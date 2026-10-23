Domenica 25 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 torna Lunetta Savino nei panni della giudice Libera Orlando con «Libera - Il caso Elena Palma». La seconda stagione conta sei episodi da 50 minuti, distribuiti in tre serate, con la regia di Gianluca Mazzella. Al centro, il processo a un rapper accusato di femminicidio.

La trama: il processo per l'omicidio di Elena Palma

È passato del tempo dall'ultima volta che il pubblico ha incontrato Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. Nella stagione precedente sua nipote Clara ha ritrovato il padre, Pietro, che ora studia per il diploma ed è deciso a costruire con la figlia il rapporto che non hanno mai avuto.

A Libera viene affidato il processo contro Omar Alami, giovane rapper accusato del femminicidio di Elena Palma. Le prove sembrano schiaccianti, eppure troppi dettagli non tornano: con l'aiuto di Pietro la giudice decide di indagare. I dubbi portano a una testimone decisiva, per la quale Pietro prova un sentimento che fa temere a Clara di perdere il padre appena ritrovato.

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Intanto a Trieste arriva una vecchia conoscenza di Libera: Cesare Scuderi, magistrato palermitano con cui la giudice ha un conto in sospeso. L'indagine segreta del nuovo arrivato si intreccia con il caso di Libera e i due saranno costretti a collaborare. Mentre Scuderi si avvicina a Isabella, Davide scopre di provare ancora qualcosa per l'ex moglie.

I personaggi principali

Libera Orlando (Lunetta Savino). Giudice integerrima e umanissima, cerca la verità oltre ogni pregiudizio. Nel processo contro Omar Alami avverte che dietro le prove si nascondono molte stonature e torna a indagare con Pietro. Nel privato accompagna Clara verso la maturità e affronta il riavvicinamento di Davide.

Pietro Zanon (Matteo Martari). Vuole diventare il padre che è mancato a Clara. Frequenta un centro studi per prendere il diploma e aiuta il padre al ristorante. L'incontro con Nina De Angelis, insegnante della sua scuola e testimone nel processo, lo trascina in una nuova storia d'amore e in un'indagine pericolosa.

Isabella Orlando (Monica Dugo). Veterinaria, sorella e zia complice, resta il raggio di sole della famiglia. Durante il jogging del mattino conosce Cesare Scuderi e tra i due nasce un sentimento autentico.

Davide Moresco (Claudio Bigagli). Vicequestore, con Ilaria in tournée si occupa da solo della piccola Sara. Segue le indagini legate al processo e prova invano a tenere Libera e Pietro lontani dai pericoli. Quando la minaccia si avvicina all'ex moglie, riaffiorano vecchi sentimenti.

Clara Zanon Moresco (Daisy Pieropan). Si prepara alla maturità e cerca una quotidianità con il padre. L'arrivo di Nina risveglia la paura di perdere il suo posto nella vita di lui, mentre la storia con Elia finisce e un nuovo ragazzo entra nella sua vita.

Cesare Scuderi (Gaetano Bruno). Magistrato palermitano arrivato a Trieste per un'indagine segreta della Direzione Distrettuale Antimafia. Da anni dà la caccia al Carnaru, un mafioso legato a un traffico d'armi proprio a Trieste. Con Libera ha un conto aperto dai tempi di Palermo.

Nina De Angelis (Neva Leoni). Insegna nel centro studi frequentato da Pietro e lotta per riavere la custodia del figlio. Testimone decisiva nel processo, viene minacciata e costretta a mentire, finendo al centro dei sospetti.

Aldo Ferrero (Roberto Citran). Lavora ora alla Corte d'Assise. Ambizioso e amante dei motti latini, con Libera ha ritrovato una stima sincera. All'inizio della stagione decide di verificare di persona alcuni elementi del caso, pur intuendo che potrebbe esporsi a un grave pericolo.

Anticipazioni della prima serata del 25 ottobre

Episodio 1. Libera è chiamata a guidare il processo contro Omar Alami. Pietro, nel centro studi in cui si prepara per il diploma, conosce la magnetica Nina De Angelis: l'affinità tra i due è subito evidente. Intanto Cesare Scuderi arriva a Trieste per una misteriosa indagine, si scontra con Libera per il vecchio conto in sospeso e si avvicina a Isabella.

