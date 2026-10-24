Dalle 8.45 in diretta il racconto della malattia, dell'intervento e del ritorno in Vaticano, a cura del vaticanista Fabio Marchese Ragona. In studio Monica Leofreddi e Samuele Carrino, con le testimonianze del cardinale Matteo Zuppi e di Paolo Del Debbio.

Domenica 25 ottobre 2026 dalle 8.45 alle 10 circa Canale 5 trasmette in diretta «Leone, la forza di un Papa», lo speciale Videonews condotto da Dario Maltese e a cura del vaticanista Fabio Marchese Ragona. Il programma ripercorre il momento più delicato del pontificato di Papa Leone XIV: la scoperta della malattia, l'intervento chirurgico e il ritorno in Vaticano.

Il racconto: dalla malattia al ritorno in Vaticano

Lo speciale ripercorre, con un taglio dal forte impatto emotivo, le settimane più difficili del pontificato di Leone XIV. Dalla scoperta della malattia all'intervento chirurgico, fino al ritorno in Vaticano.

È un racconto che intreccia cronaca ed emozioni e restituisce il clima di apprensione e speranza di quei giorni. Al centro ci sono anche le preghiere dei fedeli di tutto il mondo che hanno accompagnato il Pontefice, fino alle notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute.

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In studio e in collegamento

In studio Monica Leofreddi e l'attore Samuele Carrino accompagnano il racconto. Lo speciale si arricchisce delle testimonianze del cardinale Matteo Zuppi e di Paolo Del Debbio e dei collegamenti con Piazza San Pietro e Assisi.

Un filone editoriale di storie vere

Lo speciale fa parte di un filone editoriale nato da un'intuizione di Pier Silvio Berlusconi: portare al grande pubblico storie vere, di forte impatto umano, capaci di unire informazione, emozione e riflessione.

Quando e dove vedere lo speciale

Leone, la forza di un Papa Data e orario domenica 25 ottobre 2026, dalle 8.45 alle 10 circa Canale Canale 5, in diretta Conduttore Dario Maltese A cura di Fabio Marchese Ragona In studio Monica Leofreddi, Samuele Carrino Testimonianze cardinale Matteo Zuppi, Paolo Del Debbio Collegamenti Piazza San Pietro, Assisi Testata Videonews

Domande frequenti

Quando va in onda «Leone, la forza di un Papa» su Canale 5?

Lo speciale Videonews «Leone, la forza di un Papa» va in onda in diretta su Canale 5 domenica 25 ottobre 2026 dalle 8.45 alle 10 circa. Lo conduce Dario Maltese, a cura del vaticanista Fabio Marchese Ragona, con Monica Leofreddi e Samuele Carrino in studio.

Di cosa parla lo speciale su Papa Leone XIV?

«Leone, la forza di un Papa» ripercorre il momento più delicato del pontificato di Leone XIV: la scoperta della malattia, l'intervento chirurgico e il ritorno in Vaticano. Lo speciale racconta il clima di apprensione e speranza, le preghiere dei fedeli e le notizie rassicuranti sulla salute del Pontefice.