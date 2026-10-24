Lazio-Parma 2-1: Taylor e l'autogol di Diego Carlos, la squadra di Gattuso vola da sola in testa alla classifica
All'Olimpico i biancocelesti sbloccano a inizio ripresa con il destro di Taylor e raddoppiano otto minuti dopo con la deviazione sfortunata del difensore emiliano. Il gol del Parma nel recupero non cambia l'esito: la Lazio sale a 22 punti.
La Lazio batte 2-1 il Parma all'Olimpico nell'ottava giornata di Serie A, sabato 24 ottobre 2026. Decidono il gol di Kenneth Taylor al 50' e l'autorete di Diego Carlos al 58'. Il Parma accorcia solo nel recupero. La squadra di Gennaro Gattuso sale a 22 punti ed è prima in classifica in attesa di Inter-Fiorentina.
Il primo tempo: Lazio padrona, 0-0 all'intervallo
La Lazio prende subito in mano la partita, con il Parma di Alberto Gilardino chiuso ad aspettare. I biancocelesti tengono il pallone e creano occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Si va al riposo sullo 0-0.
La ripresa: Taylor e l'autogol di Diego Carlos
L'equilibrio si rompe al 50'. Su un lancio in profondità per Zaccagni, la palla arriva a Taylor, che dal limite dell'area firma l'1-0.
Otto minuti dopo arriva il raddoppio. Al 58' un errore in costruzione del Parma regala palla alla Lazio: il cross di Nuno Tavares viene deviato nella propria porta da Diego Carlos. È il 2-0.
Nel recupero il Parma trova il gol del 2-1, che non basta a riaprire la partita.
I numeri della partita
Statistica
Lazio
Parma
Possesso palla
67%
33%
Tiri totali
20
8
Tiri in porta
5
5
Calci d'angolo
8
3
Falli
5
11
Ammonizioni
1
1
La Lazio ha dominato il possesso palla con il 67% e ha tirato 20 volte, contro le 8 conclusioni del Parma.
Il tabellino
Lazio-Parma 2-1
Marcatori: 50' Taylor (L), 58' aut. Diego Carlos (L); nel recupero la rete del Parma
Lazio (all. Gattuso): Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Parma (all. Gilardino): Corvi, Diego Carlos, Troilo, Drobnic, Del Prato, Ordóñez, Sierro, Keita, Valeri, Romero, Touré.
Stadio: Olimpico, Roma.
La classifica e il prossimo turno
Con questa vittoria la Lazio sale a 22 punti e si prende la vetta della classifica, tre lunghezze sopra l'Inter, che domenica ospita la Fiorentina. Il Parma resta a 4 punti.
Nel turno infrasettimanale la Lazio gioca martedì 27 ottobre alle 18.30 sul campo del Sassuolo.
Domande frequenti
Come è finita Lazio-Parma?
Lazio-Parma è finita 2-1, sabato 24 ottobre 2026 all'Olimpico nell'ottava giornata di Serie A. Per la Lazio di Gennaro Gattuso hanno deciso il gol di Kenneth Taylor al 50' e l'autorete di Diego Carlos al 58'. Il Parma di Gilardino ha segnato solo nel recupero.
La Lazio è prima in classifica?
Sì, dopo la vittoria per 2-1 sul Parma del 24 ottobre 2026 la Lazio sale a 22 punti ed è prima in classifica in Serie A, tre lunghezze sopra l'Inter, che gioca domenica 25 ottobre contro la Fiorentina. Martedì 27 ottobre i biancocelesti sono attesi a Sassuolo.