Ospite di Nunzia De Girolamo sabato 17 ottobre su Rai 1, l'attore parla di politica e spettacolo, del suo curriculum, dell'amore per Lucrezia Lante della Rovere e del ricordo di Walter Chiari.

Luca Barbareschi è ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 17 ottobre 2026 dalle 17.05 su Rai 1. L'attore si racconta tra carriera, fragilità e vita privata. Replica a Gabriele Salvatores, parla del rapporto tra spettacolo e politica, rivendica il suo curriculum e racconta la fine della storia con Lucrezia Lante della Rovere.

Le scuse di Salvatores

Nunzia De Girolamo riprende le parole di Gabriele Salvatores e chiede a Barbareschi se abbia davvero usato tutto e tutti per la propria carriera, come sosteneva il regista. «Questa è stata una cosa di cui Gabriele mi ha chiesto scusa, perché mi ha molto ferito. Io non ho mai usato tutto e tutti, non ho mai usato le persone», risponde l'attore. E aggiunge: «Questa frase secondo me l'ha detta in un momento di confusione sua e io accetto le sue scuse».

«Topo di ministero»

Il confronto si sposta sul legame tra spettacolo e politica. «Mi ha definito topo di ministero», racconta Barbareschi riferendosi a Salvatores. La sua replica è netta: «Chi non è stato topo di ministero in questo Paese scagli la prima pietra, perché è un Paese dove se non hai un rapporto con la politica non puoi neanche spostare un gesso dalla lavagna».

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Barbareschi rivendica anche di non aver mai scelto i collaboratori in base alle loro idee: «Io non ho mai fatto un distinguo politico con nessuno di quelli che hanno lavorato con me».

«Il re dell'autosabotaggio»

Tra le confessioni più personali c'è la fatica ad accettare i propri successi. Alla domanda su una grande bugia raccontata a se stesso, Barbareschi risponde: «Mi sono sempre svalutato perché purtroppo, per come sono fatto io, sono il re dell'autosabotaggio».

Anche davanti al successo, spiega, «la prima cosa che penso è di non meritarmelo». Quando la conduttrice parla di sindrome dell'impostore, lui conferma: «Esatto, sindrome dell'impostore».

Il curriculum: «In Europa nessuno come me»

Eppure, quando De Girolamo gli chiede con chi lavorerebbe oggi come regista, Barbareschi ripercorre la sua carriera senza falsa modestia: «Io ho un curriculum che non ha nessuno, lo dico con un po' di arroganza, in Europa».

Dall'informatica al teatro, fino alla televisione negli Stati Uniti, elenca i suoi risultati: «Io ho fatto un'azienda di informatica quotata in Borsa, l'ho venduta. Ho preso quattro ingegneri che oggi sono nei posti chiave in Europa, avevano 22-23 anni». E ancora: «Ho comprato un teatro e l'ho rimesso a nuovo con i miei soldi. Ho fatto 1500 ore in America di produzione e 200 ore come host».

Rubini e il film di Polanski

Sugli screzi con Sergio Rubini, Barbareschi parte da un complimento: «Sergio è un talento naturale strepitoso». Poi racconta un episodio legato a Roman Polanski: «L'avevo messo anche nei film di Polanski. Aveva già preparato i bozzetti per il personaggio di Rubini. Ma Sergio è fatto così: davanti all'ostacolo, scarta. E non è mai venuto».

L'amore per Lucrezia Lante della Rovere

C'è spazio anche per la storia con Lucrezia Lante della Rovere. «Mi sono innamorato, punto, e tuttora le voglio un gran bene. Sono stato un po' il suo pigmalione», racconta. Di quella relazione ricorda una frase dell'attrice: «Il limite della mia sofferenza è più basso del tuo».

Alla domanda se si siano lasciati pur amandosi, Barbareschi precisa: «No, no, mi ha lasciato lei».

Il ricordo di Walter Chiari

A commuoverlo è un videomessaggio di Simone Annichiarico, che riporta l'intervista al ricordo di Walter Chiari. «Walter per me è stato un pezzo della mia vita. Io non volevo fare l'attore, io volevo fare Walter Chiari, che era un'altra cosa», dice Barbareschi.

Dove vedere Ciao Maschio

Ciao Maschio va in onda sabato 17 ottobre 2026 dalle 17.05 su Rai 1, condotto da Nunzia De Girolamo. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Cosa ha detto Luca Barbareschi su Gabriele Salvatores?

A Ciao Maschio Luca Barbareschi ha raccontato che Gabriele Salvatores gli ha chiesto scusa per aver detto che aveva usato tutto e tutti per la sua carriera. L'attore ha spiegato di esserne rimasto ferito e di aver accettato le scuse. Ha replicato anche al regista che lo aveva definito «topo di ministero».

Perché Barbareschi parla di sindrome dell'impostore?

Nell'intervista a Nunzia De Girolamo, Luca Barbareschi ha confessato di essersi sempre svalutato e si è definito «il re dell'autosabotaggio». Davanti al successo, ha spiegato, la prima cosa che pensa è di non meritarlo. Alla conduttrice che parlava di sindrome dell'impostore ha risposto confermando.

Cosa ha detto Barbareschi su Sergio Rubini?

Luca Barbareschi ha definito Sergio Rubini un talento naturale strepitoso. Ha raccontato di averlo coinvolto in un film di Roman Polanski, che aveva già preparato i bozzetti del suo personaggio, ma Rubini non si è mai presentato. Secondo Barbareschi, davanti all'ostacolo l'attore scarta.

Quando va in onda l'intervista a Luca Barbareschi a Ciao Maschio?

L'intervista a Luca Barbareschi va in onda sabato 17 ottobre 2026 dalle 17.05 su Rai 1, nella puntata di Ciao Maschio condotta da Nunzia De Girolamo. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay, dove la puntata resta disponibile on demand dopo la messa in onda.