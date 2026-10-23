Alle 12.30 i due conduttori raccontano un territorio che dopo il terremoto ha costruito un percorso di identità e innovazione: dall'organo della Cattedrale di Avellino al tombolo di Santa Paolina, dalle castagne studiate dal Cnr alla rara pecora bagnolese.

Sabato 24 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1 Linea Verde Italia porta il pubblico ad Avellino e nel cuore dell'Irpinia. Monica Caradonna e Tinto raccontano territori che, dopo il sisma del 1980, hanno saputo costruire un percorso di rinascita fatto di identità e innovazione, tra artigianato, natura, ricerca e sostenibilità.

Da Avellino al ricamo di Santa Paolina

Il viaggio si apre con le note dell'organo della Cattedrale di Avellino. Poi i conduttori vanno alla scoperta del prezioso ricamo a tombolo di Santa Paolina, una delle eccellenze artigianali del territorio.

Calitri, il borgo delle tradizioni

Tappa anche a Calitri, borgo suggestivo che custodisce antichi mestieri, tradizioni culinarie e musica popolare: una testimonianza viva della cultura irpina.

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Natura e ricerca: il Lago di Conza e le castagne

Spazio al racconto della natura con la biodiversità dell'Oasi WWF del Lago di Conza. E a quello della ricerca scientifica, con il lavoro del Cnr-Isa sulle castagne del territorio.

Il futuro culturale dell'Irpinia

La puntata guarda anche al futuro culturale della zona, raccontando la candidatura di Sant'Andrea di Conza e di altri 25 comuni irpini a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Innovazione e sostenibilità

Il viaggio si chiude tra eccellenze ed esperienze di sostenibilità:

le tecnologie all'avanguardia di un'azienda di software di Bagnoli Irpino ;

; la tutela della rara pecora bagnolese ;

; lo storico Istituto Agrario De Sanctis di Avellino, da sempre punto di riferimento per la viticoltura locale.

La puntata è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, Dipartimento per le attività culturali.

Quando e dove vedere Linea Verde Italia

Linea Verde Italia Data e orario sabato 24 ottobre 2026, ore 12.30 Canale Rai 1 Conduttori Monica Caradonna e Tinto Tappe Avellino, Santa Paolina, Calitri, Lago di Conza, Bagnoli Irpino

Il sabato di Rai 1 dedicato al territorio si apre alle 11.30 con Linea Verde Discovery in Alto Adige e prosegue alle 12 con Linea Verde Start ad Ancona.

Domande frequenti

Dove va Linea Verde Italia sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1 Linea Verde Italia va in Irpinia, in Campania. Monica Caradonna e Tinto visitano Avellino, Santa Paolina con il suo ricamo a tombolo, il borgo di Calitri, l'Oasi WWF del Lago di Conza e Bagnoli Irpino, raccontando la rinascita del territorio dopo il sisma del 1980.

Chi conduce Linea Verde Italia?

Linea Verde Italia è condotta da Monica Caradonna e Tinto e va in onda il sabato alle 12.30 su Rai 1. Nella puntata del 24 ottobre 2026 i due conduttori raccontano Avellino e l'Irpinia, tra artigianato, natura, ricerca sulle castagne, la pecora bagnolese e l'Istituto Agrario De Sanctis.