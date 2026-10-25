La Juventus batte 2-0 il Lecce al Via del Mare nell'ottava giornata di Serie A, domenica 25 ottobre 2026. Decidono i gol di Weston McKennie al 29' e di Douglas Luiz al 41', entrambi nel primo tempo. La squadra di Spalletti sale a 14 punti. Nel finale espulso il difensore del Lecce Gaspar.

Il primo tempo: Juve cinica in dodici minuti

Spalletti, con diversi giocatori indisponibili, sceglie un attacco a due punte con Kolo Muani e Woltemade. Il Lecce di Di Francesco prova a partire con coraggio, poi si abbassa e lascia il pallone alla Juventus.

I bianconeri passano al 29': Douglas Luiz serve McKennie, che in area anticipa Falcone e firma l'1-0.

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Al 41' arriva il raddoppio. Douglas Luiz si mette in proprio e con un diagonale di destro batte Falcone per il 2-0 che chiude di fatto la partita.

La ripresa: il Lecce ci prova, la Juve controlla

Nella ripresa il Lecce cerca di riaprire la gara con diverse conclusioni, ma senza trovare la porta con efficacia. La Juventus gestisce il vantaggio e controlla il finale.

Nei minuti conclusivi il Lecce resta in dieci per l'espulsione di Gaspar.

I numeri della partita

Statistica Lecce Juventus Possesso palla 41% 59% Tiri totali 14 9 Tiri in porta 5 3 Calci d'angolo 5 3 Espulsioni 1 0

Il Lecce ha tirato di più, 14 conclusioni contro 9, ma la Juventus è stata più concreta: due gol con tre tiri nello specchio.

Il tabellino

Lecce-Juventus 0-2

Marcatori: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)

Lecce (all. Di Francesco): Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Ngom, Maleh, N'Dri, Geubbels, Ahmed Fatah.

Juventus (all. Spalletti): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí, Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso, Woltemade, Kolo Muani.

Espulso: Gaspar (L) nel finale.

Stadio: Via del Mare, Lecce.

La classifica

Con questa vittoria la Juventus sale a 14 punti, a otto lunghezze da Inter e Lazio, appaiate in vetta a 22. Il Lecce resta a 9 punti.

Domande frequenti

Come è finita Lecce-Juventus?

Lecce-Juventus è finita 0-2, domenica 25 ottobre 2026 al Via del Mare nell'ottava giornata di Serie A. Hanno segnato McKennie al 29', su assist di Douglas Luiz, e lo stesso Douglas Luiz al 41'. La Juventus di Spalletti sale a 14 punti, il Lecce di Di Francesco resta a 9.

Chi ha segnato in Lecce-Juventus?

In Lecce-Juventus 0-2 hanno segnato Weston McKennie al 29' del primo tempo, servito da Douglas Luiz, e Douglas Luiz al 41' con un diagonale di destro. Nel finale il Lecce è rimasto in dieci per l'espulsione del difensore Gaspar, mentre la Juventus ha gestito il vantaggio fino al fischio finale.