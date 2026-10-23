Alle 12 il conduttore fa tappa nel capoluogo marchigiano, città cosmopolita e legata da sempre all'Adriatico. In programma la chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo, l'anfiteatro e il porto, per raccontare un territorio aperto agli scambi e ricco di saperi artigiani.

Sabato 24 ottobre 2026 alle 12 su Rai 1 Linea Verde Start fa tappa nelle Marche. Federico Quaranta racconta Ancona, città cosmopolita e ricca di cultura, da sempre legata a doppio filo all'Adriatico. Il viaggio parte dalla Riviera e arriva al Monte Conero, passando per la chiesa di Santa Maria di Portonovo, l'anfiteatro e il porto.

Ancona, la città dell'Adriatico

Ancona è una città che ha sempre dichiarato il proprio legame con il mare. Un luogo aperto agli scambi, cresciuto attraverso secoli di stratificazioni culturali e custode di competenze artigiane che ne hanno costruito il carattere.

Dalla Riviera al Monte Conero

Il cammino di Federico Quaranta parte dalla Riviera e sale fino al Monte Conero. Lungo il percorso il conduttore visita alcuni dei luoghi simbolo del territorio:

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la chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo ;

; l' anfiteatro ;

; il porto.

Il mare e l'entroterra

Il filo conduttore della puntata è chiaro: per conoscere davvero un territorio come quello anconetano bisogna ascoltare ciò che ha da raccontare il mare, e insieme il suo entroterra. Due anime che, intrecciandosi, hanno dato forma all'identità di questa terra.

Quando e dove vedere Linea Verde Start

Linea Verde Start Data e orario sabato 24 ottobre 2026, ore 12 Canale Rai 1 Conduttore Federico Quaranta Tappa Ancona e Monte Conero (Marche)

Nella stessa mattinata, alle 11.30, Rai 1 propone Linea Verde Discovery con Livio Beshir in Alto Adige.

Domande frequenti

Dove va Linea Verde Start sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 alle 12 su Rai 1 Linea Verde Start va ad Ancona, nelle Marche. Federico Quaranta si muove dalla Riviera al Monte Conero, visitando la chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo, l'anfiteatro e il porto, per raccontare il legame della città con il mare e con l'entroterra.

A che ora va in onda Linea Verde Start?

Linea Verde Start va in onda il sabato alle 12 su Rai 1, con la conduzione di Federico Quaranta. La puntata di sabato 24 ottobre 2026 è dedicata ad Ancona e al Monte Conero. Mezz'ora prima, alle 11.30, sulla stessa rete va in onda Linea Verde Discovery con Livio Beshir.