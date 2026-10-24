Manuela Arcuri fa chiarezza sui rumors delle ultime settimane. Nell'intervista a Verissimo in onda domenica 25 ottobre 2026 su Canale 5, l'attrice smentisce fidanzamento e matrimonio con l'82enne principe Domenico Antonio Pallavicino: «Per ora c'è una bellissima amicizia». E annuncia azioni legali contro chi la insulta sui social.

«Hanno costruito una storia su delle foto innocenti»

Manuela Arcuri parte dalle immagini che hanno alimentato il gossip. «Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c'è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio. Per ora c'è una bellissima amicizia», spiega.

Sul perché sia nato il pettegolezzo, l'attrice ha una sua idea: «Era da tanto tempo che non mi vedevano accanto a un uomo dopo la fine del mio matrimonio, quindi deduco che abbiano pensato: sarà lui l'uomo che Manuela vede e frequenta».

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La stima per il principe

Manuela Arcuri è da tempo testimonial della Fondazione Pallavicino e racconta di aver condiviso con il principe alcuni viaggi di lavoro. Non nasconde la stima nei suoi confronti: «È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare».

«Forse lui lo spera»

Silvia Toffanin le chiede se il principe possa provare altri sentimenti, e le ricorda il desiderio espresso proprio da lui in un'intervista: che lei possa innamorarsi. Arcuri risponde: «Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera».

Poi precisa: «Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato». E puntualizza: «Non è questo il caso, ma comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte».

Gli attacchi social e le vie legali

L'attrice esprime tutto il suo rammarico per gli attacchi ricevuti sui social: «Gli haters si sono scagliati in maniera violenta contro di me e il principe, con insulti pesanti e volgari. Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo».

Il pensiero va al figlio: «I leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni». E avverte: «Chi continuerà a insultare in maniera così violenta e ingiusta la mia immagine ne risponderà nelle sedi legali».

La separazione da Giovanni Di Gianfrancesco

Infine, sulla separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri chiarisce che il principe non ha avuto alcun ruolo nella rottura: «Lui non c'entra assolutamente nulla. Il periodo della separazione è stato vissuto quasi come un lutto: c'è ancora un grande dolore, ma lo sto superando».

Quando vedere l'intervista

Verissimo Data e orario domenica 25 ottobre 2026, ore 15.45 Canale Canale 5 Conduttrice Silvia Toffanin Ospite Manuela Arcuri

Domande frequenti

Manuela Arcuri è fidanzata con il principe Pallavicino?

No. A Verissimo, domenica 25 ottobre 2026 su Canale 5, Manuela Arcuri spiega che con l'82enne principe Domenico Antonio Pallavicino «per ora c'è una bellissima amicizia». L'attrice, testimonial della Fondazione Pallavicino, chiarisce che non c'è mai stata alcuna dichiarazione su fidanzamento o matrimonio.

Cosa ha detto Manuela Arcuri sugli haters?

A Verissimo Manuela Arcuri racconta che gli haters si sono scagliati contro di lei e il principe con insulti pesanti e volgari, e che le ha fatto male pensare che il figlio potesse leggerli. L'attrice avverte che chi continuerà a insultarla in modo violento e ingiusto ne risponderà nelle sedi legali.

Il principe Pallavicino c'entra con la separazione di Manuela Arcuri?

No. Manuela Arcuri chiarisce a Verissimo che il principe Pallavicino non ha avuto alcun ruolo nella separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco: «Lui non c'entra assolutamente nulla». L'attrice racconta di aver vissuto la separazione quasi come un lutto e di essere ancora nel pieno di un dolore che sta superando.