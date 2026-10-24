La Lazio batte 2-1 il Parma all'Olimpico nell'ottava giornata di Serie A, sabato 24 ottobre 2026. Decidono il gol di Kenneth Taylor al 50' e l'autorete di Diego Carlos al 58'. Il Parma accorcia solo nel recupero. La squadra di Gennaro Gattuso sale a 22 punti ed è prima in classifica in attesa di Inter-Fiorentina.

Il primo tempo: Lazio padrona, 0-0 all'intervallo

La Lazio prende subito in mano la partita, con il Parma di Alberto Gilardino chiuso ad aspettare. I biancocelesti tengono il pallone e creano occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa: Taylor e l'autogol di Diego Carlos

L'equilibrio si rompe al 50'. Su un lancio in profondità per Zaccagni, la palla arriva a Taylor, che dal limite dell'area firma l'1-0.

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Otto minuti dopo arriva il raddoppio. Al 58' un errore in costruzione del Parma regala palla alla Lazio: il cross di Nuno Tavares viene deviato nella propria porta da Diego Carlos. È il 2-0.

Nel recupero il Parma trova il gol del 2-1, che non basta a riaprire la partita.

I numeri della partita

Statistica Lazio Parma Possesso palla 67% 33% Tiri totali 20 8 Tiri in porta 5 5 Calci d'angolo 8 3 Falli 5 11 Ammonizioni 1 1

La Lazio ha dominato il possesso palla con il 67% e ha tirato 20 volte, contro le 8 conclusioni del Parma.

Il tabellino

Lazio-Parma 2-1

Marcatori: 50' Taylor (L), 58' aut. Diego Carlos (L); nel recupero la rete del Parma

Lazio (all. Gattuso): Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Parma (all. Gilardino): Corvi, Diego Carlos, Troilo, Drobnic, Del Prato, Ordóñez, Sierro, Keita, Valeri, Romero, Touré.

Stadio: Olimpico, Roma.

La classifica e il prossimo turno

Con questa vittoria la Lazio sale a 22 punti e si prende la vetta della classifica, tre lunghezze sopra l'Inter, che domenica ospita la Fiorentina. Il Parma resta a 4 punti.

Nel turno infrasettimanale la Lazio gioca martedì 27 ottobre alle 18.30 sul campo del Sassuolo.

Domande frequenti

Come è finita Lazio-Parma?

Lazio-Parma è finita 2-1, sabato 24 ottobre 2026 all'Olimpico nell'ottava giornata di Serie A. Per la Lazio di Gennaro Gattuso hanno deciso il gol di Kenneth Taylor al 50' e l'autorete di Diego Carlos al 58'. Il Parma di Gilardino ha segnato solo nel recupero.

La Lazio è prima in classifica?

Sì, dopo la vittoria per 2-1 sul Parma del 24 ottobre 2026 la Lazio sale a 22 punti ed è prima in classifica in Serie A, tre lunghezze sopra l'Inter, che gioca domenica 25 ottobre contro la Fiorentina. Martedì 27 ottobre i biancocelesti sono attesi a Sassuolo.