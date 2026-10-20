Il volto storico di Striscia la Notizia pubblica un reel a sostegno degli autotrasportatori in protesta al Sud. In meno di un giorno circa un milione e mezzo di visualizzazioni e centinaia di commenti, molti da camionisti e famiglie che lo ringraziano.

Mentre il fermo degli autotrasportatori attraversa Calabria, Sicilia e Puglia, Luca Abete si schiera con i camionisti. Il volto storico di Striscia la Notizia ha pubblicato sui social un reel che, con la sua ironia, invita a riflettere sul costo nascosto delle consegne. In meno di ventiquattro ore il video ha raggiunto circa un milione e mezzo di visualizzazioni.

«I camionisti hanno rotto. Sì, il silenzio!»

Il video si apre con una battuta che spiazza: «I camionisti hanno rotto. Sì, il silenzio!». Da lì Abete mette a fuoco un paradosso della vita di tutti i giorni: «Ci hanno abituati a consegne ultraveloci ma non alla consapevolezza di quanto costi far arrivare tutto. Ci indigniamo per gli scaffali vuoti, ma non per i serbatoi pieni di aumenti».

Un messaggio serio, affidato all'ironia che da anni è il marchio di fabbrica di Abete.

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I numeri del reel

In meno di un giorno il video ha raccolto circa un milione e mezzo di visualizzazioni sui diversi social e circa 400 commenti su Instagram. Tra questi, tanti messaggi di autotrasportatori e dei loro familiari, soprattutto dal Sud, che ringraziano Abete per aver dato voce alla protesta.

Un segnale di quanto il tema sia sentito nelle regioni meridionali, dove in questi giorni il blocco dei camion ha lasciato distributori a secco e scaffali con meno prodotti freschi.

La protesta dei camionisti al Sud

Al centro della mobilitazione di autotrasportatori e agricoltori c'è il caro gasolio. Lunedì 19 ottobre il prezzo medio self sulla rete stradale era di 2,257 euro al litro, secondo l'Osservatorio del ministero delle Imprese, vicino ai 2,30 euro in autostrada.

I fermi e i presidi in Calabria, Sicilia e Puglia hanno rallentato le consegne di carburante e di merci, con distributori senza benzina e gasolio e difficoltà per frutta e verdura sugli scaffali. Martedì 20 ottobre il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini incontra a Milano i rappresentanti degli autotrasportatori.

Chi è Luca Abete

Luca Abete è stato per anni uno degli inviati di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, raccontando soprattutto la Campania e il Sud tra denunce, disservizi e storie di quartiere. Con questo video porta il suo stile anche sul tema del trasporto delle merci e del rapporto tra i cittadini e chi ogni giorno fa arrivare tutto sugli scaffali.

Domande frequenti

Cosa ha detto Luca Abete sui camionisti?

Nel reel pubblicato sui suoi profili social Luca Abete si schiera con gli autotrasportatori in protesta contro il caro gasolio: «I camionisti hanno rotto. Sì, il silenzio!». E aggiunge: «Ci indigniamo per gli scaffali vuoti, ma non per i serbatoi pieni di aumenti», invitando a riflettere su quanto costi far arrivare le merci.

Quante visualizzazioni ha il video di Luca Abete sui camionisti?

Il video di Luca Abete a sostegno dei camionisti ha raggiunto circa un milione e mezzo di visualizzazioni sui diversi social in meno di ventiquattro ore, con circa 400 commenti su Instagram. Molti messaggi arrivano da autotrasportatori e familiari del Sud, che lo ringraziano per aver dato voce alla protesta.

Perché protestano i camionisti al Sud?

Gli autotrasportatori protestano contro il caro gasolio, con il prezzo medio self che il 19 ottobre 2026 era di 2,257 euro al litro sulla rete stradale. Fermi e presidi in Calabria, Sicilia e Puglia hanno rallentato le consegne di carburante e merci. Il 20 ottobre è previsto l'incontro con il ministro Salvini a Milano.