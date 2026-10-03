Settimana alle 14.05 con protagonisti, ballerini e giurati dello show di Milly Carlucci sul divano arancione. In scaletta anche amori e tradimenti, alimentazione e chirurgia estetica.

Con l'autunno alle porte "La Volta Buona" riempie il pomeriggio di Rai 1 con una nuova settimana di storie e grandi debutti in tv. Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre alle 14.05 Caterina Balivo punta i riflettori soprattutto sulla partenza della nuova edizione di "Ballando con le stelle", lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle sul divano arancione

"Ballando con le stelle" è tornato in pista con un nuovo studio, un nuovo cast e una giuria rinnovata. Caterina Balivo accoglierà sul divano arancione protagonisti, ballerini, giurati e volti legati al programma, per commentare insieme le esibizioni e i primi verdetti della gara.

Amori e tradimenti

Nel corso della settimana si parlerà anche di amori e tradimenti, tra storie celebri e testimonianze, per raccontare sentimenti e relazioni attraverso il confronto con gli ospiti in studio.

Alimentazione e benessere

Tornano i temi dell'alimentazione e del benessere, con esperti chiamati a fare chiarezza su dieta, longevità e stili di vita corretti, partendo anche dalle storie e dalle domande del pubblico. Un confronto tra nuove tendenze, falsi miti e buone abitudini per trovare il giusto equilibrio a tavola e nella vita di tutti i giorni.

Bellezza, canoni estetici e chirurgia

Spazio anche alla bellezza e ai canoni estetici: come sono cambiati nel tempo e quanto possono influenzare il rapporto con il corpo e con la propria immagine. Al centro del dibattito anche la chirurgia estetica, tra desiderio di migliorarsi, nuove tendenze e scelte consapevoli.

A scandire il racconto quotidiano, come sempre, ci sono interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, momenti musicali e giochi telefonici con il pubblico da casa. La regia è di Daniela Celotto.

Domande frequenti

A che ora va in onda La Volta Buona dal 5 al 9 ottobre?

Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026 "La Volta Buona" va in onda alle 14.05 su Rai 1, condotto da Caterina Balivo. Al centro della settimana c'è il debutto della nuova edizione di "Ballando con le stelle", commentato con protagonisti, ballerini e giurati.

Di cosa si parla a La Volta Buona questa settimana?

Nella settimana dal 5 al 9 ottobre 2026 "La Volta Buona" parla del debutto di "Ballando con le stelle", di amori e tradimenti, di alimentazione, dieta e longevità, di bellezza, canoni estetici e chirurgia estetica. Non mancano interviste, musica e giochi telefonici.