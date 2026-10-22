Il disco è già in pre-order in CD e LP ed è anticipato dal brano scritto con Jacopo Ettorre. Dal 5 novembre il cantautore apre il suo off line club: niente palco, niente transenne, telefoni chiusi in una custodia e una scaletta che cambia ogni sera.

Marco Mengoni annuncia il nuovo album. felice sì, ma tutto sbagliato esce l'11 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy ed è già disponibile in pre-order in CD e LP. Lo anticipa il singolo Giornate perse. Prima dell'uscita, dal 5 novembre, il cantautore porta a Milano Allo Sbagliato, una residency di 26 serate.

Il nuovo album

felice sì, ma tutto sbagliato è l'undicesimo album di Marco Mengoni e apre un nuovo capitolo del suo percorso discografico. Il titolo, tutto in minuscolo, esce venerdì 11 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Il pre-order è aperto nei formati CD e LP.

Il singolo Giornate perse

Ad anticipare il disco c'è Giornate perse, scritto da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre e prodotto da Giovanni Pallotti e dallo stesso Mengoni, con la co-produzione di Vanegas.

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Il brano racconta il silenzio che segue un periodo complesso, l'attesa di un cambiamento e la scelta di usare la propria voce con onestà.

Allo Sbagliato, il club off line

L'annuncio arriva a poche settimane dall'apertura di Allo Sbagliato, l'off line club con la direzione creativa di Marco Mengoni, al Teatro Principe di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre il cantautore sarà protagonista di una lunga residency da 26 serate, con uno show dalle radici soul e blues, tutto suonato dal vivo con 11 musicisti.

Il format è diverso da un concerto tradizionale: non ci saranno transenne né palco, il pubblico starà intorno all'area dell'esibizione e non ci sarà una scaletta prestabilita.

All'ingresso il telefono viene chiuso in una custodia: al pubblico si chiede solo di essere presente. I biglietti sono disponibili su livenation.it/allosbagliato.

Non solo Mengoni: comicità, jazz e stand up

Nelle sere in cui Mengoni non sarà in scena, Allo Sbagliato cambia volto. In cartellone la comicità di Nuzzo e Di Biase e ospiti internazionali come Benjamin Clementine, in versione piano e voce.

Spazio alla nuova scena italiana con Faccianuvola, Angelica Bove, Settembre, prima stanza a destra, Gioia Lucia, Il Maestrale, Mazzariello, Anna and Vulkan, Primogenito e Matsby, e alle incursioni jazz di Sayf. Per la stand up comedy arrivano Luca Ravenna, Stefano Rapone, Sandro Canori, Fill Pill e Pietro Sparacino, con Carlotta Spallino, Chiara Pagliaccia, Cecilia Forastieri e Giulia Cerruti. Chiudono il programma una dj night con MACE e Clap! Clap! e il reading di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, «Il futuro è tra mezz'ora».

Allo Sbagliato si presenta come un contenitore multidisciplinare in cui musica, arte, teatro, comicità e design si incontrano, tra atmosfere underground, richiami vintage e design contemporaneo. Un posto dove, nelle intenzioni, chi entra pensando di sapere cosa troverà viene smentito ogni volta.

Il calendario di Allo Sbagliato

Le 26 serate di Marco Mengoni (Live Music):

Mese Date Novembre 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29 Dicembre 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19

Le altre serate:

Data Ospiti Giovedì 12 novembre Nuzzo e Di Biase, comedy Domenica 15 novembre Benjamin Clementine, piano e voce Giovedì 19 novembre prima stanza a destra, Gioia Lucia, Angelica Bove, Il Maestrale Sabato 21 novembre Federico Buffa, «Il futuro è tra mezz'ora», reading Martedì 24 novembre Carlotta Spallino, Fill Pill e Cecilia Forastieri, MC Pietro Sparacino, stand up Venerdì 27 novembre Sayf e Matsby Giovedì 3 dicembre Faccianuvola, Settembre, Primogenito, Mazzariello, Anna and Vulkan Domenica 6 dicembre MACE, Clap! Clap!, dj night Mercoledì 9 dicembre Stefano Rapone, Giulia Cerruti, Sandro Canori, MC Pietro Sparacino, stand up Martedì 15 dicembre Luca Ravenna e Chiara Pagliaccia, stand up

Marco Mengoni in numeri

In 17 anni di carriera Marco Mengoni ha superato i 3 miliardi di stream audio e video, conquistato 86 dischi di platino e portato 10 tour live in Italia e in Europa. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo e ha rappresentato l'Italia due volte all'Eurovision Song Contest. Nel 2025 è stato premiato come l'artista con il maggior numero di biglietti venduti, al termine di un tour con oltre 670mila spettatori tra stadi, palazzetti italiani e arene europee.

Domande frequenti

Quando esce il nuovo album di Marco Mengoni?

Il nuovo album di Marco Mengoni, felice sì, ma tutto sbagliato, esce l'11 dicembre 2026 per Epic Records Italy / Sony Music Italy ed è già disponibile in pre-order in CD e LP. È anticipato dal singolo Giornate perse, scritto da Mengoni con Jacopo Ettorre e prodotto da Giovanni Pallotti e dallo stesso cantautore.

Cos'è Allo Sbagliato di Marco Mengoni?

Allo Sbagliato è l'off line club con la direzione creativa di Marco Mengoni, al Teatro Principe di Milano dal 5 novembre al 19 dicembre 2026. Mengoni sarà protagonista di 26 serate soul e blues con 11 musicisti, senza palco né scaletta fissa. I telefoni vengono chiusi in una custodia all'ingresso.

Dove si comprano i biglietti per Allo Sbagliato?

I biglietti per Allo Sbagliato, la residency di Marco Mengoni a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, sono disponibili su livenation.it/allosbagliato. Oltre alle 26 serate di Mengoni, il cartellone comprende comedy con Nuzzo e Di Biase, Benjamin Clementine, stand up, una dj night e un reading di Federico Buffa.