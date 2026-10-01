Nelle puntate della Promessa dal 5 all'11 ottobre 2026 Enora confessa a Manuel di aver spiato il suo progetto per conto del duca de Carvajal y Cifuentes. Martina e Adriano si baciano, Lope riceve un'offerta da Siviglia, Maria nasconde la gravidanza e Angela, rassegnata alle nozze, scrive una lettera d'addio a Curro.

Quando va in onda La Promessa dal 5 ottobre

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45 e in streaming su Mediaset Infinity, dove le puntate restano disponibili anche dopo la messa in onda. Rete 4 propone le repliche al mattino presto.

Lunedì 5 ottobre: il bacio tra Adriano e Martina

Dopo lo svenimento, Angela riceve una cura da seguire con cautela. Toño scopre la menzogna di Enora, ma aspetta prima di parlarne. Lope organizza il banchetto, si scontra con Santos e i due arrivano alle mani.

Adriano e Martina, sorpresi dalla pioggia, passano la serata davanti al fuoco e si baciano. Maria appare sempre più stanca, ma continua a nascondere la gravidanza.

Martedì 6 ottobre: Teresa isolata

Adriano e Martina restano turbati dal bacio. I rapporti tra Teresa e la servitù si fanno sempre più tesi. Teresa cerca conforto da Pia, che le fa notare quanto i suoi modi siano spesso bruschi. Cristóbal la consola e le spiega che d'ora in poi non potrà contare sulle amicizie, perché non potranno più essere sincere.

Mercoledì 7 ottobre: le gocce di Angela

Martina convince Angela a prendere le gocce prescritte dal dottore, ma la ragazza ne esce stordita. Curro, in pensiero per lei, la raggiunge di nascosto per accudirla. Carlo prova a essere gentile con Maria: lei esita, poi resta colpita da come tratta i bambini di Catalina, e proprio in quel momento sviene.

Giovedì 8 ottobre: Lope e l'offerta di Siviglia

Lope riceve l'offerta di lavorare in un ristorante di Siviglia, ma dice a Vera che intende rifiutare per non lasciarla. Manuel mette alle strette Enora e le chiede conto delle lettere e del legame con il duca de Carvajal y Cifuentes.

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre: la confessione di Enora

Enora crolla e confessa a Manuel di essere una pedina del duca. Lui le aveva promesso di cancellare il debito dello zio se fosse entrata nella squadra di Manuel e gli avesse passato tutte le informazioni sul nuovo motore.

Maria ha un capogiro davanti a Carlo, che si agita; lei minimizza e torna al lavoro. Angela, rassegnata alle nozze, riceve la visita di Curro grazie a Martina. Lui si spaventa del suo stato, che gli ricorda quello della madre, e giura di impedire il matrimonio.

Jacobo torna dal viaggio con un fermaglio per Martina, che lo accetta con freddezza. Jacobo capisce che i sentimenti della ragazza sono cambiati. Adriano, mortificato, chiede a Martina di dimenticare il bacio.

Verso il fine settimana: Catalina e la lettera di Angela

Nel corso della settimana Martina decide di andare avanti con Jacobo e Adriano si congratula per la riconciliazione, mentre lei si sente a pezzi. Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla vicinanza a Cristóbal.

Un investigatore rivela ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina guida un gruppo di rivoluzionari che spinge i lavoratori a ribellarsi per i propri diritti. Angela, vestita da sposa, scrive una lettera d'addio a Curro.

Domande frequenti

Cosa succede nella Promessa dal 5 all'11 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 5 all'11 ottobre 2026 Enora confessa a Manuel di aver agito per conto del duca de Carvajal y Cifuentes. Martina e Adriano si baciano, Lope riceve un'offerta di lavoro a Siviglia, un investigatore rivela il ruolo di Catalina tra i rivoluzionari e Angela scrive una lettera d'addio a Curro.

Perché Enora ha ingannato Manuel nella Promessa?

Enora confessa a Manuel di essere una pedina del duca de Carvajal y Cifuentes. Il duca le aveva promesso di cancellare il debito che lo zio aveva con lui se lei fosse entrata nella squadra di Manuel e gli avesse passato tutte le informazioni sul nuovo motore a cui stavano lavorando.

A che ora va in onda La Promessa su Rete 4?

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 19.45. Le puntate sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, in diretta e on demand. Al mattino presto Rete 4 trasmette le repliche degli episodi già andati in onda.