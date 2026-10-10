Madeira è un'isola vulcanica portoghese nell'Atlantico, raggiungibile da Milano in circa quattro ore di volo. Offre clima mite tutto l'anno, circa 3.000 chilometri di levadas, la foresta laurissilva e Funchal come base. Dal 1° gennaio 2026 i sentieri ufficiali si prenotano sul portale SIMplifica con una tariffa di 4,50 euro a persona.

Dove si trova Madeira e quando andare

Madeira è l'isola principale di un arcipelago che comprende anche Porto Santo, le Desertas e le Selvagens, ed è una regione autonoma del Portogallo. L'orologio va spostato un'ora indietro rispetto all'Italia.

Il soprannome di "isola dell'eterna primavera" racconta bene il clima: niente picchi di caldo d'estate, inverni miti sulla costa. Il versante sud, dove sorge Funchal, è il più soleggiato. Il nord resta più umido e verde, ed è proprio da lì che i canali delle levadas portano l'acqua verso le coltivazioni del sud.

Si può partire in qualunque mese. La primavera porta la Festa da Flor, settembre la vendemmia e la Festa do Vinho, dicembre le luminarie e il Capodanno sulla baia di Funchal. Chi punta al trekking in quota trova le giornate più lunghe tra maggio e ottobre, quando la nebbia sui picchi è meno frequente.

Come arrivare dall'Italia

L'aeroporto è il Cristiano Ronaldo di Funchal (codice FNC), a est del capoluogo. Ryanair opera un collegamento diretto da Milano Malpensa: il volo dura poco più di quattro ore, con un numero ridotto di frequenze settimanali. Da Roma, Bologna e dagli altri scali italiani si vola con uno scalo, di solito a Lisbona o a Porto.

Per girare l'isola l'auto a noleggio resta la soluzione più comoda. Le strade dell'interno sono ripide e strette, mentre la superstrada costiera collega il sud dell'isola attraverso una lunga serie di gallerie. Funchal e Câmara de Lobos hanno introdotto la sosta a pagamento in molte zone centrali.

Funchal, cosa vedere nel capoluogo

Il punto di partenza è la Zona Velha, il quartiere storico affacciato sul porto. In Rua de Santa Maria le porte delle case sono dipinte da artisti locali e trasformano la via in una galleria all'aperto. A pochi passi c'è il Mercado dos Lavradores, dove i banchi espongono frutta tropicale, fiori e pesce spada nero appena sbarcato.

Dalla Zona Velha parte il teleferico per il Monte. Secondo Visit Madeira, l'ente turistico regionale, la cabina copre 3.200 metri di cavo e 560 metri di dislivello in circa 15 minuti. In cima si visitano la chiesa di Nossa Senhora do Monte e il giardino tropicale del Monte Palace.

Per scendere c'è la tradizione dei carros de cesto, le slitte di vimini guidate da due carreiros vestiti di bianco con il cappello di paglia. La discesa termina a Livramento, a metà strada verso il centro, e da lì si prosegue a piedi, in bus o in taxi. Nel 2026 la corsa costa 27,50 euro per una persona e 35 euro in due.

A ovest di Funchal si arriva in pochi minuti a Câmara de Lobos, il villaggio di pescatori con le barche colorate tirate a secco. Winston Churchill ci dipinse alcuni scorci della baia durante il suo soggiorno sull'isola nel 1950.

Levadas e sentieri: le regole in vigore dal 2026

Le levadas sono canali di irrigazione scavati a partire dal XV secolo per portare l'acqua dalle montagne del nord alle terre agricole del sud. I sentieri di servizio che le costeggiano sono diventati la rete escursionistica più famosa dell'isola: camminate quasi in piano dentro la laurissilva, la foresta di alloro che l'Unesco ha iscritto nella lista del patrimonio mondiale nel 1999.

Dal 1° gennaio 2026 tutti i percorsi classificati PR richiedono la prenotazione sul portale regionale SIMplifica, con ingressi scaglionati in fasce di 30 minuti dall'alba al tramonto. La tariffa è di 4,50 euro per i visitatori sopra i 12 anni. Chi si affida a un operatore convenzionato paga 3 euro, i residenti sono esenti.

Il caso a parte è il PR1 Vereda do Areeiro, che collega le tre cime più alte dell'isola: Pico do Areeiro (1.818 metri), Pico das Torres (1.851) e Pico Ruivo (1.862). Il sentiero è rimasto chiuso dopo l'incendio dell'agosto 2024 ed è tornato percorribile nella primavera 2026, con due novità. L'intero tracciato si percorre solo in un senso, da Areeiro verso Ruivo, e il biglietto costa 10,50 euro. Il tratto breve fino al belvedere di Pedra Rija resta a doppio senso e costa 4,50 euro.

Tra i percorsi più richiesti ci sono la levada delle 25 Fontes e del Risco nella zona di Rabaçal, la penisola ventosa di Ponta de São Lourenço all'estremità orientale e la levada del Caldeirão Verde nel nord. Nello zaino servono scarpe con suola antiscivolo, una giacca impermeabile e una torcia frontale per le gallerie scavate nella roccia.

