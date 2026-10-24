L'ultimo abbraccio - Chi come me, domenica 25 ottobre 2026 su Sky Arte il documentario di Michele Mally sul fenomeno teatrale di Andrée Ruth Shammah
Appena presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film arriva alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW. Oltre 50 voci, da Umberto Galimberti a Massimo Recalcati e Caterina Caselli, raccontano lo spettacolo sul disagio adolescenziale visto da più di 30.000 spettatori.
Domenica 25 ottobre 2026 alle 21.15 Sky Arte trasmette L'ultimo abbraccio - Chi come me, il documentario diretto da Michele Mally appena presentato alla Festa del Cinema di Roma. Oltre 50 personalità della cultura e dello spettacolo raccontano Chi come me, lo spettacolo di Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen. In streaming solo su NOW.
Chi come me, un fenomeno artistico e culturale
Chi come me è lo spettacolo teatrale diretto da Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen. È diventato un autentico fenomeno artistico e culturale, capace di coinvolgere in profondità pubblici e generazioni diverse.
Con oltre 30.000 presenze e più di 300 repliche, ha trasformato la storia di cinque adolescenti ospiti di un centro di salute mentale in un racconto universale. Ha coinvolto i giovani e insieme genitori, educatori e spettatori di ogni età.
Oltre 50 voci per raccontarlo
Nel documentario intervengono più di 50 personalità della cultura, dello spettacolo, della psicologia e della società, per spiegare le ragioni dell'eccezionalità dello spettacolo. Tra loro:
- i filosofi e psicoanalisti Umberto Galimberti e Massimo Recalcati;
- lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini;
- la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli;
- gli attori Paolo Briguglia, Elena Lietti, Giovanni Crippa e Fausto Cabra;
- il regista Damiano Michieletto;
- il manager della comunicazione Stefano Lucchini;
- Ilaria Borletti Buitoni, già sottosegretaria ai Beni culturali;
- Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano.
Adolescenza, solitudine e fragilità
Le testimonianze compongono un insieme di sguardi e sensibilità diversi, che restituisce il valore di un'esperienza teatrale capace di superare i confini del palcoscenico.
Il film approfondisce la forza della scrittura, la qualità della messinscena e delle interpretazioni. Soprattutto, racconta come lo spettacolo affronti con autenticità e senza retorica temi delicati e urgenti: il disagio adolescenziale, la solitudine, la fragilità emotiva e la difficoltà di comunicazione tra genitori e figli.
Quando e dove vedere L'ultimo abbraccio - Chi come me
L'ultimo abbraccio - Chi come me
Data e orario
domenica 25 ottobre 2026, ore 21.15
Canale
Sky Arte, in streaming solo su NOW e on demand
Regia
Michele Mally
Produzione
3D Produzioni in collaborazione con Teatro Franco Parenti e Sky Arte
Anteprima
Festa del Cinema di Roma
Domande frequenti
Quando va in onda L'ultimo abbraccio - Chi come me?
L'ultimo abbraccio - Chi come me, il documentario di Michele Mally presentato alla Festa del Cinema di Roma, va in onda domenica 25 ottobre 2026 alle 21.15 su Sky Arte. È disponibile in streaming solo su NOW e on demand. È prodotto da 3D Produzioni con Teatro Franco Parenti e Sky Arte.
Di cosa parla lo spettacolo Chi come me?
Chi come me è lo spettacolo teatrale diretto da Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen. Racconta la storia di cinque adolescenti ospiti di un centro di salute mentale e affronta disagio, solitudine e difficoltà di comunicazione tra genitori e figli. Ha superato le 30.000 presenze e le 300 repliche.