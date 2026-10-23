Alle 12.20 i tre conduttori raccontano la Città dei Sassi tra identità e dialogo: gli artigiani e la rilettura di «Lucania 61» di Carlo Levi, il Palombaro Lungo, la gravina del Sasso Caveoso. Gran finale con il pranzo della domenica davanti alla cialledda.

Domenica 25 ottobre 2026 alle 12.20 su Rai 1 Linea Verde fa tappa in Basilicata, a Matera. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi raccontano la Città dei Sassi attraverso due valori solo in apparenza in contrasto: la difesa della propria identità e il dialogo con realtà diverse, cuore dell'anno da Capitale Mediterranea della Cultura.

Matera 2026, un ponte sul Mediterraneo

Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, riconoscimento condiviso con la città marocchina di Tétouan. Tra gli obiettivi c'è la creazione di un ponte di pace, scambio e cooperazione culturale tra le due sponde del mare, valorizzando il dialogo interculturale, i giovani e lo sviluppo sostenibile.

Il titolo arriva sette anni dopo l'esperienza di Capitale Europea della Cultura 2019 e consolida il ruolo della città come spazio di coesione tra i popoli dell'area euro-mediterranea.

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Peppone tra artigiani, pane e inclusione

Peppone Calabrese scopre le iniziative legate a Matera 2026, percorrendo le strade del centro storico alla ricerca dei valori che contraddistinguono la città e la regione.

Al centro del suo racconto c'è la tradizione artigianale, con tre incontri:

Peppino Mitarotonda , ceramista;

, ceramista; Raffaele Pentasuglia , scultore e disegnatore;

, scultore e disegnatore; Silvio Giordano, artista e performer, autore di una rivisitazione in chiave moderna del celebre dipinto «Lucania 61» di Carlo Levi.

Poi l'agricoltura materana, basata sulla triade vite, olivo e grano, con un omaggio al Pane di Matera e la visita a una cooperativa cittadina che lavora per l'inclusione delle persone con disabilità.

Fabio Gallo nei Sassi e nel Palombaro Lungo

Fabio Gallo racconta la storia di Matera, legata all'economia e all'urbanistica dei Sassi, i quartieri rupestri diventati patrimonio Unesco e simbolo della città.

Proprio nei Sassi incontra la Scetta Band, alfieri della musica folk materana. E si avventura nel Palombaro Lungo, l'antica cisterna sotterranea nel cuore del centro cittadino.

Margherita Granbassi nel Parco delle Murge Materane

Margherita Granbassi percorre i sentieri che dalla città portano al Parco delle Murge Materane, attraverso la gravina sotto il Sasso Caveoso. Racconta i prodotti della tradizione casearia materana e incontra Francesco Abbondanza, cuoco custode delle tradizioni gastronomiche locali.

Il pranzo della domenica nel Sasso Barisano

La puntata si chiude nel Sasso Barisano con il tradizionale pranzo della domenica, insieme a tutti i protagonisti, davanti alla cialledda, piatto simbolo della cucina contadina lucana.

Quando e dove vedere Linea Verde

Linea Verde Data e orario domenica 25 ottobre 2026, ore 12.20 Canale Rai 1 Conduttori Peppone Calabrese, Fabio Gallo, Margherita Granbassi Tappa Matera (Basilicata)

Domande frequenti

Dove va Linea Verde domenica 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 alle 12.20 su Rai 1 Linea Verde va a Matera, in Basilicata, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 insieme a Tétouan. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi raccontano artigiani, Sassi, Palombaro Lungo e Murge Materane, fino al pranzo con la cialledda.

Cos'è Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026?

Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 è un riconoscimento che la città lucana condivide con Tétouan, in Marocco. L'obiettivo è costruire un ponte di pace e cooperazione culturale tra le due sponde del Mediterraneo, sette anni dopo il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019.