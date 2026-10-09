Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi raccontano la doppia anima della valle, contadina e internazionale, dal Lago di Posta Fibreno a Picinisco, fino al pranzo della domenica a Villa Lawrence.

Linea Verde va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 12.20 su Rai 1 dalla Valle di Comino, in Ciociaria. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi viaggiano dal Lago di Posta Fibreno a Picinisco per raccontare la doppia anima della valle: quella agricola e pastorale e quella internazionale nata dalle grandi emigrazioni dell'Ottocento.

Quando va in onda Linea Verde

La puntata di Linea Verde va in onda domenica 11 ottobre alle 12.20 su Rai 1, con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

La Valle di Comino, un teatro naturale in Ciociaria

La Valle di Comino è un teatro naturale punteggiato di borghi, campagne e pascoli, in un tratto del Lazio che confina con Abruzzo e Molise. Dal Lago di Posta Fibreno a Picinisco, il viaggio fa emergere due volti. Da una parte la dimensione agricola e pastorale, che segna il territorio fin dall'antichità. Dall'altra un respiro internazionale poco conosciuto, figlio delle grandi emigrazioni della seconda metà dell'Ottocento, quando tante famiglie ciociare partivano verso il Nord Europa: Scozia, Inghilterra, Francia e non solo.

I conduttori raccontano storie di persone che, tornando, hanno aperto gli orizzonti culturali della valle.

Peppone Calabrese tra pastori, casari e la gelateria dal gusto unico

Peppone Calabrese incontra pastori, casari, agricoltori e artigiani per far emergere l'anima più contadina della valle, che rientra nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Una terra che si è fatta conoscere grazie al Pecorino, al Fagiolo Cannellino di Atina e a una piccola gelateria di Picinisco che fa un solo gusto di gelato: la crema inglese.

Sono luoghi poco conosciuti che nell'Ottocento hanno attratto i viaggiatori del Grand Tour e grandi scrittori come D. H. Lawrence, che proprio a Picinisco ha ambientato "La ragazza perduta", uno dei suoi romanzi più noti.

Fabio Gallo e le storie di chi è tornato

Fabio Gallo segue le storie internazionali. La grande emigrazione non è stata un viaggio di sola andata: c'è chi, dopo una vita in Scozia, è rientrato per recuperare le vigne dei nonni e chi ha puntato sulla ristorazione.

Soprattutto, racconta i ragazzi e le ragazze ciociari che alla fine dell'Ottocento lasciavano pascoli e campagne per fare i modelli e le modelle, posando per i più grandi pittori e scultori d'Europa.

Margherita Granbassi tra zampogne e il borgo di San Donato

Margherita Granbassi esplora la musica ciociara itinerante, che ha girato il mondo con le sonorità pastorali di ciaramelle e zampogne. Racconta anche San Donato, un borgo legato al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, in occasione delle Giornate d'Autunno.

Il pranzo della domenica a Villa Lawrence

I tre conduttori hanno un obiettivo comune: organizzare un grande pranzo della domenica a Villa Lawrence, la dimora rurale che porta il nome dello scrittore inglese. Qui si ritrovano tutti gli amici incontrati lungo il viaggio, in un luogo dove oggi si producono formaggi e che tiene insieme le due anime della valle, agricola e internazionale.

Domande frequenti

Dove va Linea Verde domenica 11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 Linea Verde va nella Valle di Comino, in Ciociaria, nel Lazio al confine con Abruzzo e Molise. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi viaggiano dal Lago di Posta Fibreno a Picinisco, passando per il borgo di San Donato, fino al pranzo finale a Villa Lawrence.

A che ora va in onda Linea Verde l'11 ottobre?

Linea Verde va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 12.20 su Rai 1, con la conduzione di Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.

Cosa c'entra D. H. Lawrence con Picinisco?

Lo scrittore inglese D. H. Lawrence ambientò a Picinisco una parte de "La ragazza perduta", uno dei suoi romanzi più noti. La Valle di Comino attirò nell'Ottocento anche i viaggiatori del Grand Tour. Oggi a Picinisco c'è Villa Lawrence, dimora rurale dove si producono formaggi, scelta da Linea Verde per il pranzo finale.