Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2026 Enora e Manuel decidono di dare il motore in licenza ad altre aziende, Carlo entra a servizio come valletto e Margarita rifiuta ogni pace con Leocadia.

Nelle puntate de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2026 Enora propone a Manuel di concedere il motore in licenza ad altre aziende, per ridurre i guadagni del duca e di Leocadia. Pia spinge per l'assunzione di Carlo come valletto, Samuel scopre che il rifugio non ha più fondi e Margarita rifiuta di riconciliarsi con Leocadia.

Quando va in onda La Promessa dal 19 ottobre

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 19.45. Le puntate si possono seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity e rivedere on demand dopo la messa in onda. Rete 4 propone le repliche al mattino, intorno alle 7.

Il motore in licenza: Manuel contro il duca e Leocadia

Martedì 20 ottobre Enora spiega a Manuel la sua idea: nessun contratto di esclusiva li lega a don Luis, quindi possono concedere il motore in licenza ad altre aziende. Così limiterebbero i guadagni del duca e di Leocadia e aumenterebbero i loro.

Mercoledì 21 Manuel decide di vendere la licenza a diversi costruttori. Venerdì 23 Enora teme la reazione del duca de Carvajal y Cifuentes, mentre Toño confida a Manuel la paura che lo zio di Enora non lo accetti per le sue origini umili. Simona e Candela lo avevano spinto a parlarne con lei.

Carlo valletto, Maria e il segreto della gravidanza

Alla Promessa serve un nuovo valletto e Pia vorrebbe Carlo, sperando di risolvere la situazione di Maria. Ne parla con Samuel, che chiede di persona a don Cristóbal di valutarlo. Mercoledì 21 ottobre Cristóbal, su pressione di Samuel, assume Carlo.

Venerdì 23 le cuoche mentono a Carlo sui motivi dell'annullamento delle nozze tra Angela e Lorenzo. Il ragazzo ne parla con Maria, che prova a sminuire la faccenda.

La servitù, Teresa e Cristóbal

Teresa scopre i lavori a cui Cristóbal costringe Vera e gli chiede di non intromettersi nei suoi rapporti con la servitù, ricordandogli la promessa di custodire il loro segreto. Mercoledì 21 Cristóbal le dice che il licenziamento di Lope era inevitabile. Venerdì 23 Teresa gli chiede di smettere di minacciare i domestici con il licenziamento.

Samuel confessa a Petra che il rifugio non ha abbastanza fondi per andare avanti. Petra gli risponde che non può chiuderlo.

Margarita, Leocadia e la menzogna di Martina

Alonso vorrebbe che Margarita facesse pace con Leocadia, ma lei non ne vuole sapere e prova ad aprirgli gli occhi: secondo Margarita, Alonso si è fatto manipolare. Mercoledì 21 Alonso sente Martina e Margarita parlare di Leocadia, che si lamenta con lui della situazione di Curro e Angela.

Venerdì 23 Martina racconta alla madre che lei e Jacobo non si sono ancora sposati perché vogliono fare le cose con calma. Jacobo lascia capire che, se dipendesse da lui, la sposerebbe subito.

Curro e Manuel, l'abbraccio tra fratelli

Curro vive lontano dalla tenuta con Angela, che cerca di farlo ragionare. Mercoledì 21 ottobre Manuel va a trovarlo e Curro lo accoglie sparando. Manuel non si ferma.

Venerdì 23 Manuel continua ad avanzare mentre il fratello gli punta contro il fucile. Alla fine lo raggiunge e i due si stringono in un abbraccio disperato.

Domande frequenti

Cosa succede ne La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 19 al 25 ottobre 2026 Enora e Manuel decidono di dare il motore in licenza ad altre aziende per colpire il duca e Leocadia. Cristóbal assume Carlo come valletto, il rifugio di Samuel resta senza fondi, Margarita rifiuta la pace con Leocadia e Manuel raggiunge Curro.

Carlo viene assunto alla Promessa?

Sì. Pia vorrebbe Carlo come nuovo valletto per aiutare Maria e ne parla con Samuel, che chiede a don Cristóbal di valutarlo. Mercoledì 21 ottobre 2026 Cristóbal, su pressione di Samuel, assume Carlo. Venerdì 23 le cuoche gli mentono sulle nozze annullate di Angela e Lorenzo.

A che ora va in onda La Promessa su Rete 4?

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45, secondo il sito ufficiale Mediaset, con repliche al mattino intorno alle 7. Nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2026 le puntate si possono seguire anche su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.