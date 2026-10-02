Federico Quaranta e Daria Luppino chiudono la stagione nel Sud-Est della Sicilia, tra necropoli rupestri, scogliere e piazze barocche.

Linea Verde - L'Italia è Straordinaria chiude la stagione sabato 3 ottobre 2026 alle 12.00 su Rai 1. Federico Quaranta e Daria Luppino portano il pubblico nell'entroterra siracusano, un territorio dove si sono stratificate le civiltà dal Neolitico ai Normanni.

L'ultimo appuntamento della stagione

La puntata del 3 ottobre è l'ultima di questa edizione. Quaranta e Luppino la dedicano al Sud-Est della Sicilia, raccontando un'Italia fatta di paesaggi, lavoro e comunità.

Dal Neolitico ai Normanni

Il filo della puntata è la stratificazione delle civiltà. Nell'entroterra di Siracusa si sono succedute comunità neolitiche, Greci, Romani, Bizantini e Normanni. Quei popoli si sono mescolati e hanno lasciato segni che emergono ancora oggi nel paesaggio.

Necropoli rupestri, scogliere e barocco

Il viaggio tocca scogliere legate alle leggende del luogo, necropoli scavate nella roccia e piazze barocche. Dal mare all'interno, i conduttori seguono l'eredità mediterranea che la Sicilia ha conservato fino a oggi.

La puntata si può seguire in diretta streaming e rivedere on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

A che ora va in onda Linea Verde - L'Italia è Straordinaria il 3 ottobre?

Linea Verde - L'Italia è Straordinaria va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 12.00 su Rai 1, con Federico Quaranta e Daria Luppino. A seguire, alle 12.25, c'è Linea Verde Italia con Monica Caradonna e Tinto.

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È l'ultima puntata di Linea Verde - L'Italia è Straordinaria?

Sì. La puntata di sabato 3 ottobre 2026 è l'ultimo appuntamento della stagione. Federico Quaranta e Daria Luppino la dedicano all'entroterra siracusano, nel Sud-Est della Sicilia.

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Dove va Linea Verde il 3 ottobre?

La puntata del 3 ottobre racconta l'entroterra di Siracusa, tra necropoli rupestri, scogliere e piazze barocche. Il tema è la stratificazione delle civiltà che hanno abitato l'area, dalle comunità neolitiche ai Greci, Romani, Bizantini e Normanni.