Belvederi e piscine naturali

Il Cabo Girão è il promontorio più alto d'Europa, con i suoi 580 metri a picco sull'oceano. In cima c'è lo skywalk, una piattaforma con il pavimento in vetro sospesa sul vuoto, con vista su Câmara de Lobos e sull'anfiteatro di Funchal. Anche qui l'ingresso passa da SIMplifica: 5 euro sopra i 12 anni.

Sulla punta nord-occidentale, a circa un'ora d'auto da Funchal, le piscine naturali di Porto Moniz sono vasche di lava raffreddata riempite dall'Atlantico. Il complesso ha spogliatoi, bar, vasca per bambini e noleggio di lettini. Chi preferisce un ambiente più selvaggio trova a Seixal pozze laviche meno attrezzate. Lungo la strada vale una sosta alle grotte di São Vicente, un sistema di tunnel lavici formato da un'eruzione di oltre 890.000 anni fa.

Cosa mangiare e bere a Madeira

La cucina madeirense ruota attorno a pochi piatti identitari. L'espetada è carne di manzo infilzata su spiedi di alloro e cotta sulla brace. Il bolo do caco, pane morbido cotto sulla pietra, arriva in tavola caldo con burro all'aglio. Dal mare arrivano le lapas, molluschi serviti in padella con limone, e il peixe espada preto, il pesce spada nero, spesso accompagnato da banana fritta.

Da bere c'è la poncha, preparata con acquavite di canna da zucchero, miele e limone. Poi c'è il vino Madeira, il fortificato che ha reso l'isola celebre nel mondo: le cantine di Funchal organizzano degustazioni guidate per assaggiare le diverse uve e invecchiamenti.

Il calendario degli eventi fino al 2027

Il calendario ufficiale della Regione autonoma fissa già le date dei grandi appuntamenti:

Luminarie di Natale a Funchal : dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, con le esposizioni natalizie in centro.

: dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, con le esposizioni natalizie in centro. Festa da Flor 2027 : dal 29 aprile al 30 maggio 2027, con il corteo allegorico dei carri fioriti.

: dal 29 aprile al 30 maggio 2027, con il corteo allegorico dei carri fioriti. Concorso internazionale di fuochi d'artificio : 5, 12, 19 e 26 giugno 2027.

: 5, 12, 19 e 26 giugno 2027. Festival gastronomico SAL : dal 9 al 18 luglio 2027.

: dal 9 al 18 luglio 2027. Festa do Vinho: dal 22 agosto al 12 settembre 2027.

I costi da mettere in conto

Oltre a volo, alloggio e auto, a Madeira si pagano alcune voci locali. A Funchal la tassa di soggiorno è di 2 euro a notte per persona, fino a un massimo di sette notti, per chi ha più di 12 anni. Quasi tutti i comuni dell'isola applicano la stessa tariffa. A questa si sommano i ticket dei sentieri (4,50 euro, 10,50 per il PR1 completo) e l'ingresso al Cabo Girão (5 euro).

Domande frequenti

Quanto costa fare trekking a Madeira nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 i sentieri ufficiali PR di Madeira costano 4,50 euro a persona per i visitatori sopra i 12 anni, da pagare in anticipo sul portale SIMplifica. Il PR1 completo, da Pico do Areeiro a Pico Ruivo, costa 10,50 euro. Con un operatore convenzionato si scende a 3 euro, e a 7 per il PR1.

Ci sono voli diretti dall'Italia per Madeira?

Sì, Ryanair collega Milano Malpensa all'aeroporto Cristiano Ronaldo di Funchal con un volo diretto di poco più di quattro ore, su un numero limitato di frequenze settimanali. Dagli altri aeroporti italiani si raggiunge Madeira con uno scalo, di solito a Lisbona o a Porto, con TAP o easyJet.

Qual è il periodo migliore per visitare Madeira?

Madeira si visita tutto l'anno grazie al clima mite che le vale il soprannome di isola dell'eterna primavera. Primavera ed estate offrono più luce per le escursioni in quota, maggio porta la Festa da Flor, settembre la Festa do Vinho. Dicembre richiama visitatori per le luminarie di Funchal e i fuochi di Capodanno.

Quanto si paga di tassa di soggiorno a Madeira?

A Funchal la tassa di soggiorno è di 2 euro a persona per notte, applicata fino a un massimo di sette notti consecutive. La pagano gli ospiti con più di 12 anni non residenti nella regione. Quasi tutti gli altri comuni dell'isola applicano la stessa tariffa, che si salda in hotel o nella struttura ricettiva.

Cosa sono le levadas di Madeira?

Le levadas sono canali di irrigazione costruiti a partire dal XV secolo per portare l'acqua dalle montagne umide del nord ai campi del sud. Sull'isola ne corrono circa 3.000 chilometri. I sentieri che le affiancano sono quasi pianeggianti e attraversano la laurissilva, la foresta di alloro patrimonio Unesco dal 1999.