Linea Verde Racconti va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 12.00 su Rai 1. Federico Quaranta e Daria Luppino raccontano Taranto attraverso "Fumo sulla città" di Alessandro Leogrande, inchiesta sul rapporto difficile tra industria, lavoro, salute e ambiente. Tappe nella Città Vecchia e sul Mar Piccolo, tra storia e mitilicoltura.

Quando va in onda Linea Verde Racconti

La puntata va in onda sabato 10 ottobre alle 12.00 su Rai 1, con Federico Quaranta e Daria Luppino. Si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Il libro: "Fumo sulla città" di Alessandro Leogrande

Il filo della puntata è "Fumo sulla città" di Alessandro Leogrande, un'inchiesta sulle contraddizioni di un territorio segnato dal rapporto tra industria, lavoro, salute e ambiente.

A suggerire il libro è Sara, libraia tarantina. È tornata nella sua città dopo aver vissuto e studiato al Nord, con la volontà di investire nel territorio e contribuire alla sua rinascita.

Federico Quaranta nella Città Vecchia

Federico Quaranta parte dalla Città Vecchia, il nucleo originario di Taranto, sospeso tra il Mar Grande e il Mar Piccolo.

Con la guida Stefania Bellanova ripercorre le civiltà che hanno segnato la città, fino al Ponte Girevole e al Castello Aragonese, simboli della sua posizione strategica e della sua storia militare.

Daria Luppino sul Mar Piccolo con i mitilicoltori

Daria Luppino raggiunge il Mar Piccolo e incontra Mimmo Bisignano, storico rappresentante delle attività di mitilicoltura.

A bordo di un'imbarcazione il racconto si concentra su uno dei mestieri più antichi e identitari del territorio: l'allevamento delle cozze tarantine. È un lavoro fondato sull'esperienza e sulla conoscenza dell'acqua, che chiede di tutelare un ambiente costretto negli anni a fare i conti con lo sfruttamento industriale.

Domande frequenti

Dove va Linea Verde Racconti sabato 10 ottobre 2026?

Sabato 10 ottobre 2026 Linea Verde Racconti va a Taranto. Federico Quaranta e Daria Luppino raccontano la città attraverso il libro "Fumo sulla città" di Alessandro Leogrande, con tappe nella Città Vecchia, al Ponte Girevole, al Castello Aragonese e sul Mar Piccolo.

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Quale libro racconta Linea Verde Racconti su Taranto?

La puntata del 10 ottobre 2026 di Linea Verde Racconti parte da "Fumo sulla città" di Alessandro Leogrande, inchiesta sul rapporto tra industria, lavoro, salute e ambiente a Taranto. A proporre il libro è Sara, libraia tarantina tornata in città dopo gli studi al Nord.

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A che ora va in onda Linea Verde Racconti sabato?

Linea Verde Racconti va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 12.00 su Rai 1, con Federico Quaranta e Daria Luppino. La puntata dedicata a Taranto si può seguire anche in streaming su RaiPlay e rivedere on demand dopo la messa in onda.