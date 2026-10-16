Linea Verde Italia - Monica Caradonna e Tinto

Monica Caradonna e Tinto raccontano la Capitale Europea dei Formaggi e chiudono la puntata sul Lago d'Iseo.

Linea Verde Italia porta Monica Caradonna e Tinto a Bergamo sabato 17 ottobre alle 12.30 su Rai 1. La puntata racconta una città sempre più orientata verso un turismo culturale di qualità, il suo primato europeo nei formaggi DOP, la storia dell'atleta paralimpica Martina Caironi e il borgo di Lovere, sul Lago d'Iseo.

Una città che cresce con il turismo culturale

Bergamo attira un numero crescente di visitatori e punta su un turismo culturale di qualità. Una parte del merito va ai bergamaschi, che con la cura quotidiana della città la rendono una meta ordinata e accogliente, capace di valorizzare il proprio patrimonio. Caradonna e Tinto partono da qui per scoprire la città insieme agli spettatori di Rai 1.

Capitale Europea dei Formaggi

Il racconto si ferma a lungo sulla tavola. Bergamo conta 9 formaggi DOP sui 53 riconosciuti in Italia ed è la città europea con il maggior numero di Denominazioni di Origine Protetta casearie. Questo primato le ha portato il titolo di Capitale Europea dei Formaggi e, nel 2019, il riconoscimento UNESCO di Città Creativa per la Gastronomia.

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La storia di Martina Caironi

La puntata dà spazio anche ai temi sociali con Martina Caironi. L'atleta paralimpica ha affrontato una sfida personale dolorosa e l'ha trasformata, grazie a una resilienza incrollabile, in un percorso di rinascita e di successo. Linea Verde Italia usa la sua storia per mostrare quanto Bergamo metta al centro l'inclusione e il sostegno alla disabilità.

Lovere, sul Lago d'Iseo

Le telecamere escono poi dai confini cittadini e arrivano a Lovere, borgo affacciato sulla sponda occidentale del Lago d'Iseo e inserito tra i borghi più belli d'Italia. La scrittrice britannica Lady Mary Wortley Montagu lo descrisse come il posto più romantico che avesse mai visto in vita sua.

Domande frequenti

Quando va in onda Linea Verde Italia del 17 ottobre 2026?

La puntata di Linea Verde Italia dedicata a Bergamo va in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1. Conducono Monica Caradonna e Tinto, che raccontano la città, il suo patrimonio gastronomico e il borgo di Lovere sul Lago d'Iseo, nella provincia bergamasca.

Perché Bergamo è chiamata Capitale Europea dei Formaggi?

Bergamo vanta 9 formaggi DOP sui 53 riconosciuti in Italia ed è la città europea con più Denominazioni di Origine Protetta casearie. Da questo primato nasce il titolo di Capitale Europea dei Formaggi. Nel 2019 l'UNESCO l'ha inoltre riconosciuta Città Creativa per la Gastronomia.

Chi è l'ospite della puntata di Linea Verde Italia a Bergamo?

Tra le storie della puntata c'è quella di Martina Caironi, atleta paralimpica che ha trasformato una dolorosa sfida personale in un percorso di rinascita e successo. Il programma la racconta come esempio dell'attenzione di Bergamo verso l'inclusione e il sostegno alle persone con disabilità.