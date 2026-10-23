Ospiti d'eccezione per le celebri scosse de L'Eredità, il game show di Rai 1 in onda ogni giorno alle 18.40. Sabato 24 ottobre Marco Liorni accoglie Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti, lunedì 26 ottobre tocca a Elena Sofia Ricci. Gli attori sono tra i primi a festeggiare le 25 edizioni dello storico quiz.

Pandolfi e Sermonti presentano il loro film

Sabato 24 ottobre a mettersi alla prova con le scosse sono Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti. La loro presenza è anche l'occasione per presentare il film «Un tranquillo funerale di famiglia», commedia diretta da Massimiliano Bruno in cui i due attori recitano insieme.

Elena Sofia Ricci e Teresa Battaglia

Lunedì 26 ottobre la protagonista delle scosse è Elena Sofia Ricci. L'attrice promuove la nuova stagione de «I casi di Teresa Battaglia», la serie in onda su Rai 1 in cui interpreta la commissaria protagonista.

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Le 25 edizioni de L'Eredità

Quest'anno L'Eredità celebra un traguardo importante: 25 edizioni. Con un quarto di secolo di storia televisiva alle spalle, il quiz di Rai 1, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, si conferma uno dei format più longevi e amati della televisione italiana. Un appuntamento quotidiano capace di coinvolgere milioni di telespettatori e di riunire le famiglie davanti allo schermo, all'insegna del gioco, della cultura e dell'intrattenimento.

Le nuove Professoresse e i ballerini

Accanto a Marco Liorni, in questa edizione, ci sono due nuove Professoresse:

Marta Antonucci , modella romana;

, modella romana; Ofelia Passaponti, senese, vincitrice dell'85ª edizione di Miss Italia.

Completano il cast due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, che affiancano le Professoresse nelle coreografie.

Quando e dove vedere L'Eredità

L'Eredità Orario tutti i giorni alle 18.40 Canale Rai 1 Conduttore Marco Liorni Ospiti alle scosse sabato 24 ottobre: Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti; lunedì 26 ottobre: Elena Sofia Ricci Produzione Rai 1 in collaborazione con Banijay Italia

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti de L'Eredità il 24 e il 26 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 gli ospiti delle scosse de L'Eredità sono Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti, che presentano il film «Un tranquillo funerale di famiglia». Lunedì 26 ottobre tocca a Elena Sofia Ricci, protagonista della nuova stagione de «I casi di Teresa Battaglia» su Rai 1.

Chi sono le nuove Professoresse de L'Eredità?

Le nuove Professoresse de L'Eredità, che affiancano Marco Liorni nell'edizione 2026-27, sono la modella romana Marta Antonucci e la senese Ofelia Passaponti, vincitrice dell'85ª edizione di Miss Italia. Con loro ci sono i ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio per le coreografie.