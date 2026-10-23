Nella puntata «L'anima della montagna», alle 11.30, il conduttore racconta un territorio lontano dal turismo di massa: dai contadini del Lago di Valdurna e la loro «economia del latte» alla fortezza che ha dato il nome al Tirolo, fino ai giardini botanici di Merano.

Sabato 24 ottobre 2026 alle 11.30 su Rai 1 Linea Verde Discovery porta il pubblico nell'Alto Adige più autentico. Nella puntata «L'anima della montagna» Livio Beshir racconta un territorio ancora lontano dal turismo di massa, dove le comunità locali vivono in simbiosi con la natura: dalla Val Sarentino a Castel Tirolo, fino ai giardini di Trauttmansdorff.

Il Lago di Valdurna e l'economia del latte

Il viaggio parte dal Lago di Valdurna, gioiello della Val Sarentino. Qui Livio Beshir incontra i contadini di montagna che portano avanti tradizioni antiche di secoli legate alla trasformazione del latte.

La puntata racconta come il loro modello organizzativo abbia permesso a queste tradizioni di sopravvivere e come, nel tempo, si siano trasformate in una vera e propria «economia del latte».

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Castel Tirolo, la fortezza che ha dato il nome al territorio

Tra le tappe del viaggio c'è Castel Tirolo, la fortezza che ha dato il nome all'intero territorio, uno dei luoghi di maggior fascino e bellezza dell'itinerario.

I giardini di Trauttmansdorff

Spazio poi ai giardini botanici di Trauttmansdorff, nella conca di Merano. Grazie al microclima della zona, in appena 25 anni sono entrati di diritto nella lista dei giardini più belli d'Europa.

Quando e dove vedere Linea Verde Discovery

Linea Verde Discovery Puntata «L'anima della montagna» Data e orario sabato 24 ottobre 2026, ore 11.30 Canale Rai 1 Conduttore Livio Beshir Tappe Lago di Valdurna (Val Sarentino), Castel Tirolo, giardini di Trauttmansdorff (Merano)

Domande frequenti

Dove va Linea Verde Discovery sabato 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 alle 11.30 su Rai 1 Linea Verde Discovery va in Alto Adige con la puntata «L'anima della montagna». Livio Beshir visita il Lago di Valdurna in Val Sarentino, incontra i contadini di montagna e la loro economia del latte, poi Castel Tirolo e i giardini di Trauttmansdorff a Merano.

Cosa sono i giardini di Trauttmansdorff?

I giardini di Trauttmansdorff sono giardini botanici nella conca di Merano, in Alto Adige. Grazie al microclima della zona, in appena 25 anni sono entrati nella lista dei giardini più belli d'Europa. Sono una delle tappe della puntata di Linea Verde Discovery del 24 ottobre 2026 su Rai 1, condotta da Livio Beshir.