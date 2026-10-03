Un pianeta che cambia, raccontato da chi lo esplora, lo studia e lo attraversa. Domenica 4 ottobre alle 16.45 su Rai 3 torna "Kilimangiaro", con Camila Raznovich alla guida di un racconto fatto di viaggi pieni di vita, di libertà e di incontri con la realtà più cruda. Nella prima puntata in studio ci sono Matilda De Angelis, Ghemon e il fotografo Stefano Lotumolo, testimone dell'alluvione che ad agosto ha colpito il nord del Nepal.

La nuova mappa del mondo: addio a Mercatore

Nelle ultime settimane la geografia globale ha cambiato ufficialmente volto. L'ONU ha abbandonato la storica mappa di Mercatore per adottare la proiezione Equal Earth, che restituisce all'Africa le sue reali, imponenti dimensioni. Una rivoluzione cartografica che mostra come nessuna mappa sia del tutto neutrale.

Come si rappresenta in modo più fedele la Terra in due dimensioni? Ne parlano Paola Zamperlin, presidente dell'Associazione Italiana di Cartografia, e la scrittrice Igiaba Scego, che in collegamento analizzerà la portata storica e culturale di questa svolta.

Matilda De Angelis e il viaggio di "Balcanica"

Anche la libertà è un viaggio, e "Kilimangiaro" lo percorre con Matilda De Angelis, ospite in studio per presentare il suo nuovo film, "Balcanica" di Nicola Sorcinelli. Sul grande schermo l'attrice interpreta una dottoressa che, insieme a due musicisti, compie un viaggio di speranza. Le tematiche del film diventano lo spunto per scoprire anche il viaggio che anima Matilda nella vita reale.

L'alluvione in Nepal raccontata da Stefano Lotumolo

I viaggi possono illuminare e nascondere insidie drammatiche. Il 26 agosto 2026 un'alluvione devastante, con una colata di fango e detriti causata dal crollo di un fronte glaciale tibetano, ha colpito il nord del Nepal. Il fotografo Stefano Lotumolo si trovava lì per un reportage e condividerà con Camila Raznovich e con il pubblico quei momenti drammatici.

Ghemon, a 44 anni la nuova vita da stand-up comedian

L'itinerario arriva anche al luogo della riscoperta personale, con la storia di Ghemon. Il cantante e rapper, a 44 anni, ha deciso di reinventarsi: sempre sul palco, ma questa volta come stand-up comedian, in un tour internazionale che lo ha portato fino ai locali di New York.

L'attualità con Paolo Magri

In chiusura spazio all'attualità con Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI, che aiuterà a leggere gli ultimi avvenimenti geopolitici.

Domande frequenti

Quando torna Kilimangiaro su Rai 3?

"Kilimangiaro" torna domenica 4 ottobre 2026 alle 16.45 su Rai 3, condotto da Camila Raznovich. Nella prima puntata si parla della nuova mappa del mondo adottata dall'ONU, del film "Balcanica" con Matilda De Angelis, dell'alluvione in Nepal e della nuova carriera di Ghemon.

Cos'è la proiezione Equal Earth adottata dall'ONU?

Equal Earth è una proiezione cartografica che rappresenta i continenti con le loro dimensioni reali. L'ONU l'ha adottata al posto della storica mappa di Mercatore, che rimpicciolisce l'Africa. A "Kilimangiaro" ne parlano la cartografa Paola Zamperlin e la scrittrice Igiaba Scego.

Chi sono gli ospiti di Kilimangiaro del 4 ottobre?

Gli ospiti di "Kilimangiaro" del 4 ottobre 2026 sono Matilda De Angelis, Ghemon, il fotografo Stefano Lotumolo, la cartografa Paola Zamperlin, la scrittrice Igiaba Scego in collegamento e Paolo Magri dell'ISPI. Conduce Camila Raznovich su Rai 3.