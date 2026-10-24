Appena presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film arriva alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW. Oltre 50 voci, da Umberto Galimberti a Massimo Recalcati e Caterina Caselli, raccontano lo spettacolo sul disagio adolescenziale visto da più di 30.000 spettatori.

Domenica 25 ottobre 2026 alle 21.15 Sky Arte trasmette L'ultimo abbraccio - Chi come me, il documentario diretto da Michele Mally appena presentato alla Festa del Cinema di Roma. Oltre 50 personalità della cultura e dello spettacolo raccontano Chi come me, lo spettacolo di Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen. In streaming solo su NOW.

Chi come me, un fenomeno artistico e culturale

Chi come me è lo spettacolo teatrale diretto da Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen. È diventato un autentico fenomeno artistico e culturale, capace di coinvolgere in profondità pubblici e generazioni diverse.

Con oltre 30.000 presenze e più di 300 repliche, ha trasformato la storia di cinque adolescenti ospiti di un centro di salute mentale in un racconto universale. Ha coinvolto i giovani e insieme genitori, educatori e spettatori di ogni età.

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Oltre 50 voci per raccontarlo

Nel documentario intervengono più di 50 personalità della cultura, dello spettacolo, della psicologia e della società, per spiegare le ragioni dell'eccezionalità dello spettacolo. Tra loro:

i filosofi e psicoanalisti Umberto Galimberti e Massimo Recalcati ;

e ; lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini ;

; la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli ;

; gli attori Paolo Briguglia , Elena Lietti , Giovanni Crippa e Fausto Cabra ;

, , e ; il regista Damiano Michieletto ;

; il manager della comunicazione Stefano Lucchini ;

; Ilaria Borletti Buitoni , già sottosegretaria ai Beni culturali;

, già sottosegretaria ai Beni culturali; Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Adolescenza, solitudine e fragilità

Le testimonianze compongono un insieme di sguardi e sensibilità diversi, che restituisce il valore di un'esperienza teatrale capace di superare i confini del palcoscenico.

Il film approfondisce la forza della scrittura, la qualità della messinscena e delle interpretazioni. Soprattutto, racconta come lo spettacolo affronti con autenticità e senza retorica temi delicati e urgenti: il disagio adolescenziale, la solitudine, la fragilità emotiva e la difficoltà di comunicazione tra genitori e figli.

Quando e dove vedere L'ultimo abbraccio - Chi come me

L'ultimo abbraccio - Chi come me Data e orario domenica 25 ottobre 2026, ore 21.15 Canale Sky Arte, in streaming solo su NOW e on demand Regia Michele Mally Produzione 3D Produzioni in collaborazione con Teatro Franco Parenti e Sky Arte Anteprima Festa del Cinema di Roma

Domande frequenti

Quando va in onda L'ultimo abbraccio - Chi come me?

L'ultimo abbraccio - Chi come me, il documentario di Michele Mally presentato alla Festa del Cinema di Roma, va in onda domenica 25 ottobre 2026 alle 21.15 su Sky Arte. È disponibile in streaming solo su NOW e on demand. È prodotto da 3D Produzioni con Teatro Franco Parenti e Sky Arte.

Di cosa parla lo spettacolo Chi come me?

Chi come me è lo spettacolo teatrale diretto da Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen. Racconta la storia di cinque adolescenti ospiti di un centro di salute mentale e affronta disagio, solitudine e difficoltà di comunicazione tra genitori e figli. Ha superato le 30.000 presenze e le 300 repliche.