mengoni si chiama per nome e si ordina di smettere di pensare e di fare silenzio nella stanza. Il dialogo interiore annunciato nel lancio diventa letterale: c'è un Marco che soffre e un Marco che prova a gestirlo.

Il pre-ritornello cambia a ogni passaggio, ed è qui che si legge l'arco del brano:

la prima volta è un ordine, quasi una disciplina imposta; la seconda volta si allunga e scende più a fondo, con la sensazione di non esistere per nessuno e di urlare senza essere sentiti; l'ultima volta si rovescia: il silenzio in quella stanza non serve più.

In tre righe Mengoni racconta un percorso intero. La stanza resta la stessa, cambia l'uomo che ci sta dentro.

Il ritornello: l'autoironia come difesa

Il ritornello è la parte più spiazzante. Il protagonista minimizza tutto, chiede agli altri di non dare peso a quello che dice negli ultimi tempi e liquida le proprie parole con un'espressione colloquiale e volgare, contrapposta alle "perle". Le giornate perse del titolo sono quelle passate in fila da solo, a recitare la parte di chi non ha subito nessun colpo.

Qui la scrittura di Mengoni ed Ettorre trova il suo registro migliore. Il linguaggio parlato, con la parolaccia piazzata dove ci si aspetterebbe una metafora, rompe la solennità e rende credibile il personaggio. Chi soffre davvero spesso fa così: si sminuisce davanti agli altri prima che lo facciano loro.

La seconda strofa: lo specchio e il tempo che si confonde

La seconda strofa contiene il pensiero più denso del testo: un paradosso sul coraggio necessario per ammettere di non averne, prima di tutto davanti a sé stessi. È la frase che riassume il brano e il momento artistico del cantautore.

Seguono due dettagli quotidiani. Ogni mattina, davanti allo specchio del bagno, il protagonista sente ancora la presenza dell'altro. Poi perde il filo del tempo: non sa se l'ultimo incontro risale a ieri o a più di un anno prima. È la descrizione esatta di come funziona la memoria dopo una perdita, quando i giorni si somigliano tutti e diventano, appunto, giornate perse.

Il bridge: dove si sente Lucio Dalla

Il bridge cambia passo e colore. Dopo l'ossessione, arriva la quiete: l'uragano si placa, da lontano si sentono solo i freni delle biciclette, il flusso dei pensieri rallenta, sul tavolo restano i portacenere. Poi l'invito a respirare, a correre verso il mare, a coprire la luna con il pensiero e lasciarsi portare.

È la parte in cui l'omaggio a Dalla si sente di più, ed è lo stesso Mengoni ad averla avvicinata al cantautorato poetico del bolognese. La lettura critica conferma il richiamo: oggetti minimi e quotidiani accostati a immagini cosmiche, il mare e la luna come vie di fuga, una malinconia che si apre alla leggerezza invece di chiudersi. Mengoni evita la citazione diretta e prende da Dalla il metodo, cioè lo sguardo che passa dalla bicicletta alla volta celeste nella stessa frase.

Il finale: il silenzio non serve più

L'ultimo ritornello torna identico, con lo stesso minimizzare e la stessa fila solitaria. Cambia però il contesto: dopo il bridge e dopo il pre-ritornello che rinuncia al silenzio, quelle parole suonano come un ricordo di come ci si sentiva. Le giornate perse diventano il materiale da cui ripartire. Perse solo in apparenza, finiscono per diventare le fondamenta su cui crescere.

Il suono: pop sofisticato con l'anima del live

Chi ascolta Giornate perse ha l'impressione di un pezzo registrato in presa diretta, con un taglio acustico che lascia spazio alla voce. La produzione di Giovanni Pallotti, bassista della band che accompagnerà Mengoni allo Sbagliato, tiene gli arrangiamenti asciutti. Niente effetti a riempire i vuoti: la voce porta il peso delle parole, e nei passaggi più bassi resta quasi parlata.

La scelta è coerente con Allo Sbagliato. Un brano costruito così regge senza basi, in una sala piccola, con il pubblico a pochi metri: le condizioni in cui Mengoni ha deciso di presentarsi a novembre.

Giornate perse nel percorso di Marco Mengoni

Il giudizio, a questo punto, si può dare. Giornate perse è uno dei testi più personali del repertorio di Mengoni, e lo è senza ricorrere al racconto autobiografico esplicito. Il nome proprio nel pre-ritornello basta a togliere la distanza tra cantante e personaggio.

Il pezzo rinuncia alla struttura da hit radiofonica, al ritornello costruito per lo stadio, alla frase da cartellone. Sceglie una scrittura che chiede ascolto e una seconda passata. Per un artista abituato agli stadi, aprire un nuovo progetto discografico con una canzone così è una dichiarazione d'intenti: la prossima fase di Mengoni passa da una stanza silenziosa, prima che da un palco enorme.

Domande frequenti su Giornate perse di Marco Mengoni

Quando è uscito Giornate perse di Marco Mengoni?

Giornate perse è uscito venerdì 9 ottobre 2026 per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download ed è in rotazione radiofonica. È il primo brano del nuovo progetto discografico di Marco Mengoni e arriva a poche settimane dal debutto di Allo Sbagliato a Milano.

Chi ha scritto Giornate perse?

Il testo di Giornate perse è firmato da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre. La musica è di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts. La produzione porta la firma di Giovanni Pallotti e dello stesso Mengoni, con la coproduzione di Vanegas. Il brano esce per Epic Records Italy/Sony Music Italy.

Qual è il significato di Giornate perse?

Giornate perse racconta una mancanza che non si può riparare e il silenzio che segue, pieno di ricordi e domande. Mengoni dialoga con sé stesso, chiamandosi per nome, e attraversa la fase in cui si finge che nulla sia successo. Nel finale il silenzio non serve più e quelle giornate diventano un punto di ripartenza.

Che cosa c'entra Lucio Dalla con Giornate perse?

Giornate perse è pensato come un omaggio a Lucio Dalla, alla sua scrittura e al suo mondo, da sempre un riferimento per Mengoni. Il richiamo si sente soprattutto nel bridge, dove oggetti quotidiani come biciclette e portacenere si mescolano al mare e alla luna, con una malinconia leggera tipica del cantautore bolognese.

Giornate perse farà parte dei concerti di Allo Sbagliato?

Il singolo anticipa la direzione musicale delle 26 serate di Allo Sbagliato, in programma dal 5 novembre al 19 dicembre 2026 al Teatro Principe di Milano. Lo show sarà suonato dal vivo dalla band di Mengoni, senza sequenze, con radici soul e blues. Il cantautore ha annunciato una scaletta che cambia ogni sera.