Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi raccontano vigne, cantine e fontane del vino, nell'anno del centenario di 'Na gita a li Castelli.

Linea Verde va ai Castelli Romani domenica 18 ottobre alle 12.20 su Rai 1. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi seguono le tracce delle antiche ottobrate fino a Marino, in festa per la Sagra dell'Uva, e passano da Grottaferrata, Albano Laziale e Nemi tra vino, storia romana e stornelli.

Una gita sulle tracce delle ottobrate

Nel Lazio delle vigne e delle colline, dei laghi e dei borghi, i tre conduttori ripercorrono le domeniche in campagna delle ottobrate. Un tempo i romani uscivano dalla città per celebrare la fine della vendemmia, stare insieme e bere il vino nuovo. La puntata intreccia il piacere della tavola con la storia e con le tradizioni che ancora oggi tengono unita la comunità.

Marino e la Sagra dell'Uva

Al centro del viaggio c'è Marino con la Sagra dell'Uva, uno degli appuntamenti più amati e partecipati del Lazio. Le telecamere seguono i preparativi, le fraschette, la porchetta, il corteo storico, i giochi tra i rioni e il celebre "miracolo" delle fontane che danno vino. Linea Verde racconta come la festa sia diventata un rito collettivo e un segno forte di identità.

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I conduttori guardano anche dietro la festa: la vendemmia, il vino, la memoria, il legame con la Madonna del Rosario e con la storia di Marino. Nel 1925 Leone Ciprelli, l'inventore della Sagra, mise insieme questi elementi e creò un appuntamento capace di richiamare visitatori e promuovere il territorio.

Grottaferrata, Albano e Nemi

A Grottaferrata e ad Albano Laziale la puntata racconta il legame tra i Castelli e la cultura del vino. Si parte dalle vigne coltivate sulle terre del Vulcano Laziale e si arriva alle cantine scavate nel tufo, alle botti dell'ultimo bottaio del territorio, al pane e alla focaccia preparati con i prodotti della vendemmia.

Ad Albano riaffiora la storia di Roma con i Cisternoni, un'opera idraulica ancora oggi alimentata dalle antiche condotte. A Nemi il lago diventa protagonista tra natura, pesca e leggende, fino alle grandi navi romane ritrovate sul fondo e a un esperimento di oggi: il vino lasciato ad affinare sott'acqua.

Stornelli e il brindisi finale

La musica accompagna il viaggio con gli stornelli e con 'Na gita a li Castelli, la canzone che dal 1926 accompagna le gite fuori porta ai Castelli e quest'anno compie cento anni. Alla fine tutti tornano a Marino per brindare in piazza davanti alle fontane che, per un giorno, al posto dell'acqua danno vino.

Linea Verde è un programma di Andrea Caterini e di Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Stefania Bove, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Marta Santella e Yari Selvetella. Produttore esecutivo Sonia Marcantuono, regia di Diego Magini.

Domande frequenti

Quando va in onda Linea Verde ai Castelli Romani?

La puntata di Linea Verde dedicata ai Castelli Romani va in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 12.20 su Rai 1. Conducono Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, che raccontano la Sagra dell'Uva di Marino, Grottaferrata, Albano Laziale e il lago di Nemi.

Che cos'è il miracolo delle fontane che danno vino a Marino?

Durante la Sagra dell'Uva di Marino le fontane della città, per un giorno, al posto dell'acqua danno vino. È il momento più celebre della festa, ideata nel 1925 da Leone Ciprelli, che lega vendemmia, Madonna del Rosario e storia di Marino. Linea Verde chiude la puntata proprio con il brindisi in piazza.

Quanti anni compie la canzone 'Na gita a li Castelli?

'Na gita a li Castelli compie cento anni nel 2026: la canzone accompagna dal 1926 le gite fuori porta ai Castelli Romani. Linea Verde la inserisce nella puntata del 18 ottobre insieme agli stornelli, per raccontare il legame tra il territorio, il vino e la musica popolare romana.