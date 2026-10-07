Il pasticcere prepara in ogni episodio due dessert della tradizione caprese e campana, uno da solo e uno con un ospite: dalla torta caprese alle melanzane al cioccolato, giovedì alle 22 sul canale 33 e su discovery+.

"La dolce Capri di Renato" debutta giovedì 8 ottobre 2026 alle 22.00 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Renato Ardovino porta il pubblico a Capri e racconta i dolci della tradizione caprese e campana, reinterpretati con il suo stile. Ogni episodio arriva in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda in tv.

Due dolci a episodio, uno con un ospite

La formula è semplice. In ogni puntata Renato prepara due dessert: il primo da solo, il secondo insieme a un ospite speciale. Tra una ricetta e l'altra c'è spazio per racconti, profumi e tradizioni dell'isola.

Dalla torta caprese alle melanzane al cioccolato

Il viaggio mette in tavola grandi classici e specialità meno note. Ci sono le sfogliatelle frolle, la torta caprese, i babà al pistacchio e la delizia al limone. Non mancano ricette più sorprendenti, come le melanzane al cioccolato. Renato riscopre la tradizione dolciaria di Capri e della Campania e la rilegge con il suo tocco.

Chi è Renato Ardovino

Renato Ardovino è cake designer e volto tv, nato a Capaccio Paestum. Il pubblico lo conosce per "Torte in corso con Renato" e "My Cake Design" su Real Time e per "Il dolce mondo di Renato" su Food Network.

Dove vedere La dolce Capri di Renato

Il programma va in onda da giovedì 8 ottobre alle 22.00 su Food Network, visibile al canale 33 del digitale terrestre e al canale 33 di Tivùsat. Ogni episodio è disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda. "La dolce Capri di Renato" è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery.

Domande frequenti

Quando va in onda La dolce Capri di Renato?

"La dolce Capri di Renato" va in onda da giovedì 8 ottobre 2026 alle 22.00 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre e di Tivùsat. Gli episodi sono disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

---

Quali dolci prepara Renato Ardovino a Capri?

Nel programma Renato Ardovino prepara dolci della tradizione caprese e campana: sfogliatelle frolle, torta caprese, babà al pistacchio, delizia al limone e melanzane al cioccolato. In ogni episodio realizza due dessert, uno da solo e uno insieme a un ospite speciale.

---

Chi è Renato Ardovino?

Renato Ardovino è un cake designer e conduttore televisivo nato a Capaccio Paestum. È noto per "Torte in corso con Renato" e "My Cake Design" su Real Time e per "Il dolce mondo di Renato" su Food Network, canale che ora lo porta a Capri.