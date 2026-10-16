La Nobile Arte arriva stasera, venerdì 16 ottobre 2026, alle 23.15 in prima visione su Rai 2. Il docufilm diretto da Vincenzo Lamagna racconta in dieci round i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana, tra grandi campioni, boxe femminile, ParaBoxe e progetti di inclusione. Voce narrante e protagonista è il giornalista Stefano Buttafuoco.

Un incontro in dieci round

La Nobile Arte è costruito come un unico incontro simbolico, diviso in dieci round. Ognuno è dedicato a un tema, a un valore o a un personaggio che ha contribuito a scrivere la storia della boxe italiana.

Il racconto è corale. Le immagini d'archivio delle Teche Rai e della Federazione Pugilistica Italiana si alternano alle testimonianze di campioni, tecnici, giornalisti, attori e appassionati. Dalle imprese dei grandi del ring si arriva alle nuove generazioni, alla boxe femminile, alla ParaBoxe e ai progetti di riscatto sociale.

Pubblicità

I protagonisti

Sul ring del documentario salgono grandi nomi come Patrizio Oliva, Francesco Damiani e Giovanni De Carolis. Con loro ci sono Emanuele Blandamura, Vincenzo Mangiacapre, Pamela Noutcho Sawa, Alessio Lorusso, Simone Dessì e Jonathan Kogasso.

Partecipano anche gli attori Giorgio Pasotti, Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara. Raccontano il loro punto di vista Flavio D'Ambrosi, presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Mariangela Verna, Gianluca Guida, Fausto Narducci, Luigi Panella, Attilio Volpe e Carmela Chiacchio.

Buttafuoco: «Questo guantone mi ha dato tantissimo»

Il docufilm è stato presentato a settembre al Venice Production Bridge della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Giovedì 15 ottobre è stato proiettato al Salone d'Onore del CONI a Roma, nella sezione È Fuori Sala di Alice nella Città, con la presentazione di Boris Sollazzo.

In quell'occasione Stefano Buttafuoco ha spiegato cosa lo ha spinto a realizzarlo: «Questo guantone mi ha dato tantissimo. Per me non è solamente uno strumento per fare boxe: mi è stato vicino in tanti momenti della vita. Ho conosciuto tante persone e sentivo il bisogno di restituire tutta la bellezza che ho ricevuto da questo sport. Questo docufilm, realizzato grazie alla forza produttiva di NEXTING e alla disponibilità di Rai Documentari, è stata la migliore opportunità per farlo».

La boxe oltre il ring

Per Buttafuoco il pugilato insegna a reagire alle sconfitte, superare gli ostacoli e costruire nuove opportunità. È un mondo che resta legato alle sue tradizioni e intanto si è aperto a realtà e sensibilità diverse.

«Abbiamo parlato della boxe nelle carceri, nelle scuole, negli oratori, ma anche del suo aspetto glamour», ha raccontato il giornalista, che vuole superare i vecchi stereotipi sulla disciplina. Oggi la boxe è un movimento in forte crescita, capace di coinvolgere persone di ambienti sociali e professionali molto diversi.

Nel documentario il ring diventa una metafora della vita: ogni incontro è una sfida, ogni sconfitta può essere un nuovo inizio. La forza, racconta La Nobile Arte, si misura anche nel coraggio di rialzarsi dopo ogni caduta.

Chi ha realizzato La Nobile Arte

La regia è di Vincenzo Lamagna. Il docufilm è scritto da Michela Pellegrini con Stefano Buttafuoco e prodotto da NEXTING-SportFace, in collaborazione con Rai Documentari e con il supporto della Federazione Pugilistica Italiana. Produttore esecutivo è Antonio Palmieri, produttore Rai Fabio Mancini.

Completano la squadra la direttrice di produzione Gelsomina Prositto, il direttore della fotografia Enrico Primavera, la montatrice Francesca Tramice, Mario Sposito al color, Antimo Del Prete al sound design, mix e master e Marco Martini alle grafiche.

Domande frequenti

Quando va in onda La Nobile Arte su Rai 2?

La Nobile Arte va in onda in prima visione venerdì 16 ottobre 2026 alle 23.15 su Rai 2. Il docufilm diretto da Vincenzo Lamagna racconta in dieci round i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana, con Stefano Buttafuoco voce narrante e le testimonianze di campioni, tecnici, attori e giornalisti.

Chi partecipa a La Nobile Arte?

Nel docufilm La Nobile Arte compaiono campioni come Patrizio Oliva, Francesco Damiani e Giovanni De Carolis, insieme a Emanuele Blandamura, Vincenzo Mangiacapre e Pamela Noutcho Sawa. Ci sono anche gli attori Giorgio Pasotti, Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara e il presidente della Federazione Flavio D'Ambrosi.

Di cosa parla La Nobile Arte?

La Nobile Arte celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana attraverso un incontro simbolico in dieci round. Racconta le imprese dei grandi campioni, le nuove generazioni, la boxe femminile, la ParaBoxe e i progetti di inclusione, con immagini d'archivio delle Teche Rai e della Federazione.

Chi ha diretto La Nobile Arte?

La Nobile Arte è diretto da Vincenzo Lamagna e scritto da Michela Pellegrini con Stefano Buttafuoco, che è anche voce narrante. Il docufilm è prodotto da NEXTING-SportFace in collaborazione con Rai Documentari e con il supporto della Federazione Pugilistica Italiana. Produttore esecutivo è Antonio Palmieri.