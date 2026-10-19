Dal 1° gennaio 2027 la riforma della disabilità vale in tutta Italia: basta con le domande separate, la procedura parte dal certificato del medico e la gestisce l'INPS. Verbali, permessi e agevolazioni già riconosciuti restano validi.

Dal 1° gennaio 2027 la riforma della disabilità prevista dal decreto legislativo 62/2024 entra a regime in tutta Italia. La Legge 104 si ottiene con una sola valutazione INPS avviata dal certificato del medico. Arrivano livelli di sostegno e progetto di vita, mentre chi ha già il verbale non perde nulla.

Dalla sperimentazione a tutta Italia

La riforma è contenuta nel decreto legislativo 62 del 2024. Alcune parti sono già in vigore dal 30 giugno 2024, come la nuova terminologia e l'accomodamento ragionevole. Il cuore del sistema, cioè la nuova valutazione di base e il progetto di vita, è stato invece testato in una fase di sperimentazione partita nel 2025 in un gruppo di province e poi allargata a molti altri territori.

La sperimentazione si chiude il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 il nuovo modello diventa l'unico riferimento per i nuovi procedimenti su tutto il territorio nazionale.

Pubblicità

Addio alle domande separate: una sola valutazione all'INPS

La novità più concreta riguarda la domanda. Oggi invalidità civile, Legge 104, cecità, sordità e disabilità ai fini del lavoro passano da accertamenti diversi. Con la riforma arriva un procedimento unico, la valutazione di base, affidato a un solo soggetto: l'INPS.

Il percorso parte dal certificato medico introduttivo, che il medico invia all'INPS per via telematica su richiesta della persona o, per i minori, di chi ne esercita la responsabilità. Non serve più una domanda amministrativa separata: è l'INPS a prendere in carico la pratica e a convocare la persona a visita.

Le visite sono svolte dalle Unità di valutazione di base, commissioni composte da medici INPS insieme a un professionista sanitario indicato dalle associazioni di categoria e a una figura dell'area psicologica o sociale.

Tempi certi per la convocazione

La riforma fissa tempi massimi per concludere la valutazione:

90 giorni dalla trasmissione del certificato per gli adulti;

30 giorni per i minorenni;

15 giorni per le patologie oncologiche.

Non conta solo la diagnosi

Cambia anche il metro di giudizio. La valutazione supera il modello fondato soltanto su tabelle e percentuali e guarda all'impatto della condizione sulla vita quotidiana, sullo studio e sul lavoro. Accanto alla classificazione delle malattie ICD entra in gioco l'ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità, che misura il funzionamento della persona e la sua partecipazione.

Niente più "handicap": arrivano i livelli di sostegno

Dalle leggi e dai moduli spariscono termini come "handicap" e "portatore di handicap". Si parla di "persona con disabilità", definita a partire dalle compromissioni durature in relazione agli ostacoli che incontra nei contesti di vita.

Anche la distinzione tra handicap grave e non grave lascia il posto ai livelli di sostegno: un sostegno lieve o medio, oppure un sostegno intensivo, elevato o molto elevato. Il verbale viene sostituito da un unico certificato che attesta la condizione di disabilità e indica il sostegno necessario.

Il progetto di vita

La seconda grande novità è il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Dopo la valutazione di base la persona può chiedere una valutazione multidimensionale che parte dai suoi desideri, dalle aspettative e dalle preferenze, e porta a un piano di sostegni per casa, scuola, lavoro, salute e vita sociale, costruito con Comune, servizi sanitari e INPS.

Il progetto di vita può essere richiesto anche da chi ha una certificazione rilasciata prima del 2027, senza passare da una nuova valutazione di base.

L'accomodamento ragionevole

La riforma introduce nella Legge 104 l'accomodamento ragionevole: gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato, per permettere alla persona con disabilità di esercitare i propri diritti. Si aggiunge alle tutele esistenti e non le sostituisce.

Chi ha già la 104 cosa deve fare

Per chi ha già un riconoscimento la riforma non cambia nulla nell'immediato:

verbali e certificati rilasciati con le vecchie regole restano validi, e non è prevista alcuna convocazione d'ufficio per rifare la visita;

diritti, prestazioni e agevolazioni fiscali già riconosciuti al 31 dicembre 2026 restano in piedi;

le visite di revisione fissate entro il 31 dicembre 2026 seguono le regole attuali, quelle dal 2027 il nuovo sistema;

per revisioni, aggravamenti e nuove domande il riferimento diventa l'INPS.

Il consiglio pratico è controllare sul verbale se c'è una data di revisione e, se cade dal 2027, raccogliere per tempo referti e relazioni specialistiche da portare al medico che compilerà il certificato introduttivo.

Permessi: cosa resta uguale

La riforma interviene sulla procedura di riconoscimento e lascia invariati i permessi retribuiti della Legge 104 per il lavoratore con disabilità e per il familiare che lo assiste. Restano i tre giorni al mese di permesso previsti dall'articolo 33.

Domande frequenti

Cosa cambia per la Legge 104 dal 1° gennaio 2027?

Dal 1° gennaio 2027 la riforma della disabilità, prevista dal decreto legislativo 62/2024, vale in tutta Italia. La Legge 104 si ottiene con una valutazione di base unica gestita dall'INPS, avviata dal certificato medico introduttivo. Al posto di handicap grave e non grave arrivano i livelli di sostegno, e nasce il progetto di vita.

Chi ha già la Legge 104 deve rifare la visita nel 2027?

No. Verbali e certificati rilasciati con le vecchie regole restano validi e non è prevista alcuna convocazione d'ufficio. Diritti e agevolazioni riconosciuti al 31 dicembre 2026 restano in piedi. Le revisioni già fissate entro fine 2026 seguono le regole attuali, quelle programmate dal 2027 il nuovo sistema dell'INPS.

Come si fa domanda per la Legge 104 con la riforma?

Con la riforma non serve più una domanda amministrativa separata. Il medico invia all'INPS per via telematica il certificato medico introduttivo e l'INPS convoca la persona davanti all'Unità di valutazione di base. La valutazione deve chiudersi entro 90 giorni per gli adulti, 30 per i minori e 15 per le patologie oncologiche.

Cosa cambia per i permessi della Legge 104 nel 2027?

La riforma del 2027 cambia la procedura di riconoscimento della disabilità e lascia invariati i permessi retribuiti della Legge 104, per il lavoratore con disabilità e per il familiare che lo assiste. Restano i tre giorni di permesso al mese. Anche le agevolazioni fiscali già riconosciute non vengono cancellate.

Cos'è il progetto di vita previsto dalla riforma della disabilità?

Il progetto di vita è un piano individuale e personalizzato, costruito con la persona con disabilità a partire dai suoi desideri e dalle sue preferenze. Individua sostegni per casa, scuola, lavoro, salute e vita sociale. Lo può chiedere anche chi ha una certificazione rilasciata prima del 2027, senza una nuova valutazione di base.