Linea Verde Italia va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 12.25 su Rai 1 con una puntata dedicata a Reggio Calabria. Monica Caradonna e Tinto partono dall'Arena dello Stretto e arrivano fino alla costa di Melito di Porto Salvo, passando per i Bronzi di Riace, le alture di Pentimele e le botteghe artigiane di Scilla.

Il "cangiari" come filo del racconto

La puntata ruota attorno a una parola del dialetto reggino, "cangiari", che significa cambiare. Caradonna e Tinto la usano come chiave per leggere una città che ha cambiato volto molte volte e che ancora oggi conserva le tracce di ogni passaggio.

Il viaggio comincia dall'Arena dello Stretto, sul lungomare, e scende verso sud fino alla costa di Melito di Porto Salvo.

Archeologia subacquea e Bronzi di Riace

Una tappa è al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i Bronzi di Riace. La puntata racconta l'archeologia subacquea che ha restituito capolavori come le due statue e le tecnologie che oggi servono a conservarli.

Pentimele, tra fortificazioni e migrazioni

Sulle alture di Pentimele i conduttori visitano le antiche fortificazioni dello Stretto. Oggi quei luoghi sono un punto di osservazione privilegiato per le migrazioni degli uccelli tra Africa ed Europa.

Scilla, maestri d'ascia e chitarra battente

A Scilla la puntata entra nelle botteghe artigiane. Caradonna e Tinto incontrano il mestiere dei maestri d'ascia, legato alla cantieristica navale, e la liuteria tradizionale della chitarra battente, strumento della musica popolare del Sud.

La puntata è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, Dipartimento per le Attività Culturali.

Domande frequenti

A che ora va in onda Linea Verde Italia sabato 3 ottobre?

Linea Verde Italia va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 12.25 su Rai 1, dopo Linea Verde - L'Italia è Straordinaria. Conducono Monica Caradonna e Tinto. La puntata si può rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

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Dove va Linea Verde Italia il 3 ottobre?

La puntata del 3 ottobre 2026 è dedicata a Reggio Calabria e dintorni. Le tappe sono l'Arena dello Stretto, il Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace, le alture di Pentimele, Scilla e la costa di Melito di Porto Salvo.

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Cosa significa "cangiari"?

"Cangiari" è una parola del dialetto reggino che significa cambiare. Linea Verde Italia la usa come filo conduttore della puntata del 3 ottobre per raccontare le trasformazioni di Reggio Calabria e del suo territorio.

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Chi conduce Linea Verde Italia?

Linea Verde Italia è condotto da Monica Caradonna e Tinto, al secondo anno insieme alla guida del programma. Va in onda il sabato alle 12.25 su Rai 1.