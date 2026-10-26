Quasi tre milioni di spettatori per la puntata da Matera: il racconto di borghi, campi e artigiani è il punto più alto della mattina della rete ammiraglia.

Domenica 25 ottobre 2026 Linea Verde ha raccolto su Rai 1 2.980.000 spettatori con il 25,2% di share, nella puntata da Matera condotta da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. In pratica un italiano su quattro davanti alla tv a mezzogiorno ha scelto il programma che racconta l'Italia delle province, dei mestieri e delle feste di paese.

La scala della mattina di Rai 1

La domenica mattina della rete ammiraglia sale a gradini. A Sua Immagine si ferma al 18,7% con 1.310.000 spettatori, la Santa Messa arriva al 21,5% con 1.525.000, l'Angelus tocca il 23,5% con 2.132.000. Linea Verde prende il testimone e lo porta al 25,2%, con circa 850mila spettatori in più. Subito dopo, la rubrica Tg1 Libri chiude al 25,6% con 3.266.000.

Chi parla di rendita di posizione dovrebbe guardare questa curva. A mezzogiorno la platea cresce per conto suo, perché le famiglie rientrano a casa per il pranzo. Lo share però misura la fetta di torta, e quella di Linea Verde è più larga di quella dell'Angelus che la precede. Il programma riceve un pubblico già caldo, lo allarga e lo consegna al Tg1 in condizioni migliori.

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Un risultato che si ripete da anni

Il 25,2% di ieri ricalca i livelli delle ultime stagioni. A ottobre 2024 il programma aveva superato i 3 milioni con il 25,1% di share. A dicembre dello stesso anno due puntate consecutive si erano fermate al 24,3% e al 24,9%, sempre intorno ai 2,95 milioni di spettatori.

C'è un dettaglio che pesa più degli altri. Dal settembre 2025 la conduzione è cambiata, con l'arrivo di Fabio Gallo accanto a Peppone Calabrese e Margherita Granbassi, e ieri lo share era ancora sopra il 25%. Se il pubblico resta anche dopo un cambio di volti, la protagonista è la formula. Un programma che tiene un quarto della platea per stagioni intere esce dalla categoria delle sorprese ed entra in quella delle certezze di palinsesto.

Perché funziona: la domenica si guarda a tavola

La puntata da Matera si è chiusa nel Sasso Barisano con il tradizionale pranzo della domenica, tutti i protagonisti seduti davanti alla cialledda, il piatto della cucina contadina lucana. Nello stesso momento milioni di italiani si sedevano a tavola a casa propria. Linea Verde mette sullo schermo il rito che il pubblico sta vivendo in salotto, e questa sintonia vale più di qualsiasi ospite famoso.

Il resto lo fa il passo lento. Niente studio, niente polemiche, nessuna urgenza di fare rumore. Parlano ceramisti, agricoltori, cooperative, gente che è rimasta nella propria terra o ci è tornata. I conduttori ascoltano più di quanto parlino, e la tv del mezzogiorno domenicale chiede proprio questo.

Qualcuno sorride della collocazione, stretta tra la Messa, l'Angelus e il telegiornale. A guardar bene Rai 1 ha costruito una mattina coerente: comunità, tradizione, identità dei luoghi. Lo spettatore che a quell'ora resta sulla prima rete cerca questi valori, e Linea Verde glieli offre senza prediche.

Il nodo delle convenzioni con le Regioni

La puntata di ieri è stata realizzata in convenzione con la Regione Basilicata, come dichiarato nei materiali di presentazione. Il modello aiuta a sostenere la produzione e porta la telecamera in territori che altrimenti la tv nazionale vedrebbe di rado.

Qui sta anche il punto delicato. La forza di Linea Verde è la credibilità del racconto: il pubblico premia le persone vere e i luoghi vissuti. Se il racconto scivolasse verso la cartolina promozionale, il patto con lo spettatore si incrinerebbe. Finora i numeri dicono che l'equilibrio regge, ed è giusto che la convenzione resti sempre dichiarata con chiarezza.

Cosa insegna alla tv generalista

Il successo di Linea Verde smonta un luogo comune: la tv del territorio sarebbe roba per pochi nostalgici. I dati raccontano un'altra storia. Un racconto riconoscibile, un orario rispettato da anni e un tono gentile bastano a conquistare un quarto del pubblico. Rai 1 lo ha capito e ha moltiplicato il marchio nel fine settimana con più titoli della famiglia delle Linee. La domanda vera riguarda le altre reti: quanto ancora lasceranno questo spazio senza un'alternativa dello stesso genere.

FAQ

Quanti spettatori ha fatto Linea Verde il 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 Linea Verde ha raccolto su Rai 1 2.980.000 spettatori con il 25,2% di share. Il programma ha superato l'Angelus che lo precedeva (23,5%) e ha passato il testimone alla rubrica Tg1 Libri, che ha chiuso al 25,6% con 3.266.000 spettatori.

Dove è andata Linea Verde nella puntata del 25 ottobre 2026?

La puntata di domenica 25 ottobre 2026 si è svolta a Matera, in Basilicata. Il racconto ha toccato artigiani, l'agricoltura basata su vite, olivo e grano, il Pane di Matera e la storia dei Sassi, chiudendosi nel Sasso Barisano con il pranzo della domenica davanti alla cialledda.

Chi conduce Linea Verde nella stagione 2026-2027?

Linea Verde è condotto da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Fabio Gallo è entrato nel cast a settembre 2025 affiancando Calabrese e Granbassi. Il terzetto guida il programma della domenica di Rai 1 dedicato a borghi, tradizioni, mestieri e comunità delle province italiane.

A che ora va in onda Linea Verde?

Linea Verde va in onda ogni domenica alle 12.20 su Rai 1, subito dopo l'Angelus. Lo spazio della domenica a mezzogiorno è da anni uno dei più seguiti della mattina televisiva italiana, con il programma stabile intorno a un quarto dello share nelle ultime stagioni.