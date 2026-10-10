Caterina Balivo apre la settimana con concorrenti, ballerini e giurati di Ballando sul divano arancione, poi spazio a sentimenti, alimentazione, bellezza e longevità.

La Volta Buona va in onda da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2026 alle 14.05 su Rai 1 con Caterina Balivo. La settimana si apre con il salotto di Ballando con le stelle, tra concorrenti, ballerini, giurati e retroscena di Ballando Segreto. Nei giorni successivi si parla di amori e tradimenti, alimentazione e benessere, chirurgia estetica, canoni di bellezza e longevità.

Quando va in onda La Volta Buona

La Volta Buona, il daily show di Caterina Balivo, va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05 su Rai 1, da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre. Il programma alterna attualità, spettacolo, costume e società, con le storie della gente comune e quelle dei personaggi più amati. Si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Il salotto di Ballando con le stelle

Si parte con il salotto dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Milly Carlucci ormai entrato nel vivo della gara. Sul divano arancione Caterina Balivo accoglie concorrenti, ballerini, giurati e protagonisti del programma per commentare esibizioni, verdetti e nuove dinamiche.

Riflettori anche sui retroscena più curiosi, tra emozioni, tensioni e momenti lontani dalle telecamere della diretta, raccontati con le immagini di Ballando Segreto, lo spin-off digitale disponibile su RaiPlay.

Amori e tradimenti

Durante la settimana si parla di amori e tradimenti, tra storie celebri, confessioni e testimonianze. Il confronto con gli ospiti in studio esplora le diverse sfaccettature dei sentimenti e delle relazioni di coppia.

Alimentazione e benessere

Tornano i temi dell'alimentazione e del benessere. Gli esperti fanno chiarezza su diete, regimi alimentari e stili di vita corretti, tra nuove tendenze, falsi miti e buone abitudini, per capire come prendersi cura della propria salute e trovare il giusto equilibrio nella vita di tutti i giorni.

Chirurgia estetica, bellezza e longevità

Spazio anche alla chirurgia estetica, ai canoni di bellezza e alla longevità. Esperti e ospiti raccontano come cambia nel tempo il rapporto con il proprio corpo e il desiderio di restare giovani, tra nuove frontiere della medicina estetica, modelli di bellezza e scelte personali, e riflettono su cosa voglia dire stare bene con sé stessi a ogni età.

Interviste, inviati e giochi telefonici

Come sempre il racconto quotidiano è scandito da interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, momenti musicali e giochi telefonici con il pubblico da casa. La regia è di Daniela Celotto.

Domande frequenti

Di cosa parla La Volta Buona dal 12 al 16 ottobre 2026?

Dal 12 al 16 ottobre 2026 La Volta Buona si apre con il salotto di Ballando con le stelle, tra concorrenti, ballerini, giurati e retroscena di Ballando Segreto. Durante la settimana Caterina Balivo affronta amori e tradimenti, alimentazione e benessere, chirurgia estetica, canoni di bellezza e longevità con ospiti ed esperti.

A che ora va in onda La Volta Buona?

La Volta Buona va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05, con la conduzione di Caterina Balivo e la regia di Daniela Celotto. Il daily show si può seguire anche in streaming su RaiPlay, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda televisiva.

Chi sono gli ospiti di La Volta Buona questa settimana?

Il comunicato Rai non indica i nomi degli ospiti della settimana dal 12 al 16 ottobre 2026. Annuncia concorrenti, ballerini e giurati di Ballando con le stelle per il salotto di apertura, insieme a esperti di alimentazione, benessere e medicina estetica e a ospiti che raccontano storie d'amore e di coppia.