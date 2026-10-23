Linea Verde Italia, sabato 24 ottobre 2026 su Rai 1 Monica Caradonna e Tinto in Irpinia: Avellino, Calitri, il Lago di Conza e la rinascita dopo il sisma del 1980
Alle 12.30 i due conduttori raccontano un territorio che dopo il terremoto ha costruito un percorso di identità e innovazione: dall'organo della Cattedrale di Avellino al tombolo di Santa Paolina, dalle castagne studiate dal Cnr alla rara pecora bagnolese.
Linea Verde Italia - Monica Caradonna e Tinto
Sabato 24 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1 Linea Verde Italia porta il pubblico ad Avellino e nel cuore dell'Irpinia. Monica Caradonna e Tinto raccontano territori che, dopo il sisma del 1980, hanno saputo costruire un percorso di rinascita fatto di identità e innovazione, tra artigianato, natura, ricerca e sostenibilità.
Da Avellino al ricamo di Santa Paolina
Il viaggio si apre con le note dell'organo della Cattedrale di Avellino. Poi i conduttori vanno alla scoperta del prezioso ricamo a tombolo di Santa Paolina, una delle eccellenze artigianali del territorio.
Calitri, il borgo delle tradizioni
Tappa anche a Calitri, borgo suggestivo che custodisce antichi mestieri, tradizioni culinarie e musica popolare: una testimonianza viva della cultura irpina.
Natura e ricerca: il Lago di Conza e le castagne
Spazio al racconto della natura con la biodiversità dell'Oasi WWF del Lago di Conza. E a quello della ricerca scientifica, con il lavoro del Cnr-Isa sulle castagne del territorio.
Il futuro culturale dell'Irpinia
La puntata guarda anche al futuro culturale della zona, raccontando la candidatura di Sant'Andrea di Conza e di altri 25 comuni irpini a Capitale Italiana della Cultura 2027.
Innovazione e sostenibilità
Il viaggio si chiude tra eccellenze ed esperienze di sostenibilità:
- le tecnologie all'avanguardia di un'azienda di software di Bagnoli Irpino;
- la tutela della rara pecora bagnolese;
- lo storico Istituto Agrario De Sanctis di Avellino, da sempre punto di riferimento per la viticoltura locale.
La puntata è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, Dipartimento per le attività culturali.
Quando e dove vedere Linea Verde Italia
Linea Verde Italia
Data e orario
sabato 24 ottobre 2026, ore 12.30
Canale
Rai 1
Conduttori
Monica Caradonna e Tinto
Tappe
Avellino, Santa Paolina, Calitri, Lago di Conza, Bagnoli Irpino
Il sabato di Rai 1 dedicato al territorio si apre alle 11.30 con Linea Verde Discovery in Alto Adige e prosegue alle 12 con Linea Verde Start ad Ancona.
Domande frequenti
Dove va Linea Verde Italia sabato 24 ottobre 2026?
Sabato 24 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1 Linea Verde Italia va in Irpinia, in Campania. Monica Caradonna e Tinto visitano Avellino, Santa Paolina con il suo ricamo a tombolo, il borgo di Calitri, l'Oasi WWF del Lago di Conza e Bagnoli Irpino, raccontando la rinascita del territorio dopo il sisma del 1980.
Chi conduce Linea Verde Italia?
Linea Verde Italia è condotta da Monica Caradonna e Tinto e va in onda il sabato alle 12.30 su Rai 1. Nella puntata del 24 ottobre 2026 i due conduttori raccontano Avellino e l'Irpinia, tra artigianato, natura, ricerca sulle castagne, la pecora bagnolese e l'Istituto Agrario De Sanctis.