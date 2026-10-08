Nelle puntate della Promessa dal 12 al 18 ottobre 2026 Angela scrive una lettera d'addio a Curro, che sfonda la porta della sua stanza e la trova priva di sensi: le nozze con Lorenzo saltano. Un investigatore accusa Catalina di guidare dei rivoluzionari, Adriano confessa a Martina di averla baciata apposta e Manuel dichiara guerra a Leocadia.

Quando va in onda La Promessa dal 12 ottobre

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.45 secondo Mediaset. Le puntate si vedono anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.

Lunedì 12 ottobre: la prova del vestito

Spinta dal senso di colpa, Martina decide di restare con Jacobo. Adriano si congratula con lei per la riconciliazione, ma lei gli confessa di sentirsi a pezzi per il bacio che c'è stato tra loro. Angela prova l'abito da sposa sotto lo sguardo silenzioso di Curro, che resta sconvolto.

Toño affronta Enora per il suo inganno e non riesce a fidarsi di nuovo, mentre Manuel pensa che questa volta lei sia sincera. María, dopo lo svenimento, viene esonerata dal servire al banchetto e si sfoga con Samuel. Petra mette in guardia Teresa sulla vicinanza a Cristóbal, poi la difende davanti alla servitù. Sospetta inoltre che María sia incinta e lo chiede a Pia.

Martedì 13 ottobre: la lettera d'addio di Angela

Silva, l'investigatore, riferisce ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina gira la Spagna alla guida di un gruppo di rivoluzionari per spingere i lavoratori a lottare per i propri diritti. Sostiene anche che Catalina abbia una relazione con lui. È una storia inventata da Cristóbal. Pia rassicura Petra: María non è incinta.

Angela, vestita da sposa, scrive una lettera d'addio a Curro e si chiude a chiave in camera. Enora chiarisce con Toño, Adriano dice a Martina di averla baciata di proposito. In chiesa gli invitati aspettano, Angela tarda e Lorenzo si innervosisce. Pia consegna la lettera a Curro, che capisce: il giovane sfonda la porta e trova Angela priva di sensi.

Mercoledì 14 ottobre: il matrimonio si interrompe

Curro chiede subito aiuto. Le nozze tra Lorenzo e Angela vengono interrotte e alla Promessa cresce la preoccupazione per le condizioni della ragazza.

Alonso prova a capire cosa ci sia di vero nella storia raccontata da Silva su Catalina. Martina è divisa tra i sentimenti per Adriano e il senso di colpa verso Jacobo. Il rapporto tra Enora e Toño resta fragile.

Giovedì 15 ottobre: Manuel contro Leocadia

Teresa finisce nel mirino delle compagne. Vera la accusa di essere responsabile della partenza di Lope e Cristóbal minaccia di licenziarla se non obbedirà. Pia avverte María che non potrà nascondere la gravidanza ancora a lungo.

Manuel scopre che dietro la manovra del duca di Carvajal y Cifuentes c'è Leocadia e le dichiara guerra. Curro vive isolato in una casetta lontano dalla tenuta. Torna Margarita e Martina soffre per la freddezza della madre. Dopo il funerale, Alonso attraversa ore dolorose e chiede a Margarita di restare, ma lei rifiuta di vivere sotto lo stesso tetto di Leocadia.

Venerdì 16 ottobre: la servitù in fermento

La tensione tra Teresa e le altre cameriere cresce. Vera non accetta il comportamento di Cristóbal né il modo in cui Teresa ha gestito la situazione. Manuel prepara la sua reazione contro Leocadia.

Curro fatica a superare quanto accaduto ad Angela. Martina vorrebbe capire perché la madre sia tanto ostile verso Leocadia, mentre Alonso spera ancora di convincere Margarita a restare.

Sabato 17 ottobre: Margarita lascia la Promessa

Margarita se ne va perché non sopporta la presenza di Leocadia. A Martina spiega soltanto che il loro conflitto nasce da vicende del passato.

Vera racconta alle cuoche del duro scontro con don Cristóbal, che le ha suggerito di andarsene se non cambierà atteggiamento. Il malcontento per i carichi di lavoro coinvolge ormai tutta la servitù. Teresa prova a mediare, ma Cristóbal non concede nulla.

Domande frequenti

Cosa succede nella Promessa dal 12 al 18 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 12 al 18 ottobre 2026 Angela scrive una lettera d'addio a Curro e viene trovata priva di sensi il giorno delle nozze, che vengono interrotte. Un investigatore accusa Catalina di guidare dei rivoluzionari, Manuel dichiara guerra a Leocadia e Margarita lascia la tenuta.

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Angela sposa Lorenzo nella Promessa?

No, almeno in questa settimana. Martedì 13 ottobre Angela si chiude in camera dopo aver scritto una lettera d'addio a Curro, che sfonda la porta e la trova priva di sensi. Mercoledì 14 le nozze con il capitano Lorenzo vengono interrotte e alla tenuta cresce la preoccupazione per lei.

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A che ora va in onda La Promessa su Rete 4?

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 19.45 secondo il sito ufficiale Mediaset. Le puntate si possono seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta oppure on demand nei giorni successivi alla messa in onda.