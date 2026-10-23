Ogni giorno dalle 14.05 alle 16.00 la conduttrice accoglie gli ospiti sul divano arancione. Si parte lunedì con il salotto dedicato allo show di Milly Carlucci, poi confessioni sull'infedeltà, diete e falsi miti, modelli di bellezza e longevità.

Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 La Volta Buona torna in diretta su Rai 1 dalle 14.05 alle 16.00. Nell'ultima settimana del mese Caterina Balivo racconta attualità, spettacolo, costume e società attraverso le storie della gente comune e dei personaggi più amati. Si apre con il salotto di Ballando con le stelle.

Il divano arancione di Caterina Balivo

Con il suo stile spontaneo e coinvolgente, Caterina Balivo accoglie gli ospiti sull'iconico divano arancione e accompagna il pubblico per due ore di diretta tra racconti, confidenze e momenti di leggerezza.

La sua è una conduzione fatta di ascolto, curiosità e ironia, capace di affrontare con naturalezza e garbo anche i temi più delicati e di offrire punti di vista sempre nuovi.

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Lunedì il salotto di Ballando con le stelle

Ad aprire la settimana è il consueto salotto dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Concorrenti, ballerini, giurati e altri protagonisti del programma rivivono le esibizioni e commentano i verdetti e le nuove dinamiche della gara, tra retroscena, emozioni e colpi di scena.

I tradimenti, tra gente comune e personaggi famosi

Tra i temi del talk ci sono i tradimenti, raccontati mettendo a confronto le esperienze della gente comune con le vicende sentimentali dei personaggi più noti. Testimonianze e confessioni diventano lo spunto per riflettere sulla fiducia, sulle conseguenze dell'infedeltà e sulla possibilità di ricominciare dopo una delusione.

Alimentazione e benessere

Dalle relazioni alle scelte di ogni giorno: spazio all'alimentazione e al benessere. Insieme agli esperti, il programma fa chiarezza su diete, nuove tendenze, falsi miti e buone abitudini, con indicazioni utili per prendersi cura di sé e trovare il giusto equilibrio, senza rinunciare al piacere della tavola.

Chirurgia estetica, bellezza e longevità

Il salotto si interroga anche su come cambia il rapporto con la propria immagine. Chirurgia estetica, modelli di bellezza e longevità sono il punto di partenza per un confronto sulle nuove frontiere dei trattamenti, sulle pressioni legate all'apparire e sulle scelte personali.

Ospiti ed esperti provano a rispondere a una domanda che riguarda tutte le età: che cosa significa, oggi, sentirsi bene con se stessi?

Interviste, inviati e giochi telefonici

A dare ritmo alle due ore di diretta ci sono interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, musica e giochi telefonici, con il coinvolgimento del pubblico da casa.

Quando e dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona Date da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 Orario dalle 14.05 alle 16.00, in diretta Canale Rai 1 Conduttrice Caterina Balivo Temi della settimana Ballando con le stelle, tradimenti, alimentazione e benessere, chirurgia estetica e longevità Regia Daniela Celotto

Domande frequenti

Di cosa si parla a La Volta Buona dal 26 al 30 ottobre 2026?

Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026, dalle 14.05 alle 16.00 su Rai 1, La Volta Buona di Caterina Balivo apre con il salotto di Ballando con le stelle. Poi tradimenti tra gente comune e personaggi famosi, alimentazione e benessere con gli esperti, chirurgia estetica, modelli di bellezza e longevità.

A che ora va in onda La Volta Buona?

La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo, va in onda in diretta su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 14.05 alle 16.00. Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026 si parte con il salotto di Ballando con le stelle. La regia è di Daniela Celotto.