Nelle puntate della Promessa in onda su Rete 4 dal 2 all'8 novembre 2026 Lorenzo fa arrivare uno psichiatra e mette Angela davanti a un ultimatum, Carlo sparisce dopo aver scoperto la gravidanza di Maria e Martina confessa a Jacobo di aver baciato un altro.

Nelle puntate della Promessa dal 2 all'8 novembre 2026 Lorenzo fa valutare Angela da uno psichiatra: se risulterà sana dovrà sposare il capitano, altrimenti finirà in sanatorio. Angela sceglie il manicomio piuttosto che le nozze e Curro la sostiene. Carlo sparisce dopo aver saputo della gravidanza di Maria, Martina confessa un bacio a Jacobo e Cristobal bacia Teresa.

Quando va in onda La Promessa dal 2 novembre

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, domenica compresa, con le puntate in prima visione. Gli episodi si possono vedere anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand dopo la messa in onda. Al mattino, sempre su Rete 4, va in onda la replica.

Il punto di partenza: Curro e Angela a palazzo

La settimana scorsa Curro e Angela sono tornati alla Promessa per vivere il loro amore. Lorenzo ha preteso che Curro lasciasse il palazzo e ha minacciato di coinvolgere il Duca de Cifuentes y Carvajal. Carlo, intanto, ha ascoltato di nascosto Maria mentre provava con Pia il discorso sulla gravidanza. Da lunedì entrambe le storie precipitano.

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Lunedì 2 novembre: arriva lo psichiatra

Lorenzo fa arrivare uno psichiatra e la casa ne resta scossa. Curro teme che il capitano voglia sottoporre Angela allo stesso trattamento riservato a Eugenia.

Martina confessa a Jacobo di aver baciato un altro uomo. Carlo evita Maria e chiede a Pia se lei aspetti davvero un figlio da lui. Enora e Manuel contano di convincere Nazario. Al rifugio Petra incontra Prudencio.

Martedì 3 novembre: il bacio di Cristobal

Cresce l'inquietudine per lo psichiatra e per la sorte di Angela. Martina resta reticente con Jacobo, che reagisce con rabbia.

Leocadia nota la freddezza di Cristobal, mentre il maggiordomo bacia Teresa. Carlo continua a sfuggire a Maria. Enora e Manuel restano fiduciosi e Petra torna a occuparsi del rifugio.

Mercoledì 4 novembre: l'ultimatum di Lorenzo

Alonso annuncia l'arrivo dello psichiatra. Lorenzo pone un ultimatum: se il medico riterrà Angela sana di mente, la ragazza dovrà sposare il capitano. Altrimenti finirà in sanatorio. Angela preferisce il manicomio alle nozze e Curro le fa raccontare da Martina la sua esperienza in sanatorio.

Pia copre la sparizione di Carlo, ma lascia intendere a Maria che il ragazzo potrebbe essere fuggito. Teresa evita il maggiordomo. Manuel affronta Leocadia. Martina non rivela il nome dell'uomo che ha baciato.

Giovedì 5 novembre: i sospetti di Pia

Angela torna a fare i conti con l'ultimatum e con la scelta del sanatorio. Pia finisce per confidare a Maria i suoi sospetti su Carlo.

Teresa, ancora scossa dal bacio, cerca di non incrociare Cristobal. Petra va da Prudencio. Manuel fa capire a Leocadia di non temerla. Martina continua a tacere con Jacobo.

Venerdì 6 novembre: il dottor Antúnez

Il dottor Antúnez valuta Angela. Prova a spingerla ad accusare Curro e sostiene che i matrimoni combinati sono normali. Angela reagisce con rabbia e rischia di compromettere la valutazione.

Maria è disperata per la fuga di Carlo. Il rifugio rischia la chiusura. Martina cerca di rassicurare Jacobo senza dirgli chi sia l'uomo. Teresa chiede a Cristobal di dimenticare il bacio. Curro incoraggia Angela a non arrendersi.

Sabato 7 novembre: Angela esplode ancora

La valutazione di Angela prosegue e la ragazza esplode di nuovo durante il colloquio. Maria continua a soffrire per Carlo e il rifugio resta in pericolo.

Martina non svela a Jacobo l'identità dell'uomo. Teresa vuole chiudere la vicenda con Cristobal. Curro esorta Angela a non perdere la speranza.

Le storie da seguire nella settimana

Al centro c'è Angela. Lorenzo usa la psichiatria per costringerla alle nozze con il capitano e il ricordo di Eugenia rende la minaccia del sanatorio concreta. Curro le resta accanto, ma il carattere di Angela rischia di dare ragione al medico.

Tra la servitù tengono banco due segreti. Maria perde Carlo proprio quando lui ha scoperto la gravidanza, mentre Teresa e Cristobal devono gestire un bacio che lei vuole dimenticare. In famiglia, Martina custodisce il nome dell'uomo che ha baciato e Jacobo arriva a chiedere ad Adriano di scoprirlo.

Domande frequenti

Cosa succede alla Promessa dal 2 all'8 novembre 2026?

Nelle puntate dal 2 all'8 novembre 2026 Lorenzo fa valutare Angela da uno psichiatra e le impone di scegliere tra le nozze con il capitano e il sanatorio. Carlo sparisce dopo aver scoperto la gravidanza di Maria, Martina confessa a Jacobo di aver baciato un altro e Cristobal bacia Teresa.

Angela finisce in sanatorio?

Mercoledì 4 novembre Lorenzo pone l'ultimatum: se lo psichiatra la riterrà sana, Angela dovrà sposare il capitano, altrimenti andrà in sanatorio. Angela preferisce il manicomio alle nozze. Venerdì 6 e sabato 7 il dottor Antúnez la valuta e lei esplode di rabbia. L'esito non è ancora noto.

Perché Carlo sparisce?

Carlo scopre la gravidanza di Maria e lunedì 2 novembre chiede a Pia se il figlio sia davvero suo. Nei giorni seguenti evita Maria e poi sparisce. Pia prima copre la sua assenza, poi confida a Maria i suoi sospetti. Venerdì 6 Maria è disperata per la fuga del ragazzo.

Chi ha baciato Martina?

Lunedì 2 novembre Martina confessa a Jacobo di aver baciato un altro uomo, ma per tutta la settimana si rifiuta di dirgli chi sia. Secondo la trama ufficiale Jacobo chiede ad Adriano di scoprirlo, senza sapere che si tratta proprio di lui.

A che ora va in onda La Promessa su Rete 4?

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, domenica compresa. Nella settimana dal 2 all'8 novembre 2026 le puntate si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.