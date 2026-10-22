Nelle puntate della Promessa in onda su Rete 4 dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 Curro e Angela tornano alla tenuta per vivere il loro amore, Manuel smaschera Leocadia, Lorenzo minaccia di coinvolgere il Duca e Carlo si allontana da Maria.

Nelle puntate della Promessa dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 Curro e Angela tornano a palazzo per stare insieme. Manuel accusa Leocadia di aver orchestrato la vendita dell'impresa di don Luis al Duca. Lorenzo pretende che Curro se ne vada, Petra vende il gioiello della Marchesa e Maria non capisce la freddezza di Carlo.

Quando va in onda La Promessa dal 26 ottobre

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, domenica compresa, con le puntate in prima visione. Gli episodi si possono vedere anche su Mediaset Infinity, in diretta e on demand dopo la messa in onda. Al mattino, sempre su Rete 4, va in onda la replica.

Lunedì 26 ottobre: Curro e Angela rientrano alla Promessa

Don Samuel cerca di convincere Maria a dare a Carlo una possibilità come padre del bambino che aspetta. Maria racconta a Carlo che è stato proprio il sacerdote a intercedere per farlo assumere. Pia ammette di essere ancora scossa dal colpo di pistola sparato da Curro, mentre Candela pensa che il ragazzo dovrebbe fuggire lontano con Angela.

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Alonso supplica Manuel di non lasciarsi trascinare nella sua guerra contro Leocadia. Enora e Toño ricevono una lettera da un'azienda importante, interessata al loro motore. Leocadia prova a stringere una tregua con Margarita, che le rinfaccia di essere patetica nel tentativo di imitare Cruz. Martina vorrebbe dare il cambio ad Adriano con i bambini, ma lui preferisce restare. In chiusura Curro e Angela tornano alla Promessa per rivendicare il diritto alla felicità.

Martedì 27 ottobre: Manuel affronta Leocadia

Rientrati a palazzo, Curro e Angela dicono ad Alonso e Leocadia di voler continuare la loro relazione. Petra chiede a Jacobo di vendere il gioiello che le ha regalato la Marchesa e lui accetta l'incarico. Carlo ringrazia Samuel per averlo aiutato e il sacerdote gli conferma la sua fiducia.

Maria prova ad avvicinarsi a Carlo, che però le fa capire di essere tornato alla Promessa per lavorare. Curro chiede ad Alonso di poter riscattare il proprio onore e il Marchese gli chiede di restare valletto, almeno per ora. Teresa affida un compito a Vera, che promette di rispettare le convenienze e chiarisce che non torneranno amiche. Angela assicura ad Adriano e Martina che lei e Curro lotteranno per il loro amore. Manuel affronta Leocadia e la chiama imbrogliona e truffatrice.

Giovedì 29 ottobre: Lorenzo vuole Curro fuori dal palazzo

Manuel rivela a Leocadia di sapere che è stata lei a orchestrare l'acquisto dell'impresa di don Luis da parte del Duca. Le annuncia che rispetterà il contratto, ma solo nel minimo indispensabile. Lorenzo si scontra con Alonso e pretende che Curro lasci la Promessa.

Curro va a trovare Angela e i due parlano delle difficoltà del ritorno a palazzo. Jacobo annuncia a Petra di aver già venduto il gioiello a una signora del Patronato e le consegna il ricavato. Cristobal sorprende Teresa in lacrime, proprio dopo un momento sereno passato con le amiche della servitù. Curro si accorge che Martina sta forzando i propri sentimenti per Jacobo. Maria prova con Pia il discorso con cui annunciare a Carlo la gravidanza, senza sapere che lui la sta ascoltando.

Sabato 31 ottobre: Curro chiede scusa a Pia

Martina confessa a Curro di aver baciato un altro uomo. Curro la incoraggia a parlarne con Jacobo e non le chiede chi sia, perché lo sa già. Petra offre a don Samuel il denaro del gioiello per salvare il rifugio.

Alonso informa i figli che Lorenzo ha minacciato di coinvolgere il Duca de Cifuentes y Carvajal. Manuel non ha paura di lui e Alonso ribadisce che nessuno lascerà più Curro da solo. Carlo annulla la passeggiata con Maria in modo secco e lei si sfoga con Pia, senza capire il suo cambio di atteggiamento. Curro chiede scusa a Pia per averle sparato e i due si riconciliano. Toño, ottimista davanti alle cuoche, decide di credere che lo zio Nazario non ostacolerà il fidanzamento con la nipote.

Le storie da seguire nella settimana

Il ritorno di Curro e Angela riapre tutti i conti in sospeso: con Alonso, che lo vuole valletto per ora, con Lorenzo, che lo vuole lontano e agita lo spettro del Duca, e con Pia, ferita dal colpo di pistola fino alle scuse di sabato.

L'altro scontro riguarda Manuel e Leocadia. La scoperta sull'impresa di don Luis spinge Manuel a rispettare il contratto al minimo, nonostante Alonso gli abbia chiesto di restare fuori dallo scontro. In cucina e tra la servitù tiene banco Maria, divisa tra la gravidanza da annunciare e un Carlo che si allontana proprio quando lei trova il coraggio.

Domande frequenti

Cosa succede alla Promessa dal 26 ottobre al 1 novembre 2026?

Nelle puntate dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 Curro e Angela tornano a palazzo e chiedono di poter stare insieme. Manuel scopre che Leocadia ha orchestrato la vendita dell'impresa di don Luis al Duca. Lorenzo pretende che Curro lasci la Promessa, Petra vende il gioiello della Marchesa e Carlo si allontana da Maria.

Curro e Angela tornano alla Promessa?

Sì. Lunedì 26 ottobre Curro e Angela rientrano alla tenuta per rivendicare il diritto alla felicità e martedì 27 dicono ad Alonso e Leocadia di voler continuare la loro relazione. Alonso chiede a Curro di restare valletto per il momento, mentre Lorenzo, giovedì 29, pretende che il ragazzo se ne vada.

Cosa scopre Manuel su Leocadia?

Giovedì 29 ottobre Manuel rivela a Leocadia di sapere che è stata lei a orchestrare l'acquisto dell'impresa di don Luis da parte del Duca. Le dice che rispetterà il contratto, ma solo nel minimo indispensabile. Già martedì 27 l'aveva affrontata chiamandola imbrogliona e truffatrice.

Maria dice a Carlo di essere incinta?

Giovedì 29 ottobre Maria prova con Pia il discorso per annunciare a Carlo la gravidanza, senza sapere che il ragazzo sta ascoltando. Sabato 31 Carlo annulla la passeggiata con lei in modo secco e Maria si sfoga con Pia, incapace di capire il suo cambio di atteggiamento.

A che ora va in onda La Promessa su Rete 4?

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, con le puntate in prima visione. Nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2026 gli episodi si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.