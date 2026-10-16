Linea Verde Discovery propone sabato 17 ottobre alle 11.25 su Rai 1 la puntata speciale Lungo il tratturo. Livio Beshir viaggia a passo lento lungo i tratturi del Molise, una delle vie più antiche d'Italia, e percorre un tratto del Tratturo Celano-Foggia da Pietrabbondante a Campobasso tra natura, archeologia, tradizioni e prodotti del territorio.

Il Tratturo Celano-Foggia

Chi cammina lungo il Tratturo Celano-Foggia attraversa secoli di storia. Questa via erbosa, lunga oltre duecento chilometri, ha collegato per millenni gli altipiani dell'Appennino alle pianure della Puglia ed è diventata l'asse della transumanza e degli scambi tra popolazioni, territori e culture.

Sul tratturo si muovevano milioni di pecore e bovini. Con loro viaggiavano uomini, mestieri, sapori, tradizioni e saperi che hanno costruito l'identità del Molise. Livio Beshir ne percorre un tratto per raccontare un Molise autentico, dove il paesaggio conserva ancora le tracce del passato.

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Da Pietrabbondante a Campobasso

Il viaggio parte da Pietrabbondante, nel cuore dell'antico territorio dei Sanniti, dove affondano le radici di queste terre. L'arrivo è a Campobasso, punto d'incontro tra memoria, cultura e vita contemporanea.

Lungo il cammino Beshir spiega come i tratturi abbiano modellato la civiltà pastorale e quella agricola. Grazie a queste vie si sono diffusi la coltivazione del grano duro, i mulini, la pasta e le eccellenze gastronomiche che ancora oggi caratterizzano il Molise.

Una risorsa per il turismo lento

La puntata mostra come un'antica infrastruttura del paesaggio possa ancora servire al territorio. Il tratturo ispira nuove forme di turismo lento, di valorizzazione culturale e di sviluppo sostenibile. Beshir lo usa come filo conduttore per accompagnare gli spettatori alla scoperta di un Molise sorprendente e poco conosciuto.

Domande frequenti

Quando va in onda Linea Verde Discovery Lungo il tratturo?

La puntata speciale Linea Verde Discovery Lungo il tratturo va in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 11.25 su Rai 1. Conduce Livio Beshir, che cammina lungo il Tratturo Celano-Foggia in Molise, da Pietrabbondante fino a Campobasso, raccontando storia, paesaggio e tradizioni gastronomiche del territorio.

Che cos'è il Tratturo Celano-Foggia?

Il Tratturo Celano-Foggia è una via erbosa lunga oltre duecento chilometri. Per millenni ha collegato gli altipiani dell'Appennino alle pianure della Puglia ed è stato l'asse della transumanza. Lungo il percorso si spostavano greggi, mandrie, uomini, mestieri e tradizioni che hanno formato l'identità del Molise.

Quali luoghi tocca Linea Verde Discovery in Molise?

Livio Beshir parte da Pietrabbondante, nel cuore dell'antico territorio dei Sanniti, e arriva a Campobasso. Lungo la strada racconta il legame tra tratturi, grano duro, mulini e pasta, e mostra come questa antica via possa sostenere oggi il turismo lento e lo sviluppo sostenibile della regione.