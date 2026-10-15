Con il messaggio 3267 del 14 ottobre 2026 l'Inps chiede alle amministrazioni pubbliche di indicare per ogni assenza il periodo esatto e il codice fiscale della persona assistita: un tracciamento pensato per rendere più efficaci i controlli.

Da dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche dovranno comunicare all'Inps più dati su permessi Legge 104, congedo straordinario e congedi parentali dei propri dipendenti. Lo prevede il messaggio Inps n. 3267 del 14 ottobre 2026: per ogni assenza vanno indicati il periodo effettivo e il codice fiscale della persona che dà diritto al beneficio. Requisiti e giorni spettanti restano invariati.

Cosa prevede il messaggio Inps 3267

Il messaggio aggiorna il tracciato della denuncia contributiva mensile UNIEMENS, nella sezione ListaPosPA, usata dagli enti pubblici con personale iscritto alla Gestione pubblica. Le nuove regole attuano l'articolo 1, comma 724, della legge 199 del 30 dicembre 2025, la legge di Bilancio 2026, che chiede alle pubbliche amministrazioni informazioni più precise sulle assenze dei dipendenti.

Le novità si applicano a partire dalle denunce relative a dicembre 2026.

Quali assenze sono interessate

Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda:

i permessi della Legge 104/1992 , sia quelli per assistere un familiare con disabilità grave sia quelli spettanti al lavoratore con disabilità;

, sia quelli per assistere un familiare con disabilità grave sia quelli spettanti al lavoratore con disabilità; il congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità, previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001;

per l'assistenza a familiari con disabilità, previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001; i congedi parentali, regolati dagli articoli 32 e 33 dello stesso decreto, compreso il prolungamento per i figli con disabilità.

Quali dati vanno comunicati

Per ogni periodo di assenza l'amministrazione dovrà indicare due informazioni chiave:

le date di inizio e fine del permesso o del congedo davvero fruito;

del permesso o del congedo davvero fruito; il codice fiscale del cosiddetto "dante causa", cioè la persona da cui nasce il diritto.

Il dante causa cambia a seconda dei casi. Per chi usa i permessi 104 o il congedo straordinario per assistere un parente è il familiare assistito. Per il lavoratore che usa i permessi per la propria disabilità è il lavoratore stesso. Per il congedo parentale è il figlio.

Dal punto di vista tecnico, il congedo straordinario mantiene il codice Tipo Servizio 49 con un nuovo identificativo, il 6. Per i permessi Legge 104 l'Inps introduce sei nuovi identificativi, numerati dal 7 al 12, che distinguono permessi giornalieri e orari, per l'assistenza a un familiare o per il lavoratore con disabilità.

Perché l'Inps chiede questi dati

L'obiettivo è collegare ogni periodo di assenza alla persona a cui si riferisce. In questo modo l'Inps può identificare il beneficiario e rendere più efficaci i controlli, per esempio sul rispetto del limite dei tre giorni di permesso mensili previsti dalla Legge 104 per l'assistenza alla stessa persona.

Cosa devono fare i lavoratori

Gli obblighi ricadono sulle amministrazioni, che trasmettono i dati all'Inps: il messaggio non introduce adempimenti diretti per i dipendenti. Requisiti di accesso e numero di giorni spettanti non cambiano.

Chi usufruisce di questi permessi o congedi deve però aspettarsi che il proprio ufficio del personale verifichi i dati in possesso, a partire dal codice fiscale del familiare assistito o del figlio. Tra gli enti coinvolti ci sono anche le scuole, con il personale docente e ATA.

Domande frequenti

Cosa cambia da dicembre 2026 per i permessi Legge 104?

Da dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche devono comunicare all'Inps, nella denuncia UNIEMENS, il periodo esatto di ogni permesso Legge 104 e il codice fiscale della persona assistita o del lavoratore disabile. Lo prevede il messaggio Inps 3267 del 14 ottobre 2026. Requisiti e giorni di permesso spettanti non cambiano.

I nuovi obblighi Inps riguardano anche i dipendenti privati?

No. Il messaggio Inps 3267 del 14 ottobre 2026 riguarda le amministrazioni pubbliche con personale iscritto alla Gestione pubblica, comprese le scuole. Attua la legge di Bilancio 2026, che chiede agli enti pubblici dati più precisi sulle assenze dei dipendenti per permessi Legge 104, congedo straordinario e congedi parentali.

Il lavoratore deve fare qualcosa per i permessi 104 e il congedo parentale?

Il messaggio Inps non prevede adempimenti diretti per i lavoratori: a comunicare i dati sono le amministrazioni. I dipendenti pubblici devono però aspettarsi che l'ufficio del personale verifichi il codice fiscale del familiare assistito o del figlio, che dal mese di dicembre 2026 va indicato per ogni periodo di assenza.