Episodio 2. Nina rivela a Libera di aver visto Omar lasciare la scuola a un orario che potrebbe scagionarlo. Prima di testimoniare riceve però una minaccia e in aula cambia versione. Omar tenta il suicidio. Pietro, ormai innamorato di Nina, indaga su di lei e viene aggredito, mentre Cesare porta avanti in segreto la sua indagine.

Le parole del regista Gianluca Mazzella

Per il regista il ritorno sul set è stato come «un incontro con un'amica a cui si vuole molto bene e di cui si sentiva la mancanza». Il rapporto tra Libera e Pietro resta segnato da «una turbolenta complicità», perché «l'integerrima postura di Libera si scontrerà ancora una volta con l'irrefrenabile tendenza a trasgredire di Pietro».

Tra le novità, Mazzella cita «una giovane donna misteriosa dal passato ambiguo», «un giudice di Palermo vecchia conoscenza, non proprio amichevole, di Libera», due genitori in cerca di giustizia e due giovani della comunità magrebina di Trieste. Il tono resta quello della prima stagione: «il dramma andrà a braccetto con la commedia».

Trieste e Muggia, i luoghi della serie

La serie è ambientata e girata in Friuli Venezia Giulia. Tra i set ci sono il Tribunale di Trieste, il centro storico, la zona portuale e il borgo di Muggia, insieme a nuovi luoghi della città. Per Mazzella Trieste «offre gli scenari perfetti per le avventure di Libera».

Il cast completo

Personaggio Interprete Libera Orlando Lunetta Savino Pietro Zanon Matteo Martari Isabella Orlando Monica Dugo Davide Moresco Claudio Bigagli Clara Zanon Moresco Daisy Pieropan Nina De Angelis Neva Leoni Aldo Ferrero Roberto Citran Cesare Scuderi Gaetano Bruno

La serie è ideata da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini, autori anche di soggetti e sceneggiature. La fotografia è di Duccio Cimatti, le musiche di Francesco De Luca e Alessandro Forti, il montaggio di Daniel De Rossi.

Quando e dove vedere Libera - Il caso Elena Palma

Libera - Il caso Elena Palma Debutto domenica 25 ottobre 2026, prima serata Canale Rai 1, in streaming su RaiPlay Episodi 6 da 50 minuti, in tre serate Regia Gianluca Mazzella Produzione 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.) Protagonista Lunetta Savino

Domande frequenti

Quando inizia Libera - Il caso Elena Palma su Rai 1?

Libera - Il caso Elena Palma, seconda stagione della serie con Lunetta Savino, debutta domenica 25 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, con i primi due episodi. La serie conta sei episodi da 50 minuti distribuiti in tre serate ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Chi c'è nel cast di Libera 2?

Nel cast di Libera - Il caso Elena Palma tornano Lunetta Savino nel ruolo della giudice Libera Orlando, Matteo Martari, Monica Dugo, Claudio Bigagli, Daisy Pieropan e Roberto Citran. Le novità sono Gaetano Bruno nei panni del magistrato palermitano Cesare Scuderi e Neva Leoni in quelli della testimone Nina De Angelis.

Di cosa parla la seconda stagione di Libera?

La seconda stagione di Libera racconta il processo contro Omar Alami, giovane rapper accusato del femminicidio di Elena Palma. Le prove sembrano schiaccianti, ma Libera nota troppi dettagli che non tornano e indaga con Pietro, mentre l'arrivo del magistrato Cesare Scuderi porta a Trieste un'indagine antimafia segreta.

Dove è stata girata Libera - Il caso Elena Palma?

Libera - Il caso Elena Palma è stata girata in Friuli Venezia Giulia, tra Trieste e Muggia. Tra i set ci sono il Tribunale di Trieste, il centro storico e la zona portuale della città. Il regista Gianluca Mazzella definisce Trieste la città che offre gli scenari perfetti per le avventure di Libera.