Linea Verde Italia, sabato 10 ottobre 2026: Monica Caradonna e Tinto a Pesaro
Mare, monti, musica e maioliche: le quattro "M" di Pesaro guidano la puntata di sabato di Linea Verde Italia su Rai 1.
Linea Verde Italia - Monica Caradonna e Tinto
Linea Verde Italia va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1. Monica Caradonna e Tinto raccontano Pesaro, dal Parco San Bartolo alla Bicipolitana, dal Conservatorio Rossini alla maiolica, con un viaggio che parte dal lungomare e arriva ai borghi e alle colline dell'entroterra.
Quando va in onda Linea Verde Italia
La puntata va in onda sabato 10 ottobre alle 12.30 su Rai 1, con Monica Caradonna e Tinto. Si può seguire anche in streaming su RaiPlay.
Le quattro "M" di Pesaro
Il racconto si sviluppa attorno alle quattro "M" della città: mare, monti, musica e maioliche. Accanto a queste c'è il patrimonio dell'artigianato locale.
Il viaggio parte dal lungomare di Pesaro e arriva fino ai borghi, alle colline e alle realtà produttive dell'entroterra.
Dal Parco San Bartolo al Conservatorio Rossini
I conduttori incontrano chi ha scelto di investire nelle proprie radici. Le tappe vanno dal Parco San Bartolo alla Bicipolitana, dal Conservatorio Rossini alla maiolica, passando per i sapori del territorio.
Paesaggio, mobilità sostenibile e nuove opportunità
Caradonna e Tinto parlano di tutela e valorizzazione del paesaggio, di patrimonio artistico e di cultura. Spazio anche alla mobilità sostenibile e alle nuove opportunità per chi vuole cambiare vita.
Domande frequenti
Dove va Linea Verde Italia sabato 10 ottobre 2026?
Sabato 10 ottobre 2026 Linea Verde Italia va a Pesaro. Monica Caradonna e Tinto raccontano la città attraverso le quattro "M" di mare, monti, musica e maioliche, con tappe al Parco San Bartolo, alla Bicipolitana, al Conservatorio Rossini e nei borghi dell'entroterra.
---
A che ora va in onda Linea Verde Italia sabato?
Linea Verde Italia va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 12.30 su Rai 1, con la conduzione di Monica Caradonna e Tinto. La puntata dedicata a Pesaro si può seguire anche in streaming su RaiPlay, dove resta disponibile on demand dopo la messa in onda.
---
Chi conduce Linea Verde Italia?
Linea Verde Italia è condotto da Monica Caradonna e Tinto, nome d'arte di Nicola Prudente. Nella puntata di sabato 10 ottobre 2026 su Rai 1 i due conduttori raccontano Pesaro tra paesaggio, cultura, musica, artigianato, sapori del territorio e mobilità sostenibile.