Tv e Radio

Linea Verde Italia, sabato 3 ottobre su Rai 1 Monica Caradonna e Tinto a Reggio Calabria tra Bronzi di Riace e Scilla

La terza puntata della stagione segue il filo del "cangiari", il cambiare in dialetto reggino, dall'Arena dello Stretto fino alla costa di Melito di Porto Salvo.

Linea Verde Italia, sabato 3 ottobre su Rai 1 Monica Caradonna e Tinto a Reggio Calabria tra Bronzi di Riace e Scilla

Linea Verde Italia - Monica Caradonna e Tinto

M di venerdì 2 ottobre 2026 2 min di lettura

Linea Verde Italia va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 12.25 su Rai 1 con una puntata dedicata a Reggio Calabria. Monica Caradonna e Tinto partono dall'Arena dello Stretto e arrivano fino alla costa di Melito di Porto Salvo, passando per i Bronzi di Riace, le alture di Pentimele e le botteghe artigiane di Scilla.

Il "cangiari" come filo del racconto

La puntata ruota attorno a una parola del dialetto reggino, "cangiari", che significa cambiare. Caradonna e Tinto la usano come chiave per leggere una città che ha cambiato volto molte volte e che ancora oggi conserva le tracce di ogni passaggio.

Il viaggio comincia dall'Arena dello Stretto, sul lungomare, e scende verso sud fino alla costa di Melito di Porto Salvo.

Archeologia subacquea e Bronzi di Riace

Una tappa è al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i Bronzi di Riace. La puntata racconta l'archeologia subacquea che ha restituito capolavori come le due statue e le tecnologie che oggi servono a conservarli.

Pentimele, tra fortificazioni e migrazioni

Sulle alture di Pentimele i conduttori visitano le antiche fortificazioni dello Stretto. Oggi quei luoghi sono un punto di osservazione privilegiato per le migrazioni degli uccelli tra Africa ed Europa.

Scilla, maestri d'ascia e chitarra battente

A Scilla la puntata entra nelle botteghe artigiane. Caradonna e Tinto incontrano il mestiere dei maestri d'ascia, legato alla cantieristica navale, e la liuteria tradizionale della chitarra battente, strumento della musica popolare del Sud.

La puntata è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, Dipartimento per le Attività Culturali.

Domande frequenti

A che ora va in onda Linea Verde Italia sabato 3 ottobre?

Linea Verde Italia va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 12.25 su Rai 1, dopo Linea Verde - L'Italia è Straordinaria. Conducono Monica Caradonna e Tinto. La puntata si può rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.

---

Dove va Linea Verde Italia il 3 ottobre?

La puntata del 3 ottobre 2026 è dedicata a Reggio Calabria e dintorni. Le tappe sono l'Arena dello Stretto, il Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace, le alture di Pentimele, Scilla e la costa di Melito di Porto Salvo.

---

Cosa significa "cangiari"?

"Cangiari" è una parola del dialetto reggino che significa cambiare. Linea Verde Italia la usa come filo conduttore della puntata del 3 ottobre per raccontare le trasformazioni di Reggio Calabria e del suo territorio.

---

Chi conduce Linea Verde Italia?

Linea Verde Italia è condotto da Monica Caradonna e Tinto, al secondo anno insieme alla guida del programma. Va in onda il sabato alle 12.25 su Rai 1.

Seguici su TelegramLe notizie sul telefono, gratis Unisciti
Pubblicità
M
Scritto da Marco Mattei Calcio e sport

Dalla Puglia con furore. Appassionato di calcio e sport, ma anche di tutto il mondo del Lifestyle.

📚 Tutti i suoi articoli