Lecce-Juventus 0-2: McKennie e Douglas Luiz in dodici minuti, la Juve di Spalletti torna a vincere. Espulso Gaspar nel finale
Al Via del Mare i bianconeri, con la coppia d'attacco Kolo Muani-Woltemade, decidono tutto nel primo tempo: prima l'americano su assist del brasiliano, poi il diagonale dello stesso Douglas Luiz. Il Lecce di Di Francesco ci prova senza incidere.
La Juventus batte 2-0 il Lecce al Via del Mare nell'ottava giornata di Serie A, domenica 25 ottobre 2026. Decidono i gol di Weston McKennie al 29' e di Douglas Luiz al 41', entrambi nel primo tempo. La squadra di Spalletti sale a 14 punti. Nel finale espulso il difensore del Lecce Gaspar.
Il primo tempo: Juve cinica in dodici minuti
Spalletti, con diversi giocatori indisponibili, sceglie un attacco a due punte con Kolo Muani e Woltemade. Il Lecce di Di Francesco prova a partire con coraggio, poi si abbassa e lascia il pallone alla Juventus.
I bianconeri passano al 29': Douglas Luiz serve McKennie, che in area anticipa Falcone e firma l'1-0.
Al 41' arriva il raddoppio. Douglas Luiz si mette in proprio e con un diagonale di destro batte Falcone per il 2-0 che chiude di fatto la partita.
La ripresa: il Lecce ci prova, la Juve controlla
Nella ripresa il Lecce cerca di riaprire la gara con diverse conclusioni, ma senza trovare la porta con efficacia. La Juventus gestisce il vantaggio e controlla il finale.
Nei minuti conclusivi il Lecce resta in dieci per l'espulsione di Gaspar.
I numeri della partita
Statistica
Lecce
Juventus
Possesso palla
41%
59%
Tiri totali
14
9
Tiri in porta
5
3
Calci d'angolo
5
3
Espulsioni
1
0
Il Lecce ha tirato di più, 14 conclusioni contro 9, ma la Juventus è stata più concreta: due gol con tre tiri nello specchio.
Il tabellino
Lecce-Juventus 0-2
Marcatori: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)
Lecce (all. Di Francesco): Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Ngom, Maleh, N'Dri, Geubbels, Ahmed Fatah.
Juventus (all. Spalletti): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí, Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso, Woltemade, Kolo Muani.
Espulso: Gaspar (L) nel finale.
Stadio: Via del Mare, Lecce.
La classifica
Con questa vittoria la Juventus sale a 14 punti, a otto lunghezze da Inter e Lazio, appaiate in vetta a 22. Il Lecce resta a 9 punti.
Domande frequenti
Come è finita Lecce-Juventus?
Lecce-Juventus è finita 0-2, domenica 25 ottobre 2026 al Via del Mare nell'ottava giornata di Serie A. Hanno segnato McKennie al 29', su assist di Douglas Luiz, e lo stesso Douglas Luiz al 41'. La Juventus di Spalletti sale a 14 punti, il Lecce di Di Francesco resta a 9.
Chi ha segnato in Lecce-Juventus?
In Lecce-Juventus 0-2 hanno segnato Weston McKennie al 29' del primo tempo, servito da Douglas Luiz, e Douglas Luiz al 41' con un diagonale di destro. Nel finale il Lecce è rimasto in dieci per l'espulsione del difensore Gaspar, mentre la Juventus ha gestito il vantaggio fino al fischio finale.