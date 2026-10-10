L'Eredità torna da lunedì 19 ottobre 2026 alle 18.40 su Rai 1 con Marco Liorni e festeggia la venticinquesima edizione. Le nuove Professoresse sono la modella romana Marta Antonucci e la senese Ofelia Passaponti, vincitrice dell'85ª edizione di Miss Italia. La novità di gioco è "Sbagliando si impara", che apre ogni puntata.

Quando torna L'Eredità

L'Eredità torna da lunedì 19 ottobre alle 18.40 su Rai 1, nel preserale, con Marco Liorni alla conduzione. Il game show è realizzato in collaborazione con Banijay Italia e si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Venticinque edizioni per il quiz più longevo della tv italiana

Con la nuova stagione L'Eredità celebra un quarto di secolo di presenza in tv e si conferma il quiz più longevo della televisione italiana. Il format resta tra i più amati dal pubblico: ogni giorno coinvolge milioni di telespettatori e riunisce le famiglie davanti allo schermo, all'insegna del gioco, della cultura e dell'intrattenimento.

Le nuove Professoresse Marta Antonucci e Ofelia Passaponti

Accanto a Marco Liorni arrivano due nuove Professoresse: la modella romana Marta Antonucci e la senese Ofelia Passaponti, vincitrice dell'85ª edizione di Miss Italia.

Da quest'anno, per la prima volta, le Professoresse sono affiancate nelle coreografie da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

Sbagliando si impara, il nuovo gioco

La novità della stagione è "Sbagliando si impara", il gioco che apre ogni puntata. I concorrenti devono trovare un errore all'interno di una frase e correggerlo.

Fino alla Ghigliottina

La puntata prosegue con diverse prove, con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla Ghigliottina, il momento più atteso della gara. Lì il campione di puntata può aggiudicarsi il montepremi accumulato durante la sfida.

Sorprese e ospiti per la stagione dei 25 anni

Per festeggiare la ricorrenza sono previsti sorprese e ospiti durante la stagione. La nuova edizione rinnova la tradizione di uno dei programmi simbolo del preserale di Rai 1, con i valori che ne hanno fatto il successo: gioco, partecipazione e condivisione.

Domande frequenti

Quando torna L'Eredità 2026 su Rai 1?

L'Eredità torna da lunedì 19 ottobre 2026 alle 18.40 su Rai 1, con la conduzione di Marco Liorni. È la venticinquesima edizione del game show, il più longevo della televisione italiana, realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Le puntate si possono seguire anche in streaming su RaiPlay.

Chi sono le nuove Professoresse de L'Eredità?

Le nuove Professoresse de L'Eredità sono Marta Antonucci, modella romana, e Ofelia Passaponti, senese, vincitrice dell'85ª edizione di Miss Italia. Da questa stagione, nelle coreografie, sono affiancate da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, una novità della venticinquesima edizione del programma.

Come funziona il nuovo gioco Sbagliando si impara?

"Sbagliando si impara" è il nuovo gioco che apre ogni puntata de L'Eredità dalla stagione 2026. I concorrenti devono individuare un errore all'interno di una frase e correggerlo. Da lì la sfida prosegue con altre prove fino alla Ghigliottina, dove il campione può vincere il montepremi accumulato.