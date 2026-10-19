Il daily show di Rai 1 torna in diretta ogni giorno alle 14.05. Sul divano arancione arrivano concorrenti, ballerini e giurati dello show di Milly Carlucci, poi spazio a figli non riconosciuti, falsi miti sull'alimentazione e desiderio di restare giovani.

Nuova settimana di programmazione per La Volta Buona, il daily show di Caterina Balivo in diretta su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026 alle 14.05. Si parte con il salotto dedicato a Ballando con le stelle, poi spazio a segreti di famiglia, alimentazione e benessere, chirurgia estetica e longevità, tra attualità, spettacolo, costume e società.

Il salotto di Ballando con le stelle

La settimana si apre con l'atteso salotto dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che prosegue la sua gara dopo la terza puntata. Sul divano arancione Caterina Balivo accoglie concorrenti, ballerini, giurati e protagonisti del programma per commentare esibizioni, verdetti e nuove dinamiche della gara.

Lo spunto non manca. La terza puntata, andata in onda sabato 17 ottobre, è stata vinta da Ornella Muti e Pasquale La Rocca con il loro paso doble, mentre nessuna coppia è stata eliminata: tutte e tredici restano in gara.

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Segreti di famiglia e figli non riconosciuti

Nel corso della settimana a La Volta Buona si parla anche di segreti di famiglia, figli non riconosciuti e verità rimaste nascoste per anni. Storie di legami familiari, identità e riconoscimenti di paternità, raccontate tra testimonianze e rivelazioni, con vicende che hanno segnato la vita dei protagonisti e risvolti personali ed emotivi che riguardano anche personaggi celebri.

Alimentazione e benessere

Tornano poi i temi dell'alimentazione e del benessere. In studio arrivano esperti chiamati a fare chiarezza su diete, regimi alimentari e corretti stili di vita, in un confronto tra nuove tendenze, falsi miti e buone abitudini. L'obiettivo è capire come prendersi cura della propria salute e trovare il giusto equilibrio nella vita quotidiana.

Chirurgia estetica, bellezza e longevità

Spazio anche alla chirurgia estetica, ai canoni di bellezza e alla longevità. Il programma approfondisce come cambia nel tempo il rapporto con il proprio corpo e il desiderio di mantenersi giovani, tra nuove frontiere della medicina estetica, modelli di bellezza e scelte personali. Esperti e ospiti si confrontano sul significato dello stare bene con se stessi a ogni età.

Interviste, musica e giochi telefonici

A scandire il racconto quotidiano ci sono, come sempre, interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, momenti musicali e giochi telefonici, con il coinvolgimento del pubblico da casa. Accanto alle storie della gente comune trovano posto quelle dei personaggi più amati dal pubblico. La regia è di Daniela Celotto.

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda in diretta su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05. Questa settimana l'appuntamento è da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026.

Domande frequenti

Quando va in onda La Volta Buona questa settimana?

La Volta Buona va in onda da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026 alle 14.05, in diretta su Rai 1. Il daily show condotto da Caterina Balivo apre la settimana con il salotto dedicato a Ballando con le stelle e prosegue con segreti di famiglia, alimentazione, benessere, chirurgia estetica e longevità.

Di cosa si parla a La Volta Buona dal 19 al 23 ottobre?

Dal 19 al 23 ottobre 2026 La Volta Buona propone il salotto di Ballando con le stelle con concorrenti, ballerini e giurati, storie di segreti di famiglia e figli non riconosciuti, un confronto con esperti su diete e stili di vita e un approfondimento su chirurgia estetica, canoni di bellezza e longevità.

Chi c'è nel salotto di Ballando con le stelle a La Volta Buona?

Nel salotto di La Volta Buona dedicato a Ballando con le stelle, nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2026, Caterina Balivo accoglie sul divano arancione concorrenti, ballerini, giurati e protagonisti dello show di Milly Carlucci. Si commentano esibizioni, verdetti e nuove dinamiche della gara dopo la terza puntata del 17 ottobre.