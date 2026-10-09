Linea Verde Italia - Monica Caradonna e Tinto

Mare, monti, musica e maioliche: le quattro "M" di Pesaro guidano la puntata di sabato di Linea Verde Italia su Rai 1.

Linea Verde Italia va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1. Monica Caradonna e Tinto raccontano Pesaro, dal Parco San Bartolo alla Bicipolitana, dal Conservatorio Rossini alla maiolica, con un viaggio che parte dal lungomare e arriva ai borghi e alle colline dell'entroterra.

Quando va in onda Linea Verde Italia

La puntata va in onda sabato 10 ottobre alle 12.30 su Rai 1, con Monica Caradonna e Tinto. Si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Le quattro "M" di Pesaro

Il racconto si sviluppa attorno alle quattro "M" della città: mare, monti, musica e maioliche. Accanto a queste c'è il patrimonio dell'artigianato locale.

Il viaggio parte dal lungomare di Pesaro e arriva fino ai borghi, alle colline e alle realtà produttive dell'entroterra.

Dal Parco San Bartolo al Conservatorio Rossini

I conduttori incontrano chi ha scelto di investire nelle proprie radici. Le tappe vanno dal Parco San Bartolo alla Bicipolitana, dal Conservatorio Rossini alla maiolica, passando per i sapori del territorio.

Paesaggio, mobilità sostenibile e nuove opportunità

Caradonna e Tinto parlano di tutela e valorizzazione del paesaggio, di patrimonio artistico e di cultura. Spazio anche alla mobilità sostenibile e alle nuove opportunità per chi vuole cambiare vita.

Domande frequenti

Dove va Linea Verde Italia sabato 10 ottobre 2026?

Sabato 10 ottobre 2026 Linea Verde Italia va a Pesaro. Monica Caradonna e Tinto raccontano la città attraverso le quattro "M" di mare, monti, musica e maioliche, con tappe al Parco San Bartolo, alla Bicipolitana, al Conservatorio Rossini e nei borghi dell'entroterra.

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A che ora va in onda Linea Verde Italia sabato?

Linea Verde Italia va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1, con la conduzione di Monica Caradonna e Tinto. La puntata dedicata a Pesaro si può seguire anche in streaming su RaiPlay, dove resta disponibile on demand dopo la messa in onda.

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Chi conduce Linea Verde Italia?

Linea Verde Italia è condotto da Monica Caradonna e Tinto, nome d'arte di Nicola Prudente. Nella puntata di sabato 10 ottobre 2026 su Rai 1 i due conduttori raccontano Pesaro tra paesaggio, cultura, musica, artigianato, sapori del territorio e mobilità sostenibile.